https://ria.ru/20230524/rozysk-1873894720.html
В Сургуте объявили в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве тестя
В Сургуте объявили в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве тестя - РИА Новости, 24.05.2023
В Сургуте объявили в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве тестя
Жителя Сургута, подозреваемого в убийстве тестя, объявили в розыск, в городе объявлен план "Перехват". РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:15
2023-05-24T16:15
2023-05-24T16:15
убийство
происшествия
сургут
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Жителя Сургута, подозреваемого в убийстве тестя, объявили в розыск, в городе объявлен план "Перехват". Как сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ, в среду около дома №22 по проспекту Мира в Сургуте был убит 59-летний мужчина, возбуждено уголовное дело. "В совершении данного преступления подозревается Мадоян Овик Рубенович, 1982 года рождения, местонахождение которого не известно", – говорится в ориентировке, опубликованной пресс-службой СУСК. "Подозреваемый в убийстве и убитый - родственники, зять и тесть", — сообщили РИА Новости в следственном управлении. В городе объявлен план "Перехват", подозреваемого еще не нашли, добавили РИА Новости в пресс-службе полиции. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемый скрылся на машине убитого. "Он угнал ее и сжег", – сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230524/ubiystvo-1873786314.html
https://ria.ru/20230523/ubiystvo-1873653706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство, происшествия, сургут, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Убийство, Происшествия, Сургут, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сургуте объявили в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве тестя
В Сургуте ищут мужчину, подозреваемого в убийстве тестя, в городе ввели план "Перехват"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости.
Жителя Сургута, подозреваемого в убийстве тестя, объявили в розыск
, в городе объявлен план "Перехват".
Как сообщили РИА Новости в региональном управлении СК
РФ, в среду около дома №22 по проспекту Мира в Сургуте был убит 59-летний мужчина, возбуждено уголовное дело.
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"В совершении данного преступления подозревается Мадоян Овик Рубенович, 1982 года рождения, местонахождение которого не известно", – говорится в ориентировке, опубликованной пресс-службой СУСК.
"Подозреваемый в убийстве и убитый - родственники, зять и тесть", — сообщили РИА Новости в следственном управлении.
В городе объявлен план "Перехват", подозреваемого еще не нашли, добавили РИА Новости в пресс-службе полиции.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемый скрылся на машине убитого. "Он угнал ее и сжег", – сказал собеседник агентства.
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