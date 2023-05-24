https://ria.ru/20230524/rossiya-1873792524.html

Молодые люди в России гордятся своей страной, заявил Мишустин

Молодые люди в России гордятся своей страной, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.05.2023

Молодые люди в России гордятся своей страной, заявил Мишустин

Молодые люди в РФ любят свою страну и гордятся ей, а лучший способ популяризировать такое отношение и ценности - личное общение, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T10:37

2023-05-24T10:37

2023-05-24T10:37

россия

михаил мишустин

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китай

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ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Молодые люди в РФ любят свою страну и гордятся ей, а лучший способ популяризировать такое отношение и ценности - личное общение, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду в ходе общения со студентами в пекинском Университете Цинхуа. "В России абсолютное большинство молодежи гордится своей страной, своей культурой, богатыми историческими корнями, нашими завоеваниями, нашей наукой", - сказал глава кабмина. Он спросил у ребят, в какой стране они хотели бы работать в будущем. Студенты ответили, что в России или в Китае, "летать туда-сюда будем". "Конечно, и будете нашими послами доброй воли", - отозвался в ответ Мишустин. По его мнению, именно такие молодые люди могут рассказывать о России в другой стране, о ее ценностях, о себе и своих семьях. "Это самое важное - когда люди услышат непосредственно от вас, кто вы и какова ваша страна... В этом смысле такое взаимодействие даст свои плоды. И активность в социальных сетях, и личная активность - это все даст возможность людям видеть и понять Россию", - заключил он. Премьер добавил, что Россию с Китаем связывают узы братства. "Исторически глубокие корни у наших отношений дружбы, сотрудничества и взаимного уважения", - подчеркнул он. Отдельно он обратил внимание на большое количество двусторонних студенческих проектов, упомянув, что конкретно университет Цинхуа развивает четыре проекта совместно с МГУ, с МГИМО, с Бауманкой и ВШЭ. "Это не может нас не радовать", - считает Мишустин.

https://ria.ru/20230508/molodezh-1870443023.html

https://ria.ru/20230510/molodezh-1870823042.html

россия

пекин

китай

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россия, михаил мишустин, общество, пекин, мгимо, высшая школа экономики (вшэ), китай, в мире