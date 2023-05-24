https://ria.ru/20230524/sbor-1873869486.html

На Ставрополье хотят ввести курортный сбор на территории Минеральных Вод

На Ставрополье хотят ввести курортный сбор на территории Минеральных Вод - РИА Новости, 24.05.2023

На Ставрополье хотят ввести курортный сбор на территории Минеральных Вод

Власти Ставропольского края планируют ввести курортный сбор на территории Минеральных Вод, он составит 100 рублей, сообщила пресс-служба краевой думы. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T14:30

2023-05-24T14:30

2023-05-24T14:46

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НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости. Власти Ставропольского края планируют ввести курортный сбор на территории Минеральных Вод, он составит 100 рублей, сообщила пресс-служба краевой думы. Сейчас эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае поводится на территории городов Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск. Сумма курортного сбора составляет 100 рублей с человека, в прошлом году его оплатили более 202 тысяч отдыхающих. "На заседании комитета думы Ставропольского края по инвестициям, курортам и туризму перечень территорий (где проводится эксперимент) предложено дополнить новой территорией – муниципальным образованием Минераловодский городской округ", - говорится в сообщении. Отмечается, что Минеральные Воды становятся популярными среди отдыхающих, их количество выросло с 39 тысяч в 2020 году до 78 тысяч человек в 2022 году. Размер курортного сбора в городе составит 100 рублей, платить его будут совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более суток. "Прогнозный объем поступлений курортного сбора с новой территории составит в текущем году более 4,4 миллиона рублей, в 2024 году – более 10,8 миллиона рублей. Средства направят на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры", - уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20230517/sbor-1872415640.html

https://ria.ru/20230524/krym-1873793441.html

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новости - туризм, минеральные воды, ставропольский край, ессентуки, россия, экономика, туризм