https://ria.ru/20230524/sanktsii-1873832254.html

Нарышкин прокомментировал санкции США против Службы внешней разведки

Нарышкин прокомментировал санкции США против Службы внешней разведки - РИА Новости, 24.05.2023

Нарышкин прокомментировал санкции США против Службы внешней разведки

Служба внешней разведки (СВР) "почти не заметила" попадание под санкции США, заявил в среду директор службы Сергей Нарышкин. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:22

2023-05-24T12:22

2023-05-24T13:04

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

анкара (провинция)

уильям бернс

сергей лавров

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) "почти не заметила" попадание под санкции США, заявил в среду директор службы Сергей Нарышкин.США на фоне проходящего в Японии саммита "большой семерки" в пятницу объявили об очередном расширении антироссийских санкций. В масштабный пакет в общей сложности вошли сотни российских компаний, юридических и физических лиц, в том числе СВР - как "часть и инструментарий российского правительства"."Мы к этому отнеслись абсолютно спокойно, почти не заметили этого решения", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.Так он прокомментировал влияние санкций США против СВР на взаимодействие по закрытому каналу с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.По его словам, у СВР есть "большая сеть партнеров", с которой российской внешней разведке можно работать.Последняя очная встреча Нарышкина с Бернсом, по данным СМИ, прошла 14 ноября 2022 года в Анкаре. Впоследствии глава СВР в интервью РИА Новости подтвердил, что встречался с американским коллегой для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики.В январе 2023 года глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что встреча состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к Владимиру Путину. Как отмечали в Кремле, в диалоге Нарышкин-Бернс "есть польза", а о точных датах новой встречи пока неизвестно.Но в феврале нынешнего года Бернс в интервью американскому телеканалу CBS News заявил о якобы "дерзком и высокомерном" отношении со стороны Нарышкина в ходе их встречи в ноябре 2022 года. Директор ЦРУ назвал встречу "довольно удручающей".В ответ Нарышкин опроверг эти утверждения Бернса. Директор СВР заявил, что сохраняет позитивную оценку характера и результатов той встречи, прошедшей, по его словам, в спокойной обстановке, бывшей содержательной и длившейся 2,5 часа.

https://ria.ru/20230524/naryshkin-1873801751.html

https://ria.ru/20230424/ucheniya-1867281636.html

https://ria.ru/20230524/voyna-1873817735.html

сша

анкара (провинция)

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сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, анкара (провинция), уильям бернс, сергей лавров, центральное разведывательное управление (цру)