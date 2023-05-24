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Лукашенко рассказал о борьбе за рынки развивающихся стран
Лукашенко рассказал о борьбе за рынки развивающихся стран - РИА Новости, 24.05.2023
Лукашенко рассказал о борьбе за рынки развивающихся стран
США, Китай и Россия ведут борьбу за рынки развивающихся стран, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании II Евразийского... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:30
2023-05-24T18:30
2023-05-24T18:30
россия
китай
африка
александр лукашенко
экономика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США, Китай и Россия ведут борьбу за рынки развивающихся стран, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании II Евразийского экономического форума (ЕЭФ). "Россия начала активные контакты с африканскими государствами. И смотрите, как на движение России сегодня отреагировал Запад… Американцы пытаются затормозить этот процесс, не допустить Россию в Африку. И вы понимаете, что Китай уже там. Вот идет борьба за эти страны. Там будет будущий полюс нашего развития, очень активный", - сказал белорусский лидер. Лукашенко констатировал, что развивающиеся страны Азии, Африки и Ближнего Востока больше не желают быть сырьевыми придатками и источниками дешевой рабочей силы, они хотят, и вполне заслуженно, полноценно участвовать в международном разделении труда.
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россия, китай, африка, александр лукашенко, экономика
Россия, Китай, Африка, Александр Лукашенко, Экономика
Лукашенко рассказал о борьбе за рынки развивающихся стран
Лукашенко: США, Китай и Россия ведут борьбу за рынки развивающихся стран