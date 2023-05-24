https://ria.ru/20230524/sanktsii-1873832254.html
Нарышкин прокомментировал санкции США против Службы внешней разведки
Нарышкин прокомментировал санкции США против Службы внешней разведки - РИА Новости, 24.05.2023
Нарышкин прокомментировал санкции США против Службы внешней разведки
Служба внешней разведки (СВР) "почти не заметила" попадание под санкции США, заявил в среду директор службы Сергей Нарышкин. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:22
2023-05-24T12:22
2023-05-24T13:04
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
анкара (провинция)
уильям бернс
сергей лавров
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) "почти не заметила" попадание под санкции США, заявил в среду директор службы Сергей Нарышкин.США на фоне проходящего в Японии саммита "большой семерки" в пятницу объявили об очередном расширении антироссийских санкций. В масштабный пакет в общей сложности вошли сотни российских компаний, юридических и физических лиц, в том числе СВР - как "часть и инструментарий российского правительства"."Мы к этому отнеслись абсолютно спокойно, почти не заметили этого решения", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.Так он прокомментировал влияние санкций США против СВР на взаимодействие по закрытому каналу с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.По его словам, у СВР есть "большая сеть партнеров", с которой российской внешней разведке можно работать.Последняя очная встреча Нарышкина с Бернсом, по данным СМИ, прошла 14 ноября 2022 года в Анкаре. Впоследствии глава СВР в интервью РИА Новости подтвердил, что встречался с американским коллегой для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики.В январе 2023 года глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что встреча состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к Владимиру Путину. Как отмечали в Кремле, в диалоге Нарышкин-Бернс "есть польза", а о точных датах новой встречи пока неизвестно.Но в феврале нынешнего года Бернс в интервью американскому телеканалу CBS News заявил о якобы "дерзком и высокомерном" отношении со стороны Нарышкина в ходе их встречи в ноябре 2022 года. Директор ЦРУ назвал встречу "довольно удручающей".В ответ Нарышкин опроверг эти утверждения Бернса. Директор СВР заявил, что сохраняет позитивную оценку характера и результатов той встречи, прошедшей, по его словам, в спокойной обстановке, бывшей содержательной и длившейся 2,5 часа.
https://ria.ru/20230524/naryshkin-1873801751.html
https://ria.ru/20230424/ucheniya-1867281636.html
https://ria.ru/20230524/voyna-1873817735.html
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сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, анкара (провинция), уильям бернс, сергей лавров, центральное разведывательное управление (цру)
США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин, Анкара (провинция), Уильям Бернс, Сергей Лавров, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Нарышкин прокомментировал санкции США против Службы внешней разведки
Нарышкин о санкциях США: Служба внешней разведки почти не заметила этого решения
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) "почти не заметила" попадание под санкции США, заявил в среду директор службы Сергей Нарышкин.
США на фоне проходящего в Японии саммита "большой семерки" в пятницу объявили об очередном расширении антироссийских санкций. В масштабный пакет в общей сложности вошли сотни российских компаний, юридических и физических лиц, в том числе СВР - как "часть и инструментарий российского правительства".
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"Мы к этому отнеслись абсолютно спокойно, почти не заметили этого решения", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Так он прокомментировал влияние санкций США
против СВР
на взаимодействие по закрытому каналу с директором ЦРУ Уильямом Бернсом
.
По его словам, у СВР есть "большая сеть партнеров", с которой российской внешней разведке можно работать.
Последняя очная встреча Нарышкина с Бернсом, по данным СМИ, прошла 14 ноября 2022 года в Анкаре
. Впоследствии глава СВР в интервью РИА Новости подтвердил, что встречался с американским коллегой для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики.
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В январе 2023 года глава российского МИД Сергей Лавров
заявил, что встреча состоялась по просьбе президента США Джо Байдена
к Владимиру Путину
. Как отмечали в Кремле, в диалоге Нарышкин-Бернс "есть польза", а о точных датах новой встречи пока неизвестно.
Но в феврале нынешнего года Бернс в интервью американскому телеканалу CBS News заявил о якобы "дерзком и высокомерном" отношении со стороны Нарышкина в ходе их встречи в ноябре 2022 года. Директор ЦРУ назвал встречу "довольно удручающей".
В ответ Нарышкин опроверг эти утверждения Бернса. Директор СВР заявил, что сохраняет позитивную оценку характера и результатов той встречи, прошедшей, по его словам, в спокойной обстановке, бывшей содержательной и длившейся 2,5 часа.
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