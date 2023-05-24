https://ria.ru/20230524/samolet-1873974382.html

СБР и ВС Судана выдвинули разные версии крушения самолета армии

СБР и ВС Судана выдвинули разные версии крушения самолета армии - РИА Новости, 24.05.2023

СБР и ВС Судана выдвинули разные версии крушения самолета армии

Силы быстрого реагирования Судана (СБР, военизированные формирования) заявили, что сбили в среду самолет вооруженных сил страны, в то время как армия сообщила,... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T23:13

2023-05-24T23:13

2023-05-24T23:13

в мире

судан

хартум (город)

столкновения в хартуме

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564404110_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_11de98d0f7735a9086ece1730d8b4bc0.jpg

КАИР, 24 мая - РИА Новости. Силы быстрого реагирования Судана (СБР, военизированные формирования) заявили, что сбили в среду самолет вооруженных сил страны, в то время как армия сообщила, что причиной крушения воздушного судна стала техническая неисправность. "В Омдурмане (город-спутник суданской столицы Хартума - ред.) авиация путчистов (Вооруженных сил - ред.) атаковала позиции наших сил. Был сбит самолет МиГ", - говорится в заявлении СБР в Twitter. В свою очередь, вооруженные силы Судана заявили, что их самолет "потерпел крушение днем из-за технической неисправности двигателя". Согласно заявлению армии, оба пилота сумели благополучно его покинуть. Обе стороны также обменялись обвинениями в нарушении гуманитарного перемирия. В понедельник вечером вступило в силу гуманитарное перемирие между конфликтующими сторонами в Судане сроком на семь дней. Тем не менее, во вторник очевидцы сообщали РИА Новости о столкновениях в ряде районов страны. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений 702 человека погибли и 5 687 получили ранения. Международная организация ООН по миграции (МОМ) заявила, что около 319 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта.

https://ria.ru/20230520/sudan-1873087658.html

https://ria.ru/20230520/peremirie-1873177122.html

судан

хартум (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, судан, хартум (город), столкновения в хартуме