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В МИД прокомментировали планы ЕС ввести новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 24.05.2023
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13:25 24.05.2023 (обновлено: 13:40 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/sanktsii-1873850393.html
В МИД прокомментировали планы ЕС ввести новый пакет антироссийских санкций
В МИД прокомментировали планы ЕС ввести новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 24.05.2023
В МИД прокомментировали планы ЕС ввести новый пакет антироссийских санкций
Планы Евросоюза ввести одиннадцатый пакет санкций против России - абсурд, Москва адаптировалась к новой реальности, РФ подготовит выверенный ответ на очередные... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:25
2023-05-24T13:40
россия
евросоюз
москва
мария захарова
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Планы Евросоюза ввести одиннадцатый пакет санкций против России - абсурд, Москва адаптировалась к новой реальности, РФ подготовит выверенный ответ на очередные санкционные меры ЕС, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова."Абсурд, глупость, безумие. Сколько бы они ни старались все это исполнить, придумать — для нас это ничего не изменит. Мы адаптировались к новой реальности. Есть реальные цифры, показатели. В Евросоюзе сами признают, что арсенал средств давления на Россию исчерпан. Признают, что ударили по самим себе. Наша экономика выстояла", - сказала Захарова в ходе брифинга."Россия подготовит выверенный ответ на очередные санкционные меры ЕС. Главное — продолжит наращивать взаимовыгодное сотрудничество с надежными партнерами, невзирая ни на какие рестрикции и шантаж со стороны Запада", - добавила она.
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россия, евросоюз, москва, мария захарова
Россия, Евросоюз, Москва, Мария Захарова
В МИД прокомментировали планы ЕС ввести новый пакет антироссийских санкций

Захарова назвала планы ЕС ввести 11-й пакет антироссийских санкций абсурдом и глупостью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Планы Евросоюза ввести одиннадцатый пакет санкций против России - абсурд, Москва адаптировалась к новой реальности, РФ подготовит выверенный ответ на очередные санкционные меры ЕС, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Абсурд, глупость, безумие. Сколько бы они ни старались все это исполнить, придумать — для нас это ничего не изменит. Мы адаптировались к новой реальности. Есть реальные цифры, показатели. В Евросоюзе сами признают, что арсенал средств давления на Россию исчерпан. Признают, что ударили по самим себе. Наша экономика выстояла", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"Россия подготовит выверенный ответ на очередные санкционные меры ЕС. Главное — продолжит наращивать взаимовыгодное сотрудничество с надежными партнерами, невзирая ни на какие рестрикции и шантаж со стороны Запада", - добавила она.
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РоссияЕвросоюзМоскваМария Захарова
 
 
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