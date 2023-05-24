https://ria.ru/20230524/rossiya-1873813725.html
Премьер Саксонии жестко ответил на план ослабления России
Премьер Саксонии жестко ответил на план ослабления России - РИА Новости, 24.05.2023
Премьер Саксонии жестко ответил на план ослабления России
Нет необходимости в ослаблении России в политическом, экономическом и военном плане, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью изданию... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:29
2023-05-24T11:29
2023-05-24T15:44
в мире
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Нет необходимости в ослаблении России в политическом, экономическом и военном плане, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью изданию Merkur."Это позиция из XIX века, которая привела ко всем конфликтам ХХ — с наследственной неприязнью, травмами, пропагандой", — сказал он. Кречмер отметил, что неправильно разработанные санкции и недальновидная энергетическая политика лишают Запад сил."Отгораживаясь от всего, что связано с Россией, даже разрывая связи с гражданским обществом и научными кругами, мы лишаем себя возможностей", — добавил премьер-министр Саксонии. По его мнению, пока Германия воздерживается от дипломатических инициатив, она упускает возможность остановить конфликт в Европе, что, в свою очередь, не внушает доверия к политике у немецких избирателей. "Давайте посмотрим, что немцам говорили в последние 12 месяцев. Нам говорили, что мы никогда и ни за что не станем участниками конфликта, не будем поставлять оружие, наступательное вооружение и танки. Все происходит ровно наоборот", — резюмировал он. Западные политики регулярно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно снабжают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь "ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа".
https://ria.ru/20230524/zelenskiy-1873775235.html
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в мире, россия, саксония, германия, михаэль кречмер
В мире, Россия, Саксония, Германия, Михаэль Кречмер
Премьер Саксонии жестко ответил на план ослабления России
Премьер Саксонии Кречмер назвал попытки ослабления России возвращением в XIX век