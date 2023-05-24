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Сбербанк запустил вклад в дирхамах ОАЭ - РИА Новости, 24.05.2023
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10:20 24.05.2023 (обновлено: 10:27 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/sberbank-1873789034.html
Сбербанк запустил вклад в дирхамах ОАЭ
Сбербанк запустил вклад в дирхамах ОАЭ - РИА Новости, 24.05.2023
Сбербанк запустил вклад в дирхамах ОАЭ
Сбербанк со среды запускает вклад в дирхамах Объединённых Арабских Эмиратов, по которому максимальная ставка составит 2,02%, сообщили в кредитной организации. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:20
2023-05-24T10:27
сбербанк россии
экономика
оаэ
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сбербанк со среды запускает вклад в дирхамах Объединённых Арабских Эмиратов, по которому максимальная ставка составит 2,02%, сообщили в кредитной организации."С 24 мая Сбербанк запускает новый вклад — в дирхамах Объединённых Арабских Эмиратов. Максимальная ставка по депозиту "Вклад в дирхамах" с учётом капитализации составит 2,02% годовых. Процентный доход зависит от суммы и срока вклада", - пишет банк.Вклад в дирхамах можно оформить на 1, 3, 6 или 12 месяцев, проценты по нему начисляются ежемесячно. Минимальная сумма вклада - 5000 дирхамов ОАЭ."Думаю, наш новый вклад в дирхамах привлечёт россиян. В последний год мы наблюдаем процесс дедолларизации и рост спроса клиентов на альтернативные виды валюты. Люди ищут новые инструменты для сбережения средств. Наши клиенты уже могут открыть сберегательные счета в дирхамах, купить или продать наличную валюту ОАЭ. Теперь мы предлагаем копить сбережения в дирхамах на срочных вкладах, потому что заинтересованы в том, чтобы предоставить клиентам лучшие условия для диверсификации портфеля", - прокомментирвоал директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.
https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html
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сбербанк россии, экономика, оаэ, россия
Сбербанк России, Экономика, ОАЭ, Россия
Сбербанк запустил вклад в дирхамах ОАЭ

Сбербанк со среды запускает вклад в дирхамах ОАЭ со ставкой до 2,02 процента

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сбербанк со среды запускает вклад в дирхамах Объединённых Арабских Эмиратов, по которому максимальная ставка составит 2,02%, сообщили в кредитной организации.
«
"С 24 мая Сбербанк запускает новый вклад — в дирхамах Объединённых Арабских Эмиратов. Максимальная ставка по депозиту "Вклад в дирхамах" с учётом капитализации составит 2,02% годовых. Процентный доход зависит от суммы и срока вклада", - пишет банк.
Вклад в дирхамах можно оформить на 1, 3, 6 или 12 месяцев, проценты по нему начисляются ежемесячно. Минимальная сумма вклада - 5000 дирхамов ОАЭ.
«
"Думаю, наш новый вклад в дирхамах привлечёт россиян. В последний год мы наблюдаем процесс дедолларизации и рост спроса клиентов на альтернативные виды валюты. Люди ищут новые инструменты для сбережения средств. Наши клиенты уже могут открыть сберегательные счета в дирхамах, купить или продать наличную валюту ОАЭ. Теперь мы предлагаем копить сбережения в дирхамах на срочных вкладах, потому что заинтересованы в том, чтобы предоставить клиентам лучшие условия для диверсификации портфеля", - прокомментирвоал директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.
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