https://ria.ru/20230524/shkola-1873884603.html

В иркутской Слюдянке крышу школы сдуло ветром

В иркутской Слюдянке крышу школы сдуло ветром - РИА Новости, 24.05.2023

В иркутской Слюдянке крышу школы сдуло ветром

В городе Слюдянка Иркутской области порывом ветра сдуло крышу школы, организована проверка соблюдения градостроительного законодательства, сообщает Иркутская... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T15:38

2023-05-24T15:38

2023-05-24T17:15

происшествия

слюдянка

иркутская область

слюдянский район

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ИРКУТСК, 24 мая - РИА Новости. В городе Слюдянка Иркутской области порывом ветра сдуло крышу школы, организована проверка соблюдения градостроительного законодательства, сообщает Иркутская областная прокуратура в Telegram-канале. Телеграм-канал МЧС38 разместил видео, сделанное в городе Слюдянке, где порывом ветра снесло крышу школы. В комментарии отмечается, что "в результате происшествия пострадавших нет". Экстренные службы проверяют здание школы и другие социальные объекты. В настоящий момент вокруг здания установлено ограждение."Прокуратура Слюдянского района организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о повреждении кровли в образовательном учреждении города. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению строительного, градостроительного законодательства, требований технического регламента безопасности зданий, сооружений", - говорится в сообщении. Вопросы восстановления кровли находятся на контроле у прокуратуры.В свою очередь пресс-служба правительства региона сообщила, что комиссия министерства образования области совместно с экспертами проведет оценку ущерба в школе Слюдянки, после чего будут приниматься решения о проведении восстановительных работ. Отмечается, что пострадала крыша спортзала школы №4, которую ремонтировали в 2017 году по программе "Народные инициативы".

https://ria.ru/20230517/pozhar-1872331337.html

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иркутская область

слюдянский район

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происшествия, слюдянка, иркутская область, слюдянский район