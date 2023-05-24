https://ria.ru/20230524/satay-1873894864.html

Умер комик Вахид Сатай

Умер комик Вахид Сатай - РИА Новости, 24.05.2023

Умер комик Вахид Сатай

Лауреат Азиатского кинофестиваля, сингапурский актер и комик Вахид Сатай умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщил The Straits Times. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:26

2023-05-24T17:26

2023-05-24T17:26

культура

сингапур

знаменитости

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МОСКВА, 24 май – РИА Новости. Лауреат Азиатского кинофестиваля, сингапурский актер и комик Вахид Сатай умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщил The Straits Times.Страдающего от диабета артиста госпитализировали в начале мая из-за инфекции пальца ноги. Позже его выписали. Комик ушел из жизни в доме своей внучки в Сингапуре. Причиной его смерти послужили гангрена и болезнь сердца. При жизни Сатая, который начинал с работы художником-декоратором в киноиндустрии, сравнивали с актером Джерри Льюисом. Благодаря чувству юмора, которым артист покорил коллег, его пригласили сниматься в кино.В 1957 году артист впервые исполнил комедийную роль в фильме "Понтианак". Спустя почти десять лет он стал лауреатом Азиатского кинофестиваля в категории "Лучший комик".

сингапур

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сингапур, знаменитости