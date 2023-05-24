https://ria.ru/20230524/sanktsii-1873850393.html

В МИД прокомментировали планы ЕС ввести новый пакет антироссийских санкций

В МИД прокомментировали планы ЕС ввести новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 24.05.2023

В МИД прокомментировали планы ЕС ввести новый пакет антироссийских санкций

Планы Евросоюза ввести одиннадцатый пакет санкций против России - абсурд, Москва адаптировалась к новой реальности, РФ подготовит выверенный ответ на очередные... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T13:25

2023-05-24T13:25

2023-05-24T13:40

россия

евросоюз

москва

мария захарова

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Планы Евросоюза ввести одиннадцатый пакет санкций против России - абсурд, Москва адаптировалась к новой реальности, РФ подготовит выверенный ответ на очередные санкционные меры ЕС, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова."Абсурд, глупость, безумие. Сколько бы они ни старались все это исполнить, придумать — для нас это ничего не изменит. Мы адаптировались к новой реальности. Есть реальные цифры, показатели. В Евросоюзе сами признают, что арсенал средств давления на Россию исчерпан. Признают, что ударили по самим себе. Наша экономика выстояла", - сказала Захарова в ходе брифинга."Россия подготовит выверенный ответ на очередные санкционные меры ЕС. Главное — продолжит наращивать взаимовыгодное сотрудничество с надежными партнерами, невзирая ни на какие рестрикции и шантаж со стороны Запада", - добавила она.

https://ria.ru/20230522/sanktsii-1873375672.html

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россия, евросоюз, москва, мария захарова