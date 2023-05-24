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Не "мэр", а "голова": нашли русские замены заимствованиям - РИА Новости, 24.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 24.05.2023 (обновлено: 08:03 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/slova-1873585085.html
Не "мэр", а "голова": нашли русские замены заимствованиям
Не "мэр", а "голова": нашли русские замены заимствованиям - РИА Новости, 24.05.2023
Не "мэр", а "голова": нашли русские замены заимствованиям
Замена иностранных слов на русские — одна из самых обсуждаемых тем, прежде всего в связи с принятием Госдумой соответствующих поправок в закон о языке. Можно ли РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T08:00
2023-05-24T08:03
культура
петр i
технологии
стиль жизни
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МОСКВА, 23 май — РИА Новости, Павел Сурков. Замена иностранных слов на русские — одна из самых обсуждаемых тем, прежде всего в связи с принятием Госдумой соответствующих поправок в закон о языке. Можно ли отыскать аналоги, или все же есть термины, которые слишком крепко вжились в ткань родной речи, — в материале РИА Новости в День славянской письменности и культуры.Мэр и муниципалитет: голова самоуправленияСкажем, "мэр" — вроде бы почти привычное (французское) слово. Но даже в официальном наименовании уже давно принято называть городского чиновника "главой муниципального образования". Вот и возвращается исконное слово. Правда, не очень понятно, что делать с "муниципалитетом". Во время обсуждения поправок депутаты упоминали, что есть замена — "самоуправление", но тут могут возмутиться юристы-специалисты. Для них это слово далеко не всегда имеет прямое значение, зачастую его трактуют как часть делегированных полномочий.Президент: уникальный и незаменимыйКстати, случилась довольно обширная дискуссия с еще одним французским словом — "президент". Следует ли менять его, скажем, на "глава государства". Пока большинство комментаторов едины в том, что должность ввиду ее уникальности должна быть лишена сходства с другими управленческими чинами.Референдум: вече или голосование?Но есть и иные термины, скажем, "референдум" (латинского происхождения) — тоже важное слово, которое имеет вполне понятный аналог, пусть и не односложный: "всенародное голосование". Депутаты предлагали вспомнить слово "вече". Но так, скорее, надо называть сами процессы обсуждения новых законов в парламенте (французское заимствование, в русском сразу нашли аналог в виде думы).Кстати, "конституция" вполне имеет аналог — устройство. И "федерация" тоже — союз. Глава II Устройства Российского Союза — звучит по-русски. Приказ: не повеления, а ведомствоПоисками аналогов занимался еще Владимир Иванович Даль, создатель "Толкового словаря живого великорусского языка". Именно он обратил внимание на то, что какие-то именования постепенно начинают отмирать в речи и заменяются новыми, в том числе и пришедшими из иностранных языков. Во многом, конечно, это было связано с государственными реформами (преобразованиями, если заменять слова на русские) — при том же Петре I постепенно исчезло из употребления слово "приказ" (вернее, то его значение, которое относилось к органу государственного управления), а появились "коллегии" и привычные нам сегодня "министерства".Алмаз и кухня: ответ на поверхностиДа и в быту — мы уже не помним слова "поварня" и говорим куда более привычное "кухня". А вот что называлось "бесцветом" или "сверкуном", мало кто догадается, хотя имелся в виду алмаз. Дайвер: он ведь ныряетДайвинг — модное развлечение современности. В русском языке аналог "ныряние" звучит не совсем красиво, но вот "ныряльщик" — даже величаво. Слово "управляющий" активно используется в речи, но не так широко, как могло бы, ведь латинское "директор" вполне можно заменить именно им. К слову, еще одна профессия — лингвист — точно уж нуждается в русском аналоге. Например, языковед. Так же, как и мерчендайзер — товаровед (во времена СССР слово активно использовали в обиходе и официальных документах). Вообще лексемой "вед" можно заменить все, в чем есть "лог": социолог — обществовед, биолог — природовед, да и юриста правоведом можно назвать. В список профессий можно добавить и бизнесмена — ведь он делец. Банковское дело: избавимся от кредитовОт слова "банк" избавиться явно не получится: аналогов в языке нет, да и термин этот — универсальный для многих стран мира. Но все, что связано с кредитом (и дебитом), замену имеет. Это слова, соответственно, — заем и расход. Кредитор — займодавец, дебитор — должник. В магазине: большое разнообразиеМы любим магазины с широким ассортиментом, хотя часто используем в языке слово "разнообразие" — им можно заменить еще одно французское заимствование. На распродажах (кстати, слово из древнерусского) часто можно слышать "ликвидация", а ведь это "уничтожение"!В автомагазине ищем "деталь", а должны — "частицу" или "часть". Посмотри за окоем: лови мигКонечно, в русском языке можно найти аналоги любым заимствованиям или придумать новые слова. Фраза "Посмотри на горизонт: лови момент" будет звучать "Посмотри за окоем: лови миг". Любители верховой езды пойдут на ристалище, а не на ипподром. Гроб с телом повезут не на катафалке, а на дрогах. Эгоиста можно смело называть себялюбом. Врачу стоит жаловаться не на симптомы, а признаки. И так далее. Оправдание Даля: язык живойДаль был стопроцентно прав, именуя свое творение словарем живого языка, который постоянно меняется, сохраняя при этом национальную идентичность. Какие-то слова находят новое значение или прекрасно сочетаются с теми, что пришли из иностранного, как, например, "природа" или "натура". Что уж говорить про морские или спортивные термины — тут без заимствований из голландского или английского совершенно не обойтись: вряд ли кто-то из нас захочет смотреть трансляцию соревнований по ногомячу (футболу).
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Роман Харрасов
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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353
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петр i, технологии, стиль жизни
Культура, Петр I, Технологии, Стиль жизни

Не "мэр", а "голова": нашли русские замены заимствованиям

© РИА Новости / Илона Головина Словари русского языка
Словари русского языка - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Илона Головина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 май — РИА Новости, Павел Сурков. Замена иностранных слов на русские — одна из самых обсуждаемых тем, прежде всего в связи с принятием Госдумой соответствующих поправок в закон о языке. Можно ли отыскать аналоги, или все же есть термины, которые слишком крепко вжились в ткань родной речи, — в материале РИА Новости в День славянской письменности и культуры.

Мэр и муниципалитет: голова самоуправления

Скажем, "мэр" — вроде бы почти привычное (французское) слово. Но даже в официальном наименовании уже давно принято называть городского чиновника "главой муниципального образования". Вот и возвращается исконное слово.
Правда, не очень понятно, что делать с "муниципалитетом". Во время обсуждения поправок депутаты упоминали, что есть замена — "самоуправление", но тут могут возмутиться юристы-специалисты. Для них это слово далеко не всегда имеет прямое значение, зачастую его трактуют как часть делегированных полномочий.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступает на параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Москва
Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин выступает на параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Москва

Президент: уникальный и незаменимый

Кстати, случилась довольно обширная дискуссия с еще одним французским словом — "президент". Следует ли менять его, скажем, на "глава государства".
Пока большинство комментаторов едины в том, что должность ввиду ее уникальности должна быть лишена сходства с другими управленческими чинами.
© Sputnik | Перейти в медиабанкРеферендум по принятию новой Конституции в Узбекистане
Референдум по принятию новой Конституции в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Sputnik
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Референдум по принятию новой Конституции в Узбекистане

Референдум: вече или голосование?

Но есть и иные термины, скажем, "референдум" (латинского происхождения) — тоже важное слово, которое имеет вполне понятный аналог, пусть и не односложный: "всенародное голосование".
Депутаты предлагали вспомнить слово "вече". Но так, скорее, надо называть сами процессы обсуждения новых законов в парламенте (французское заимствование, в русском сразу нашли аналог в виде думы).
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации и Конституция России
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция России
Кстати, "конституция" вполне имеет аналог — устройство. И "федерация" тоже — союз.
Глава II Устройства Российского Союза — звучит по-русски.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ

Приказ: не повеления, а ведомство

Поисками аналогов занимался еще Владимир Иванович Даль, создатель "Толкового словаря живого великорусского языка". Именно он обратил внимание на то, что какие-то именования постепенно начинают отмирать в речи и заменяются новыми, в том числе и пришедшими из иностранных языков.
Во многом, конечно, это было связано с государственными реформами (преобразованиями, если заменять слова на русские) — при том же Петре I постепенно исчезло из употребления слово "приказ" (вернее, то его значение, которое относилось к органу государственного управления), а появились "коллегии" и привычные нам сегодня "министерства".
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкБольшая императорская корона Российской империи
Большая императорская корона Российской империи - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Большая императорская корона Российской империи

Алмаз и кухня: ответ на поверхности

Да и в быту — мы уже не помним слова "поварня" и говорим куда более привычное "кухня". А вот что называлось "бесцветом" или "сверкуном", мало кто догадается, хотя имелся в виду алмаз.
© iStock.com / Placebo365Дайвер на коралловом рифе в Таиланде
Дайвер на коралловом рифе в Таиланде - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© iStock.com / Placebo365
Дайвер на коралловом рифе в Таиланде

Дайвер: он ведь ныряет

Дайвинг — модное развлечение современности. В русском языке аналог "ныряние" звучит не совсем красиво, но вот "ныряльщик" — даже величаво.
Слово "управляющий" активно используется в речи, но не так широко, как могло бы, ведь латинское "директор" вполне можно заменить именно им.
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкСотрудница ветеринарного центра за работой в лаборатории
Сотрудница ветеринарного центра за работой в лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Сотрудница ветеринарного центра за работой в лаборатории
К слову, еще одна профессия — лингвист — точно уж нуждается в русском аналоге. Например, языковед. Так же, как и мерчендайзер — товаровед (во времена СССР слово активно использовали в обиходе и официальных документах). Вообще лексемой "вед" можно заменить все, в чем есть "лог": социолог — обществовед, биолог — природовед, да и юриста правоведом можно назвать.
В список профессий можно добавить и бизнесмена — ведь он делец.
© iStock.com / sUs_angelДевушка держит кошелек с деньгами
Девушка держит кошелек с деньгами - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© iStock.com / sUs_angel
Девушка держит кошелек с деньгами

Банковское дело: избавимся от кредитов

От слова "банк" избавиться явно не получится: аналогов в языке нет, да и термин этот — универсальный для многих стран мира. Но все, что связано с кредитом (и дебитом), замену имеет.
Это слова, соответственно, — заем и расход. Кредитор — займодавец, дебитор — должник.
© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкСпециализированный магазин "Океан" на проспекте Мира в Москве
Специализированный магазин Океан на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Специализированный магазин "Океан" на проспекте Мира в Москве

В магазине: большое разнообразие

Мы любим магазины с широким ассортиментом, хотя часто используем в языке слово "разнообразие" — им можно заменить еще одно французское заимствование.
На распродажах (кстати, слово из древнерусского) часто можно слышать "ликвидация", а ведь это "уничтожение"!
В автомагазине ищем "деталь", а должны — "частицу" или "часть".
© РИА Новости / Валерий МельниковУчастник дерби "Сады Придонья" на Празднике чистокровного коннозаводства на Центральном московском ипподроме
Участник дерби Сады Придонья на Празднике чистокровного коннозаводства на Центральном Московском ипподроме - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Участник дерби "Сады Придонья" на Празднике чистокровного коннозаводства на Центральном московском ипподроме

Посмотри за окоем: лови миг

Конечно, в русском языке можно найти аналоги любым заимствованиям или придумать новые слова. Фраза "Посмотри на горизонт: лови момент" будет звучать "Посмотри за окоем: лови миг".
Любители верховой езды пойдут на ристалище, а не на ипподром. Гроб с телом повезут не на катафалке, а на дрогах. Эгоиста можно смело называть себялюбом. Врачу стоит жаловаться не на симптомы, а признаки. И так далее.
© Фото : Public domain Портрет писателя Владимира Ивановича Даля
Портрет писателя Владимира Ивановича Даля - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : Public domain
Портрет писателя Владимира Ивановича Даля

Оправдание Даля: язык живой

Даль был стопроцентно прав, именуя свое творение словарем живого языка, который постоянно меняется, сохраняя при этом национальную идентичность. Какие-то слова находят новое значение или прекрасно сочетаются с теми, что пришли из иностранного, как, например, "природа" или "натура".
Что уж говорить про морские или спортивные термины — тут без заимствований из голландского или английского совершенно не обойтись: вряд ли кто-то из нас захочет смотреть трансляцию соревнований по ногомячу (футболу).
Словарь - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В России подготовят новый словарь в рамках закона о защите русского языка
15 мая, 13:57
 
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