https://ria.ru/20230524/sanktsii-1873925688.html
В Австрии потребовали от властей отказаться от антироссийских санкций
В Австрии потребовали от властей отказаться от антироссийских санкций - РИА Новости, 24.05.2023
В Австрии потребовали от властей отказаться от антироссийских санкций
Австрийская партия свободы (АПС, нем. FPÖ) потребовала от правительства страны прекратить антироссийские санкции и предпринять меры против растущей инфляции,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:58
2023-05-24T17:58
2023-05-24T17:58
австрия
россия
карл нехаммер
партия свободы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576794706_0:40:3077:1770_1920x0_80_0_0_f5385cd309c63099649c08bedc0f3bac.jpg
ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Австрийская партия свободы (АПС, нем. FPÖ) потребовала от правительства страны прекратить антироссийские санкции и предпринять меры против растущей инфляции, сообщила пресс-служба АПС. Уточняется, что этот вопрос был поднят в Национальном совете Австрии (нижняя палата Федерального собрания, парламента Австрийской Республики) в среду. "Экономическая война против России в первую очередь затрагивает ваше собственное население, а демонизацией угля и газа вы создали зеленую инфляцию, от которой страдают люди. Измените свой курс и начните, наконец, действовать в интересах собственного народа, господин федеральный канцлер", - заявила зампредседателя фракции АПС Дагмар Белакович, выступая в Национальном совете. Ее слова приводятся в релизе партии. По мнению депутата, австрийский канцлер Карл Нехаммер "не знает, как на самом деле обстоят дела у народа, потому что он слишком мало общается с гражданами". Белакович добавила, что результаты деятельности правительственной коалиции страны "катастрофичны". По ее словам, в Австрии самая высокая инфляция в Еврозоне, разрушенная система здравоохранения и ухода и катастрофа с миграционной политикой.
https://ria.ru/20230524/sanktsii-1873850393.html
австрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576794706_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_38c38bd39c76cedf236efaff887d1f12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия, россия, карл нехаммер, партия свободы
Австрия, Россия, Карл Нехаммер, Партия Свободы
В Австрии потребовали от властей отказаться от антироссийских санкций
Партия свободы Австрии потребовала от правительства отказаться от антироссийских санкций
ВЕНА, 24 мая - РИА Новости.
Австрийская партия свободы (АПС, нем. FPÖ) потребовала от правительства страны прекратить антироссийские санкции и предпринять меры против растущей инфляции, сообщила пресс-служба
АПС.
Уточняется, что этот вопрос был поднят в Национальном совете Австрии (нижняя палата Федерального собрания, парламента Австрийской Республики) в среду.
"Экономическая война против России в первую очередь затрагивает ваше собственное население, а демонизацией угля и газа вы создали зеленую инфляцию, от которой страдают люди. Измените свой курс и начните, наконец, действовать в интересах собственного народа, господин федеральный канцлер", - заявила зампредседателя фракции АПС Дагмар Белакович, выступая в Национальном совете. Ее слова приводятся в релизе партии.
По мнению депутата, австрийский канцлер Карл Нехаммер
"не знает, как на самом деле обстоят дела у народа, потому что он слишком мало общается с гражданами".
Белакович добавила, что результаты деятельности правительственной коалиции страны "катастрофичны". По ее словам, в Австрии самая высокая инфляция в Еврозоне, разрушенная система здравоохранения и ухода и катастрофа с миграционной политикой.
В МИД прокомментировали планы ЕС ввести новый пакет антироссийских санкций