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В Чечне на последнем звонке взорвались воздушные шары
В Чечне на последнем звонке взорвались воздушные шары - РИА Новости, 24.05.2023
В Чечне на последнем звонке взорвались воздушные шары
Прокуратура Чечни проводит проверку после взрыва гелиевых шариков на последнем звонке в школе села Аллерой, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:56
2023-05-24T15:56
2023-05-24T15:56
происшествия
чеченская республика (чечня)
россия
последний звонок
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ГРОЗНЫЙ, 24 мая – РИА Новости. Прокуратура Чечни проводит проверку после взрыва гелиевых шариков на последнем звонке в школе села Аллерой, сообщила пресс-служба ведомства. "Организована проверка по факту возгорания воздушных шаров на мероприятии в средней общеобразовательной школе №2 села Аллерой. По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал", — сообщает пресс-служба прокуратуры. Ведомство в своем телеграм-канале опубликовало видео, на котором на улице в праздничной обстановке белые и сиреневые воздушные шарики внезапно загораются в руках учеников, пламя быстро пропадает. По итогам проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности при использовании пиротехнической продукции.
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происшествия, чеченская республика (чечня), россия, последний звонок
Происшествия, Чеченская республика (Чечня), Россия, Последний звонок
В Чечне на последнем звонке взорвались воздушные шары
В Чечне начали проверку после взрыва гелиевых шариков на последнем звонке в школе