https://ria.ru/20230524/siriya-1873810375.html

США готовят боевиков в Сирии к терактам в России, заявил Нарышкин

США готовят боевиков в Сирии к терактам в России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 24.05.2023

США готовят боевиков в Сирии к терактам в России, заявил Нарышкин

База Эт-Танф в Сирии используется США для подготовки боевиков для совершения терактов в России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:21

2023-05-24T11:21

2023-05-24T11:21

в мире

сирия

россия

эт-танф

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

исламское государство

нато

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. База Эт-Танф в Сирии используется США для подготовки боевиков для совершения терактов в России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на международной встрече по безопасности в Подмосковье. Он напомнил, что в 2011 году США и страны НАТО активно поддержали террористические и сепаратистские группировки в Сирии. "По нашей информации, американская военная база Эт-Танф, расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, используется для подготовки боевиков ИГИЛ* к осуществлению диверсионно-террористических акций. Причем не только на сирийской территории, но теперь еще и в регионах России", - сказал Нарышкин. В феврале СВР сообщила, что американские спецслужбы завербовали в январе 60 боевиков в Сирии, которых после обучения на базе Эт-Танф планируется забросить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов. По их замыслу, взаимодействовать боевики будут с подпольными ячейками группировок "Хизб ут-Тахрир"*, "Джамаат Ансарулла"* и "Исламское движение Узбекистана"*, отмечали в СВР.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230521/siriya-1873288280.html

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эт-танф

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, россия, эт-танф, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), исламское государство, нато