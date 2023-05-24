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США готовят боевиков в Сирии к терактам в России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 24.05.2023
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11:21 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/siriya-1873810375.html
США готовят боевиков в Сирии к терактам в России, заявил Нарышкин
США готовят боевиков в Сирии к терактам в России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 24.05.2023
США готовят боевиков в Сирии к терактам в России, заявил Нарышкин
База Эт-Танф в Сирии используется США для подготовки боевиков для совершения терактов в России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:21
2023-05-24T11:21
в мире
сирия
россия
эт-танф
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
исламское государство
нато
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. База Эт-Танф в Сирии используется США для подготовки боевиков для совершения терактов в России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на международной встрече по безопасности в Подмосковье. Он напомнил, что в 2011 году США и страны НАТО активно поддержали террористические и сепаратистские группировки в Сирии. "По нашей информации, американская военная база Эт-Танф, расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, используется для подготовки боевиков ИГИЛ* к осуществлению диверсионно-террористических акций. Причем не только на сирийской территории, но теперь еще и в регионах России", - сказал Нарышкин. В феврале СВР сообщила, что американские спецслужбы завербовали в январе 60 боевиков в Сирии, которых после обучения на базе Эт-Танф планируется забросить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов. По их замыслу, взаимодействовать боевики будут с подпольными ячейками группировок "Хизб ут-Тахрир"*, "Джамаат Ансарулла"* и "Исламское движение Узбекистана"*, отмечали в СВР.*Запрещенная в России террористическая организация
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сирия
россия
эт-танф
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в мире, сирия, россия, эт-танф, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), исламское государство, нато
В мире, Сирия, Россия, Эт-Танф, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Исламское государство, НАТО
США готовят боевиков в Сирии к терактам в России, заявил Нарышкин

Нарышкин: США используют базу Эт-Танф в Сирии для подготовки боевиков к терактам в России

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. База Эт-Танф в Сирии используется США для подготовки боевиков для совершения терактов в России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на международной встрече по безопасности в Подмосковье.
Он напомнил, что в 2011 году США и страны НАТО активно поддержали террористические и сепаратистские группировки в Сирии.
"По нашей информации, американская военная база Эт-Танф, расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, используется для подготовки боевиков ИГИЛ* к осуществлению диверсионно-террористических акций. Причем не только на сирийской территории, но теперь еще и в регионах России", - сказал Нарышкин.
В феврале СВР сообщила, что американские спецслужбы завербовали в январе 60 боевиков в Сирии, которых после обучения на базе Эт-Танф планируется забросить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов. По их замыслу, взаимодействовать боевики будут с подпольными ячейками группировок "Хизб ут-Тахрир"*, "Джамаат Ансарулла"* и "Исламское движение Узбекистана"*, отмечали в СВР.
*Запрещенная в России террористическая организация
Боевик террористической группировки в Сирии - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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В миреСирияРоссияЭт-ТанфСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Исламское государствоНАТО
 
 
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