https://ria.ru/20230524/rozysk-1873894720.html

В Сургуте объявили в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве тестя

В Сургуте объявили в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве тестя - РИА Новости, 24.05.2023

В Сургуте объявили в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве тестя

Жителя Сургута, подозреваемого в убийстве тестя, объявили в розыск, в городе объявлен план "Перехват". РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:15

2023-05-24T16:15

2023-05-24T16:15

убийство

происшествия

сургут

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Жителя Сургута, подозреваемого в убийстве тестя, объявили в розыск, в городе объявлен план "Перехват". Как сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ, в среду около дома №22 по проспекту Мира в Сургуте был убит 59-летний мужчина, возбуждено уголовное дело. "В совершении данного преступления подозревается Мадоян Овик Рубенович, 1982 года рождения, местонахождение которого не известно", – говорится в ориентировке, опубликованной пресс-службой СУСК. "Подозреваемый в убийстве и убитый - родственники, зять и тесть", — сообщили РИА Новости в следственном управлении. В городе объявлен план "Перехват", подозреваемого еще не нашли, добавили РИА Новости в пресс-службе полиции. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемый скрылся на машине убитого. "Он угнал ее и сжег", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230524/ubiystvo-1873786314.html

https://ria.ru/20230523/ubiystvo-1873653706.html

сургут

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

убийство, происшествия, сургут, россия, следственный комитет россии (ск рф)