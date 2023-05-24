https://ria.ru/20230524/rozhdestvo-1873962674.html
Песков прокомментировал перенос Рождества на Украине
Песков прокомментировал перенос Рождества на Украине - РИА Новости, 24.05.2023
Песков прокомментировал перенос Рождества на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безумием и вакханалией заявление о переносе Рождества на Украине, а говоря о ситуации с церковью там,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T21:01
2023-05-24T21:01
2023-05-24T21:31
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безумием и вакханалией заявление о переносе Рождества на Украине, а говоря о ситуации с церковью там, предложил дождаться, когда на Украине будет американский язык вместо украинского.Кадры беседы с Песковым разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."По-русски говоря это такое, знаете, вакханалия. Это безумие. К сожалению. К сожалению. Я бы наверное так вот, знаете, если - ну это такие шутки через слезы, да - наверное давайте подождем, когда они объявят, что больше нет украинского языка, а есть американский язык. Вот как у них соседние страны отказались от своего языка, вот давайте дождемся, когда у нас будет американский язык на Украине", - сказал Песков.Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение о переходе на новый календарь, теперь будет праздновать Рождество 25 декабря.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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украина, россия, дмитрий песков, павел зарубин, киев, петр порошенко, константинопольский патриархат, московский патриархат, православная церковь украины (пцу)
Религия, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Киев, Петр Порошенко, Константинопольский патриархат, Московский Патриархат, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Песков прокомментировал перенос Рождества на Украине
Песков назвал перенос Рождества на Украине безумием и вакханалией
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безумием и вакханалией заявление о переносе Рождества на Украине, а говоря о ситуации с церковью там, предложил дождаться, когда на Украине будет американский язык вместо украинского.
Кадры беседы с Песковым разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"По-русски говоря это такое, знаете, вакханалия. Это безумие. К сожалению. К сожалению. Я бы наверное так вот, знаете, если - ну это такие шутки через слезы, да - наверное давайте подождем, когда они объявят, что больше нет украинского языка, а есть американский язык. Вот как у них соседние страны отказались от своего языка, вот давайте дождемся, когда у нас будет американский язык на Украине", - сказал Песков.
Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение о переходе на новый календарь, теперь будет праздновать Рождество 25 декабря.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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