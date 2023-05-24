https://ria.ru/20230524/sanktsii-1873861822.html
В МИД России прокомментировали заявление США о санкциях против Грузии
В МИД России прокомментировали заявление США о санкциях против Грузии - РИА Новости, 24.05.2023
В МИД России прокомментировали заявление США о санкциях против Грузии
Заявление США о возможных санкциях в отношении Грузии из-за восстановления авиасообщения с РФ - это вмешательство во внутренние дела других государств, заявила... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:07
2023-05-24T14:07
2023-05-24T14:21
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Заявление США о возможных санкциях в отношении Грузии из-за восстановления авиасообщения с РФ - это вмешательство во внутренние дела других государств, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Никакой другой квалификации, нежели вмешательство во внутренние дела суверенных государств быть не может. Это авиасообщение стран, которые являются не просто соседями в географическом плане – нас очень многое связывает в историческом контексте. Причем здесь США, вообще непонятно. Нет здравого объяснения, его не может быть, почему США считают возможным комментировать, о чем договариваются два суверенных государства", - заявила Захарова на брифинге, отвечая на вопрос журналистов.Ранее официальный представитель госдепартамента Ведант Патель заявил, что США допускают возможность введения санкций против компаний Грузии в случае возобновления ею прямого авиасообщения с Россией.
https://ria.ru/20230524/gruziya-1873821207.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, грузия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, США, Грузия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
В МИД России прокомментировали заявление США о санкциях против Грузии
МИД России: США вмешиваются в дела других государств, говоря о санкциях против Грузии
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
Заявление США о возможных санкциях в отношении Грузии из-за восстановления авиасообщения с РФ - это вмешательство во внутренние дела других государств, заявила на брифинге
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Никакой другой квалификации, нежели вмешательство во внутренние дела суверенных государств быть не может. Это авиасообщение стран, которые являются не просто соседями в географическом плане – нас очень многое связывает в историческом контексте. Причем здесь США, вообще непонятно. Нет здравого объяснения, его не может быть, почему США считают возможным комментировать, о чем договариваются два суверенных государства", - заявила Захарова на брифинге, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее официальный представитель госдепартамента Ведант Патель заявил, что США допускают возможность введения санкций против компаний Грузии в случае возобновления ею прямого авиасообщения с Россией.
Введение санкций против России разрушит экономику Грузии, заявил премьер