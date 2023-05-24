https://ria.ru/20230524/sanktsii-1873861822.html

В МИД России прокомментировали заявление США о санкциях против Грузии

В МИД России прокомментировали заявление США о санкциях против Грузии - РИА Новости, 24.05.2023

В МИД России прокомментировали заявление США о санкциях против Грузии

Заявление США о возможных санкциях в отношении Грузии из-за восстановления авиасообщения с РФ - это вмешательство во внутренние дела других государств, заявила... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T14:07

2023-05-24T14:07

2023-05-24T14:21

россия

сша

грузия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863181650_121:0:3453:1874_1920x0_80_0_0_3f143a274171bf662748c01bee56685e.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Заявление США о возможных санкциях в отношении Грузии из-за восстановления авиасообщения с РФ - это вмешательство во внутренние дела других государств, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Никакой другой квалификации, нежели вмешательство во внутренние дела суверенных государств быть не может. Это авиасообщение стран, которые являются не просто соседями в географическом плане – нас очень многое связывает в историческом контексте. Причем здесь США, вообще непонятно. Нет здравого объяснения, его не может быть, почему США считают возможным комментировать, о чем договариваются два суверенных государства", - заявила Захарова на брифинге, отвечая на вопрос журналистов.Ранее официальный представитель госдепартамента Ведант Патель заявил, что США допускают возможность введения санкций против компаний Грузии в случае возобновления ею прямого авиасообщения с Россией.

https://ria.ru/20230524/gruziya-1873821207.html

россия

сша

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, грузия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире