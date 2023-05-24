Рейтинг@Mail.ru
СБР и ВС Судана выдвинули разные версии крушения самолета армии - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/samolet-1873974382.html
СБР и ВС Судана выдвинули разные версии крушения самолета армии
СБР и ВС Судана выдвинули разные версии крушения самолета армии - РИА Новости, 24.05.2023
СБР и ВС Судана выдвинули разные версии крушения самолета армии
Силы быстрого реагирования Судана (СБР, военизированные формирования) заявили, что сбили в среду самолет вооруженных сил страны, в то время как армия сообщила,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T23:13
2023-05-24T23:13
в мире
судан
хартум (город)
столкновения в хартуме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564404110_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_11de98d0f7735a9086ece1730d8b4bc0.jpg
КАИР, 24 мая - РИА Новости. Силы быстрого реагирования Судана (СБР, военизированные формирования) заявили, что сбили в среду самолет вооруженных сил страны, в то время как армия сообщила, что причиной крушения воздушного судна стала техническая неисправность. "В Омдурмане (город-спутник суданской столицы Хартума - ред.) авиация путчистов (Вооруженных сил - ред.) атаковала позиции наших сил. Был сбит самолет МиГ", - говорится в заявлении СБР в Twitter. В свою очередь, вооруженные силы Судана заявили, что их самолет "потерпел крушение днем из-за технической неисправности двигателя". Согласно заявлению армии, оба пилота сумели благополучно его покинуть. Обе стороны также обменялись обвинениями в нарушении гуманитарного перемирия. В понедельник вечером вступило в силу гуманитарное перемирие между конфликтующими сторонами в Судане сроком на семь дней. Тем не менее, во вторник очевидцы сообщали РИА Новости о столкновениях в ряде районов страны. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений 702 человека погибли и 5 687 получили ранения. Международная организация ООН по миграции (МОМ) заявила, что около 319 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта.
https://ria.ru/20230520/sudan-1873087658.html
https://ria.ru/20230520/peremirie-1873177122.html
судан
хартум (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564404110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73f17d00157b56b7211b4596b72b870c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, судан, хартум (город), столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), Столкновения в Хартуме
СБР и ВС Судана выдвинули разные версии крушения самолета армии

СБР Судана заявили, что сбили самолет ВС, армия сообщила о технической неисправности

© AP Photo / Hussein MallaСуданские военнослужащие из формирования "Силы быстрой поддержки" в Хартуме, Судан
Суданские военнослужащие из формирования Силы быстрой поддержки в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Суданские военнослужащие из формирования "Силы быстрой поддержки" в Хартуме, Судан . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 24 мая - РИА Новости. Силы быстрого реагирования Судана (СБР, военизированные формирования) заявили, что сбили в среду самолет вооруженных сил страны, в то время как армия сообщила, что причиной крушения воздушного судна стала техническая неисправность.
"В Омдурмане (город-спутник суданской столицы Хартума - ред.) авиация путчистов (Вооруженных сил - ред.) атаковала позиции наших сил. Был сбит самолет МиГ", - говорится в заявлении СБР в Twitter.
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
"Большая семерка" призвала немедленно прекратить боевые действия в Судане
20 мая, 10:43
В свою очередь, вооруженные силы Судана заявили, что их самолет "потерпел крушение днем из-за технической неисправности двигателя". Согласно заявлению армии, оба пилота сумели благополучно его покинуть.
Обе стороны также обменялись обвинениями в нарушении гуманитарного перемирия.
В понедельник вечером вступило в силу гуманитарное перемирие между конфликтующими сторонами в Судане сроком на семь дней. Тем не менее, во вторник очевидцы сообщали РИА Новости о столкновениях в ряде районов страны.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений 702 человека погибли и 5 687 получили ранения. Международная организация ООН по миграции (МОМ) заявила, что около 319 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
СМИ: стороны конфликта в Судане подписали соглашение о перемирии на неделю
20 мая, 23:26
 
В миреСуданХартум (город)Столкновения в Хартуме
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала