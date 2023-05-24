https://ria.ru/20230524/skolkovo-1873838889.html

В "Сколково" начала работу международная конференция Startup Village 2023

В "Сколково" начала работу международная конференция Startup Village 2023 - РИА Новости, 24.05.2023

В "Сколково" начала работу международная конференция Startup Village 2023

В "Сколково" открылась XI технологическая конференция Startup Village “Время инноваций 2023”, сообщает пресс-служба "Сколково". РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:49

2023-05-24T12:49

2023-05-24T12:49

фонд "сколково"

россия

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В "Сколково" открылась XI технологическая конференция Startup Village “Время инноваций 2023”, сообщает пресс-служба "Сколково".Участников из 32 стран – ученых, экспертов, предпринимателей и представителей власти – в течение двух дней ждет более 200 мероприятий на 10 деловых площадках, более 100 стартапов представят проекты на выставке Startup Bazaar.Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель попечительского совета Фонда "Сколково" Дмитрий Медведев в своем приветственном слове отметил, что "Сколково" помогает реализовывать амбициозные инновационные проекты – от идеи до внедрения в жизнь."Время сегодня действительно крайне непростое. По сути – мы живем и работаем в условиях жесткой, долгосрочной блокады. И должны не просто выстоять под беспрецедентным давлением. Наша цель – успешно развиваться и конкурировать вопреки любым санкциям, предлагать инновационные решения и продукты. И даже начиная с чистого листа, скажем, со стартапа, достигать реальных результатов. Участники конференции доказали, что это им под силу – российские разработки в области искусственного интеллекта, медицины, микроэлектроники, кибербезопасности, цифрового образования показывают хорошие результаты. Ускоренное развитие высоких технологий, внедрение инноваций – это наш приоритет. Экосистема "Сколково" в этой работе имеет особую роль. Startup Village – своего рода живая выставка ее достижений – немало ваших проектов превратились в сильные технологические компании, хорошо известные не только в России но и за рубежом", – заявил в своем видеобращении Медведев, слова которого приводит пресс-служба.Вклад конференции в развитие технологического потенциала страны подчеркнул зампредправительства РФ Дмитрий Чернышенко."Уже многие годы Startup Village является уникальной площадкой, которая собирает вместе стартапы со всей России, инвесторов и руководителей компаний из многих стран для обсуждения технологических трендов, идей и формирования нового поколения российских предпринимателей… Уверен, что участников ждет насыщенная и яркая программа, где каждый сможет в полной мере реализовать свой потенциал, сделать ещё один шаг к своей мечте", - цитируется в сообщении Чернышенко.Председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов отметил, что Startup Village задумывалась как территория общения, место, где стартапы находят клиентов, инвесторов, профессиональных менторов, а экосистема "Сколково" приобретает новых участников."Сообщество технологических предпринимателей сильно расширилось и окрепло. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, в прошлом году многие компании показали блестящие результаты. Сколковские резиденты в прошлом году совокупно заработали 350 млрд рублей, что на 40% больше чем в 2021 году. Дела у них, действительно, идут неплохо, и сегодня на ярмарке стартапов вы сможете увидеть решения более 100 перспективных и амбициозных команд", – отметил Дроздов.Несмотря на изменившийся контекст международных отношений, в Startup Village 2023 участвуют более 120 представителей зарубежных организаций – корпораций, стартапов, акселераторов и инновационных агентств, профильных министерств, организаций содействия торговли и посольств.

https://ria.ru/20230419/skolkovo-1866276568.html

https://ria.ru/20230314/startapy-1857830514.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

фонд "сколково", россия