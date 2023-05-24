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В Чечне на последнем звонке взорвались воздушные шары - РИА Новости, 24.05.2023
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15:56 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/shariki-1873888839.html
В Чечне на последнем звонке взорвались воздушные шары
В Чечне на последнем звонке взорвались воздушные шары - РИА Новости, 24.05.2023
В Чечне на последнем звонке взорвались воздушные шары
Прокуратура Чечни проводит проверку после взрыва гелиевых шариков на последнем звонке в школе села Аллерой, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:56
2023-05-24T15:56
происшествия
чеченская республика (чечня)
россия
последний звонок
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ГРОЗНЫЙ, 24 мая – РИА Новости. Прокуратура Чечни проводит проверку после взрыва гелиевых шариков на последнем звонке в школе села Аллерой, сообщила пресс-служба ведомства. "Организована проверка по факту возгорания воздушных шаров на мероприятии в средней общеобразовательной школе №2 села Аллерой. По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал", — сообщает пресс-служба прокуратуры. Ведомство в своем телеграм-канале опубликовало видео, на котором на улице в праздничной обстановке белые и сиреневые воздушные шарики внезапно загораются в руках учеников, пламя быстро пропадает. По итогам проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности при использовании пиротехнической продукции.
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происшествия, чеченская республика (чечня), россия, последний звонок
Происшествия, Чеченская республика (Чечня), Россия, Последний звонок
В Чечне на последнем звонке взорвались воздушные шары

В Чечне начали проверку после взрыва гелиевых шариков на последнем звонке в школе

© РИА НовостиРозовые воздушные шары
Розовые воздушные шары - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости
Розовые воздушные шары. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 24 мая – РИА Новости. Прокуратура Чечни проводит проверку после взрыва гелиевых шариков на последнем звонке в школе села Аллерой, сообщила пресс-служба ведомства.
"Организована проверка по факту возгорания воздушных шаров на мероприятии в средней общеобразовательной школе №2 села Аллерой. По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал", — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Ведомство в своем телеграм-канале опубликовало видео, на котором на улице в праздничной обстановке белые и сиреневые воздушные шарики внезапно загораются в руках учеников, пламя быстро пропадает.
По итогам проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности при использовании пиротехнической продукции.
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