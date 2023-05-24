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Премьер Грузии не стал отвечать, может ли Саакашвили умереть в клинике - РИА Новости, 24.05.2023
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12:31 24.05.2023 (обновлено: 12:37 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/saakashvili-1873834910.html
Премьер Грузии не стал отвечать, может ли Саакашвили умереть в клинике
Премьер Грузии не стал отвечать, может ли Саакашвили умереть в клинике - РИА Новости, 24.05.2023
Премьер Грузии не стал отвечать, может ли Саакашвили умереть в клинике
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался отвечать на вопрос о том, есть ли риск смертельного исхода находящегося в Тбилисской клинике бывшего... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:31
2023-05-24T12:37
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался отвечать на вопрос о том, есть ли риск смертельного исхода находящегося в Тбилисской клинике бывшего президента Михаила Саакашвили, он заявил, что власти делают все для защиты прав каждого заключенного. Заключенный бывший экс-президент Грузии проходит лечение в Тбилисской клинике после длительного голодания. Ранее в минюсте сообщали, что он будет переведен обратно в тюрьму, как только врачи дадут соответствующую рекомендацию. Адвокаты и члены семьи Саакашвили утверждают, что у политика отмечается отравление металлами, он теряет вес, есть серьезные риски летального исхода. В ответ на это представители власти сообщают, что бывший президент намеренно истощает себя и ухудшает здоровье с целью спекуляций. "Я не хочу давать комментарий по этому поводу. Каждому человеку, каждому заключенному желаю долгой жизни. Я повторюсь, мы защищаем права каждого гражданина, каждого заключенного", - сказал премьер после выступления в среду на Катарском экономическом форуме. Гарибашвили добавил, что Саакашвили совершил множество преступлений и его имя уже в прошлом. По словам премьера, бывший президент находится не в тюрьме, а в частной клинике. Глава правительства также рассказал, что заключенный политик обвиняет власти в том, что его якобы отравляют и пытают в клинике, однако Страсбургский суд отказал адвокатам в иске об отсрочке наказания и освобождении.
https://ria.ru/20230417/saakashvili-1865797366.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Ираклий Гарибашвили, Задержание Саакашвили в Грузии
Премьер Грузии не стал отвечать, может ли Саакашвили умереть в клинике

Премьер Грузии Гарибашвили отказался отвечать, может ли Саакашвили умереть в клинике

© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси
Михаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался отвечать на вопрос о том, есть ли риск смертельного исхода находящегося в Тбилисской клинике бывшего президента Михаила Саакашвили, он заявил, что власти делают все для защиты прав каждого заключенного.
Заключенный бывший экс-президент Грузии проходит лечение в Тбилисской клинике после длительного голодания. Ранее в минюсте сообщали, что он будет переведен обратно в тюрьму, как только врачи дадут соответствующую рекомендацию. Адвокаты и члены семьи Саакашвили утверждают, что у политика отмечается отравление металлами, он теряет вес, есть серьезные риски летального исхода. В ответ на это представители власти сообщают, что бывший президент намеренно истощает себя и ухудшает здоровье с целью спекуляций.
«
"Я не хочу давать комментарий по этому поводу. Каждому человеку, каждому заключенному желаю долгой жизни. Я повторюсь, мы защищаем права каждого гражданина, каждого заключенного", - сказал премьер после выступления в среду на Катарском экономическом форуме.
Гарибашвили добавил, что Саакашвили совершил множество преступлений и его имя уже в прошлом. По словам премьера, бывший президент находится не в тюрьме, а в частной клинике. Глава правительства также рассказал, что заключенный политик обвиняет власти в том, что его якобы отравляют и пытают в клинике, однако Страсбургский суд отказал адвокатам в иске об отсрочке наказания и освобождении.
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