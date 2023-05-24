https://ria.ru/20230524/sanktsii-1873925688.html

В Австрии потребовали от властей отказаться от антироссийских санкций

В Австрии потребовали от властей отказаться от антироссийских санкций - РИА Новости, 24.05.2023

В Австрии потребовали от властей отказаться от антироссийских санкций

Австрийская партия свободы (АПС, нем. FPÖ) потребовала от правительства страны прекратить антироссийские санкции и предпринять меры против растущей инфляции,... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:58

2023-05-24T17:58

2023-05-24T17:58

австрия

россия

карл нехаммер

партия свободы

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ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Австрийская партия свободы (АПС, нем. FPÖ) потребовала от правительства страны прекратить антироссийские санкции и предпринять меры против растущей инфляции, сообщила пресс-служба АПС. Уточняется, что этот вопрос был поднят в Национальном совете Австрии (нижняя палата Федерального собрания, парламента Австрийской Республики) в среду. "Экономическая война против России в первую очередь затрагивает ваше собственное население, а демонизацией угля и газа вы создали зеленую инфляцию, от которой страдают люди. Измените свой курс и начните, наконец, действовать в интересах собственного народа, господин федеральный канцлер", - заявила зампредседателя фракции АПС Дагмар Белакович, выступая в Национальном совете. Ее слова приводятся в релизе партии. По мнению депутата, австрийский канцлер Карл Нехаммер "не знает, как на самом деле обстоят дела у народа, потому что он слишком мало общается с гражданами". Белакович добавила, что результаты деятельности правительственной коалиции страны "катастрофичны". По ее словам, в Австрии самая высокая инфляция в Еврозоне, разрушенная система здравоохранения и ухода и катастрофа с миграционной политикой.

https://ria.ru/20230524/sanktsii-1873850393.html

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австрия, россия, карл нехаммер, партия свободы