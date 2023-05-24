https://ria.ru/20230524/saakashvili-1873834910.html

Премьер Грузии не стал отвечать, может ли Саакашвили умереть в клинике

Премьер Грузии не стал отвечать, может ли Саакашвили умереть в клинике - РИА Новости, 24.05.2023

Премьер Грузии не стал отвечать, может ли Саакашвили умереть в клинике

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался отвечать на вопрос о том, есть ли риск смертельного исхода находящегося в Тбилисской клинике бывшего... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:31

2023-05-24T12:31

2023-05-24T12:37

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался отвечать на вопрос о том, есть ли риск смертельного исхода находящегося в Тбилисской клинике бывшего президента Михаила Саакашвили, он заявил, что власти делают все для защиты прав каждого заключенного. Заключенный бывший экс-президент Грузии проходит лечение в Тбилисской клинике после длительного голодания. Ранее в минюсте сообщали, что он будет переведен обратно в тюрьму, как только врачи дадут соответствующую рекомендацию. Адвокаты и члены семьи Саакашвили утверждают, что у политика отмечается отравление металлами, он теряет вес, есть серьезные риски летального исхода. В ответ на это представители власти сообщают, что бывший президент намеренно истощает себя и ухудшает здоровье с целью спекуляций. "Я не хочу давать комментарий по этому поводу. Каждому человеку, каждому заключенному желаю долгой жизни. Я повторюсь, мы защищаем права каждого гражданина, каждого заключенного", - сказал премьер после выступления в среду на Катарском экономическом форуме. Гарибашвили добавил, что Саакашвили совершил множество преступлений и его имя уже в прошлом. По словам премьера, бывший президент находится не в тюрьме, а в частной клинике. Глава правительства также рассказал, что заключенный политик обвиняет власти в том, что его якобы отравляют и пытают в клинике, однако Страсбургский суд отказал адвокатам в иске об отсрочке наказания и освобождении.

https://ria.ru/20230417/saakashvili-1865797366.html

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Кирилл Волков

в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии