https://ria.ru/20230524/rozhdestvo-1873962674.html

Песков прокомментировал перенос Рождества на Украине

Песков прокомментировал перенос Рождества на Украине - РИА Новости, 24.05.2023

Песков прокомментировал перенос Рождества на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безумием и вакханалией заявление о переносе Рождества на Украине, а говоря о ситуации с церковью там,... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T21:01

2023-05-24T21:01

2023-05-24T21:31

религия

украина

россия

дмитрий песков

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петр порошенко

константинопольский патриархат

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безумием и вакханалией заявление о переносе Рождества на Украине, а говоря о ситуации с церковью там, предложил дождаться, когда на Украине будет американский язык вместо украинского.Кадры беседы с Песковым разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."По-русски говоря это такое, знаете, вакханалия. Это безумие. К сожалению. К сожалению. Я бы наверное так вот, знаете, если - ну это такие шутки через слезы, да - наверное давайте подождем, когда они объявят, что больше нет украинского языка, а есть американский язык. Вот как у них соседние страны отказались от своего языка, вот давайте дождемся, когда у нас будет американский язык на Украине", - сказал Песков.Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение о переходе на новый календарь, теперь будет праздновать Рождество 25 декабря.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html

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