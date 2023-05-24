https://ria.ru/20230524/samolet-1873974382.html
СБР и ВС Судана выдвинули разные версии крушения самолета армии
СБР и ВС Судана выдвинули разные версии крушения самолета армии - РИА Новости, 24.05.2023
СБР и ВС Судана выдвинули разные версии крушения самолета армии
Силы быстрого реагирования Судана (СБР, военизированные формирования) заявили, что сбили в среду самолет вооруженных сил страны, в то время как армия сообщила,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T23:13
2023-05-24T23:13
2023-05-24T23:13
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КАИР, 24 мая - РИА Новости. Силы быстрого реагирования Судана (СБР, военизированные формирования) заявили, что сбили в среду самолет вооруженных сил страны, в то время как армия сообщила, что причиной крушения воздушного судна стала техническая неисправность. "В Омдурмане (город-спутник суданской столицы Хартума - ред.) авиация путчистов (Вооруженных сил - ред.) атаковала позиции наших сил. Был сбит самолет МиГ", - говорится в заявлении СБР в Twitter. В свою очередь, вооруженные силы Судана заявили, что их самолет "потерпел крушение днем из-за технической неисправности двигателя". Согласно заявлению армии, оба пилота сумели благополучно его покинуть. Обе стороны также обменялись обвинениями в нарушении гуманитарного перемирия. В понедельник вечером вступило в силу гуманитарное перемирие между конфликтующими сторонами в Судане сроком на семь дней. Тем не менее, во вторник очевидцы сообщали РИА Новости о столкновениях в ряде районов страны. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений 702 человека погибли и 5 687 получили ранения. Международная организация ООН по миграции (МОМ) заявила, что около 319 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта.
https://ria.ru/20230520/sudan-1873087658.html
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в мире, судан, хартум (город), столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), Столкновения в Хартуме
СБР и ВС Судана выдвинули разные версии крушения самолета армии
СБР Судана заявили, что сбили самолет ВС, армия сообщила о технической неисправности
КАИР, 24 мая - РИА Новости. Силы быстрого реагирования Судана (СБР, военизированные формирования) заявили, что сбили в среду самолет вооруженных сил страны, в то время как армия сообщила, что причиной крушения воздушного судна стала техническая неисправность.
"В Омдурмане (город-спутник суданской столицы Хартума
- ред.) авиация путчистов (Вооруженных сил - ред.) атаковала позиции наших сил. Был сбит самолет МиГ", - говорится в заявлении СБР в Twitter
.
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В свою очередь, вооруженные силы Судана заявили, что их самолет "потерпел крушение днем из-за технической неисправности двигателя". Согласно заявлению армии, оба пилота сумели благополучно его покинуть.
Обе стороны также обменялись обвинениями в нарушении гуманитарного перемирия.
В понедельник вечером вступило в силу гуманитарное перемирие между конфликтующими сторонами в Судане сроком на семь дней. Тем не менее, во вторник очевидцы сообщали РИА Новости о столкновениях в ряде районов страны.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений 702 человека погибли и 5 687 получили ранения. Международная организация ООН
по миграции (МОМ) заявила, что около 319 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта.
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