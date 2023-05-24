https://ria.ru/20230524/segezha-1873778925.html

Segezha продала зарубежные активы за один евро

Segezha продала зарубежные активы за один евро - РИА Новости, 24.05.2023

Segezha продала зарубежные активы за один евро

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") продал свою европейскую "дочку" Segezha Packaging всего за один евро, заявил президент компании... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T09:21

2023-05-24T09:21

2023-05-24T10:12

экономика

германия

михаил шамолин

дания

нидерланды

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") продал свою европейскую "дочку" Segezha Packaging всего за один евро, заявил президент компании Михаил Шамолин. "Сделка была совершена примерно за один доллар или евро, но с долгом, который на Segezha Packaging остался в районе 100 миллионов евро", — сказал он.Поэтому, по словам Шамолина, можно говорить, что бизнес продан, по сути, за 100 миллионов евро, что соответствует его оценке в досанкционном состоянии. Кто выступил покупателем, в компании раскрывать не стали.Шамолин подчеркнул, что продажа бизнеса в тех условиях, в которых оказалась компания, была фактически единственным вариантом сохранения его в рабочем состоянии. "Этот бизнес в целом никогда особо EBITDA не давал", — добавил глава компании, отметив, что Segezha уже нашла рынки сбыта на этот объем продукции. Segezha Group — один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов с полным циклом заготовки и глубокой переработки древесины. География активов охватывает три страны (впрочем, основные производства сосредоточены в России), а продукция представлена на рынках более чем 80 стран.Segezha Packaging объединяла семь заводов по производству бумажной упаковки в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии с мощностью 704 миллиона бумажных мешков в год.

https://realty.ria.ru/20230407/proizvodstvo-1863858806.html

германия

дания

нидерланды

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, михаил шамолин, дания, нидерланды