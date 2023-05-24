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В МИД России прокомментировали заявление США о санкциях против Грузии - РИА Новости, 24.05.2023
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14:07 24.05.2023 (обновлено: 14:21 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/sanktsii-1873861822.html
В МИД России прокомментировали заявление США о санкциях против Грузии
В МИД России прокомментировали заявление США о санкциях против Грузии - РИА Новости, 24.05.2023
В МИД России прокомментировали заявление США о санкциях против Грузии
Заявление США о возможных санкциях в отношении Грузии из-за восстановления авиасообщения с РФ - это вмешательство во внутренние дела других государств, заявила... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:07
2023-05-24T14:21
россия
сша
грузия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Заявление США о возможных санкциях в отношении Грузии из-за восстановления авиасообщения с РФ - это вмешательство во внутренние дела других государств, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Никакой другой квалификации, нежели вмешательство во внутренние дела суверенных государств быть не может. Это авиасообщение стран, которые являются не просто соседями в географическом плане – нас очень многое связывает в историческом контексте. Причем здесь США, вообще непонятно. Нет здравого объяснения, его не может быть, почему США считают возможным комментировать, о чем договариваются два суверенных государства", - заявила Захарова на брифинге, отвечая на вопрос журналистов.Ранее официальный представитель госдепартамента Ведант Патель заявил, что США допускают возможность введения санкций против компаний Грузии в случае возобновления ею прямого авиасообщения с Россией.
https://ria.ru/20230524/gruziya-1873821207.html
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россия, сша, грузия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, США, Грузия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
В МИД России прокомментировали заявление США о санкциях против Грузии

МИД России: США вмешиваются в дела других государств, говоря о санкциях против Грузии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Заявление США о возможных санкциях в отношении Грузии из-за восстановления авиасообщения с РФ - это вмешательство во внутренние дела других государств, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Никакой другой квалификации, нежели вмешательство во внутренние дела суверенных государств быть не может. Это авиасообщение стран, которые являются не просто соседями в географическом плане – нас очень многое связывает в историческом контексте. Причем здесь США, вообще непонятно. Нет здравого объяснения, его не может быть, почему США считают возможным комментировать, о чем договариваются два суверенных государства", - заявила Захарова на брифинге, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее официальный представитель госдепартамента Ведант Патель заявил, что США допускают возможность введения санкций против компаний Грузии в случае возобновления ею прямого авиасообщения с Россией.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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