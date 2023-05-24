https://ria.ru/20230524/sanktsii-1873842700.html

Санкции США не повлияют на контакты с Вашингтоном, заявил Рябков

Санкции США не повлияют на контакты с Вашингтоном, заявил Рябков - РИА Новости, 24.05.2023

Санкции США не повлияют на контакты с Вашингтоном, заявил Рябков

Новые санкции США не могут повлиять на контакты с Вашингтоном, в том числе по линии спецслужб, о возможных ответных мерах в добавление к тем, которые уже были... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:55

2023-05-24T12:55

2023-05-24T17:55

сша

вашингтон (штат)

сергей рябков

в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Новые санкции США не могут повлиять на контакты с Вашингтоном, в том числе по линии спецслужб, о возможных ответных мерах в добавление к тем, которые уже были введены, пока добавить нечего, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я не думаю, что это воспрепятстует тем или иным контактам. Американцы могут отказываться от контактов совершенно произвольно в силу каких-то внутренних решений, собственных умозаключений, для нас это вообще не проблема. То, что нам нужно до них донести, мы можем донести в любой момент по тем каналам, которые функционируют", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, могут ли новые санкции США против Службы внешней разведки России повлиять на действие канала СВР-ЦРУ по предотвращению ядерных угроз и по обмену пленными."Они (США) периодически подводят под санкции наши организации, происходит это сугубо в политических целях для направления соответствующих сигналов и раскачки международного сообщества, раскачки, в какой-то мере, наверное, нашей внутренней аудитории. Здесь нет ничего, что добавляло бы хоть какой-то элемент в общую картину глубоко укоренившегося антироссийского курса", - добавил замминистра.Говоря о возможных ответных мерах, замминистра подчеркнул, что они могут быть разными - как симметричными, так и асимметричными."Бывают те, о которых объявляется публично, а бывают закрытые. Каждый пакет наших контрмер тщательно отрабатывается, в том числе в межведомственном формате. И здесь на сегодня нет ничего, что можно было бы дополнить к той картине, которая уже есть и которая в публичном пространстве уже фигурирует - в том числе с прошлой недели", - заключил Рябков.

https://ria.ru/20230524/stabilnost-1873791963.html

https://ria.ru/20230524/sanktsii-1873832254.html

сша

вашингтон (штат)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, вашингтон (штат), сергей рябков, в мире