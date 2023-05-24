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В иркутской Слюдянке крышу школы сдуло ветром
В иркутской Слюдянке крышу школы сдуло ветром - РИА Новости, 24.05.2023
В иркутской Слюдянке крышу школы сдуло ветром
В городе Слюдянка Иркутской области порывом ветра сдуло крышу школы, организована проверка соблюдения градостроительного законодательства, сообщает Иркутская... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:38
2023-05-24T15:38
2023-05-24T17:15
происшествия
слюдянка
иркутская область
слюдянский район
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ИРКУТСК, 24 мая - РИА Новости. В городе Слюдянка Иркутской области порывом ветра сдуло крышу школы, организована проверка соблюдения градостроительного законодательства, сообщает Иркутская областная прокуратура в Telegram-канале. Телеграм-канал МЧС38 разместил видео, сделанное в городе Слюдянке, где порывом ветра снесло крышу школы. В комментарии отмечается, что "в результате происшествия пострадавших нет". Экстренные службы проверяют здание школы и другие социальные объекты. В настоящий момент вокруг здания установлено ограждение."Прокуратура Слюдянского района организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о повреждении кровли в образовательном учреждении города. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению строительного, градостроительного законодательства, требований технического регламента безопасности зданий, сооружений", - говорится в сообщении. Вопросы восстановления кровли находятся на контроле у прокуратуры.В свою очередь пресс-служба правительства региона сообщила, что комиссия министерства образования области совместно с экспертами проведет оценку ущерба в школе Слюдянки, после чего будут приниматься решения о проведении восстановительных работ. Отмечается, что пострадала крыша спортзала школы №4, которую ремонтировали в 2017 году по программе "Народные инициативы".
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происшествия, слюдянка, иркутская область, слюдянский район
Происшествия, Слюдянка, Иркутская область, Слюдянский район
В иркутской Слюдянке крышу школы сдуло ветром
В городе Слюдянка Иркутской области порывом ветра сдуло крышу школы
ИРКУТСК, 24 мая - РИА Новости.
В городе Слюдянка Иркутской области порывом ветра сдуло крышу школы, организована проверка соблюдения градостроительного законодательства, сообщает Иркутская областная прокуратура в Telegram-канале
.
Телеграм-канал МЧС38 разместил видео, сделанное в городе Слюдянке, где порывом ветра снесло крышу школы. В комментарии отмечается, что "в результате происшествия пострадавших нет". Экстренные службы проверяют здание школы и другие социальные объекты. В настоящий момент вокруг здания установлено ограждение.
"Прокуратура Слюдянского района
организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о повреждении кровли в образовательном учреждении города. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению строительного, градостроительного законодательства, требований технического регламента безопасности зданий, сооружений", - говорится в сообщении.
Вопросы восстановления кровли находятся на контроле у прокуратуры.
В свою очередь пресс-служба правительства региона сообщила, что комиссия министерства образования области совместно с экспертами проведет оценку ущерба в школе Слюдянки, после чего будут приниматься решения о проведении восстановительных работ. Отмечается, что пострадала крыша спортзала школы №4, которую ремонтировали в 2017 году по программе "Народные инициативы".
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