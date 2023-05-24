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Умер комик Вахид Сатай - РИА Новости, 24.05.2023
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Культура
 
17:26 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/satay-1873894864.html
Умер комик Вахид Сатай
Умер комик Вахид Сатай - РИА Новости, 24.05.2023
Умер комик Вахид Сатай
Лауреат Азиатского кинофестиваля, сингапурский актер и комик Вахид Сатай умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщил The Straits Times. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:26
2023-05-24T17:26
культура
сингапур
знаменитости
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МОСКВА, 24 май – РИА Новости. Лауреат Азиатского кинофестиваля, сингапурский актер и комик Вахид Сатай умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщил The Straits Times.Страдающего от диабета артиста госпитализировали в начале мая из-за инфекции пальца ноги. Позже его выписали. Комик ушел из жизни в доме своей внучки в Сингапуре. Причиной его смерти послужили гангрена и болезнь сердца. При жизни Сатая, который начинал с работы художником-декоратором в киноиндустрии, сравнивали с актером Джерри Льюисом. Благодаря чувству юмора, которым артист покорил коллег, его пригласили сниматься в кино.В 1957 году артист впервые исполнил комедийную роль в фильме "Понтианак". Спустя почти десять лет он стал лауреатом Азиатского кинофестиваля в категории "Лучший комик".
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сингапур, знаменитости
Культура, Сингапур, Знаменитости
Умер комик Вахид Сатай

Комик Вахид Сатай умер в 93 года

CC BY-SA 3.0 / Riduanoduano / Сингапурский актер Вахид Сатай
Сингапурский актер Вахид Сатай - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
CC BY-SA 3.0 / Riduanoduano /
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МОСКВА, 24 май – РИА Новости. Лауреат Азиатского кинофестиваля, сингапурский актер и комик Вахид Сатай умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщил The Straits Times.
Страдающего от диабета артиста госпитализировали в начале мая из-за инфекции пальца ноги. Позже его выписали. Комик ушел из жизни в доме своей внучки в Сингапуре. Причиной его смерти послужили гангрена и болезнь сердца.
При жизни Сатая, который начинал с работы художником-декоратором в киноиндустрии, сравнивали с актером Джерри Льюисом. Благодаря чувству юмора, которым артист покорил коллег, его пригласили сниматься в кино.
В 1957 году артист впервые исполнил комедийную роль в фильме "Понтианак". Спустя почти десять лет он стал лауреатом Азиатского кинофестиваля в категории "Лучший комик".
 
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