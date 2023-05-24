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Segezha продала зарубежные активы за один евро - РИА Новости, 24.05.2023
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09:21 24.05.2023 (обновлено: 10:12 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/segezha-1873778925.html
Segezha продала зарубежные активы за один евро
Segezha продала зарубежные активы за один евро - РИА Новости, 24.05.2023
Segezha продала зарубежные активы за один евро
Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") продал свою европейскую "дочку" Segezha Packaging всего за один евро, заявил президент компании... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T09:21
2023-05-24T10:12
экономика
германия
михаил шамолин
дания
нидерланды
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") продал свою европейскую "дочку" Segezha Packaging всего за один евро, заявил президент компании Михаил Шамолин. &quot;Сделка была совершена примерно за один доллар или евро, но с долгом, который на Segezha Packaging остался в районе 100 миллионов евро&quot;, — сказал он.Поэтому, по словам Шамолина, можно говорить, что бизнес продан, по сути, за 100 миллионов евро, что соответствует его оценке в досанкционном состоянии. Кто выступил покупателем, в компании раскрывать не стали.Шамолин подчеркнул, что продажа бизнеса в тех условиях, в которых оказалась компания, была фактически единственным вариантом сохранения его в рабочем состоянии. "Этот бизнес в целом никогда особо EBITDA не давал", — добавил глава компании, отметив, что Segezha уже нашла рынки сбыта на этот объем продукции. Segezha Group — один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов с полным циклом заготовки и глубокой переработки древесины. География активов охватывает три страны (впрочем, основные производства сосредоточены в России), а продукция представлена на рынках более чем 80 стран.Segezha Packaging объединяла семь заводов по производству бумажной упаковки в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии с мощностью 704 миллиона бумажных мешков в год.
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экономика, германия, михаил шамолин, дания, нидерланды
Экономика, Германия, Михаил Шамолин, Дания, Нидерланды
Segezha продала зарубежные активы за один евро

Segezha продала бизнес в Европе по производству упаковки за 1 евро и долг в 100 миллионов

© Фото : страница во ВКонтакте "Segezha Group"Один из заводов Segezha Group, расположенный в городе Хорн в Голландии
Один из заводов Segezha Group, расположенный в городе Хорн в Голландии - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : страница во ВКонтакте "Segezha Group"
Один из заводов Segezha Group, расположенный в городе Хорн в Голландии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") продал свою европейскую "дочку" Segezha Packaging всего за один евро, заявил президент компании Михаил Шамолин.
«

"Сделка была совершена примерно за один доллар или евро, но с долгом, который на Segezha Packaging остался в районе 100 миллионов евро", — сказал он.

Поэтому, по словам Шамолина, можно говорить, что бизнес продан, по сути, за 100 миллионов евро, что соответствует его оценке в досанкционном состоянии.
Кто выступил покупателем, в компании раскрывать не стали.
Шамолин подчеркнул, что продажа бизнеса в тех условиях, в которых оказалась компания, была фактически единственным вариантом сохранения его в рабочем состоянии.
"Этот бизнес в целом никогда особо EBITDA не давал", — добавил глава компании, отметив, что Segezha уже нашла рынки сбыта на этот объем продукции.
Segezha Group — один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов с полным циклом заготовки и глубокой переработки древесины. География активов охватывает три страны (впрочем, основные производства сосредоточены в России), а продукция представлена на рынках более чем 80 стран.
Segezha Packaging объединяла семь заводов по производству бумажной упаковки в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии с мощностью 704 миллиона бумажных мешков в год.
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