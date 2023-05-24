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Молодые люди в России гордятся своей страной, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.05.2023
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10:37 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/rossiya-1873792524.html
Молодые люди в России гордятся своей страной, заявил Мишустин
Молодые люди в России гордятся своей страной, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.05.2023
Молодые люди в России гордятся своей страной, заявил Мишустин
Молодые люди в РФ любят свою страну и гордятся ей, а лучший способ популяризировать такое отношение и ценности - личное общение, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:37
2023-05-24T10:37
россия
михаил мишустин
общество
пекин
мгимо
высшая школа экономики (вшэ)
китай
в мире
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ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Молодые люди в РФ любят свою страну и гордятся ей, а лучший способ популяризировать такое отношение и ценности - личное общение, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду в ходе общения со студентами в пекинском Университете Цинхуа. "В России абсолютное большинство молодежи гордится своей страной, своей культурой, богатыми историческими корнями, нашими завоеваниями, нашей наукой", - сказал глава кабмина. Он спросил у ребят, в какой стране они хотели бы работать в будущем. Студенты ответили, что в России или в Китае, "летать туда-сюда будем". "Конечно, и будете нашими послами доброй воли", - отозвался в ответ Мишустин. По его мнению, именно такие молодые люди могут рассказывать о России в другой стране, о ее ценностях, о себе и своих семьях. "Это самое важное - когда люди услышат непосредственно от вас, кто вы и какова ваша страна... В этом смысле такое взаимодействие даст свои плоды. И активность в социальных сетях, и личная активность - это все даст возможность людям видеть и понять Россию", - заключил он. Премьер добавил, что Россию с Китаем связывают узы братства. "Исторически глубокие корни у наших отношений дружбы, сотрудничества и взаимного уважения", - подчеркнул он. Отдельно он обратил внимание на большое количество двусторонних студенческих проектов, упомянув, что конкретно университет Цинхуа развивает четыре проекта совместно с МГУ, с МГИМО, с Бауманкой и ВШЭ. "Это не может нас не радовать", - считает Мишустин.
https://ria.ru/20230508/molodezh-1870443023.html
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россия, михаил мишустин, общество, пекин, мгимо, высшая школа экономики (вшэ), китай, в мире
Россия, Михаил Мишустин, Общество, Пекин, МГИМО, Высшая школа экономики (ВШЭ), Китай, В мире
Молодые люди в России гордятся своей страной, заявил Мишустин

Премьер-министр Мишустин заявил, что молодые люди в России любят свою страну и гордятся ей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Молодые люди в РФ любят свою страну и гордятся ей, а лучший способ популяризировать такое отношение и ценности - личное общение, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду в ходе общения со студентами в пекинском Университете Цинхуа.
«
"В России абсолютное большинство молодежи гордится своей страной, своей культурой, богатыми историческими корнями, нашими завоеваниями, нашей наукой", - сказал глава кабмина.
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Он спросил у ребят, в какой стране они хотели бы работать в будущем. Студенты ответили, что в России или в Китае, "летать туда-сюда будем". "Конечно, и будете нашими послами доброй воли", - отозвался в ответ Мишустин.
По его мнению, именно такие молодые люди могут рассказывать о России в другой стране, о ее ценностях, о себе и своих семьях. "Это самое важное - когда люди услышат непосредственно от вас, кто вы и какова ваша страна... В этом смысле такое взаимодействие даст свои плоды. И активность в социальных сетях, и личная активность - это все даст возможность людям видеть и понять Россию", - заключил он.
Премьер добавил, что Россию с Китаем связывают узы братства. "Исторически глубокие корни у наших отношений дружбы, сотрудничества и взаимного уважения", - подчеркнул он. Отдельно он обратил внимание на большое количество двусторонних студенческих проектов, упомянув, что конкретно университет Цинхуа развивает четыре проекта совместно с МГУ, с МГИМО, с Бауманкой и ВШЭ. "Это не может нас не радовать", - считает Мишустин.
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РоссияМихаил МишустинОбществоПекинМГИМОВысшая школа экономики (ВШЭ)КитайВ мире
 
 
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