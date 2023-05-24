https://ria.ru/20230524/rezolyutsiya-1873952071.html
ВОЗ отклонила резолюцию России по урегулированию ЧС на Украине
ВОЗ отклонила резолюцию России по урегулированию ЧС на Украине - РИА Новости, 24.05.2023
ВОЗ отклонила резолюцию России по урегулированию ЧС на Украине
Государства-члены ВОЗ отклонили предложенную Россией политически нейтральную резолюцию о признании чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T19:38
2023-05-24T19:38
2023-05-24T19:38
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ЖЕНЕВА, 24 мая - РИА Новости. Государства-члены ВОЗ отклонили предложенную Россией политически нейтральную резолюцию о признании чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине без упоминая конфликта, приняв вместо этого встречную резолюцию с осуждением действий Москвы, при этом ее поддержало меньше половины делегаций, следует из результатов голосования на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения ВОЗ. Ранее возглавляющий российскую делегацию замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил, что российская сторона подготовила проект политически нейтральной резолюции, которая позволит всем странам эффективно взаимодействовать в интересах урегулирования чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине и повысит эффективность данного направления работы ВОЗ. В ходе голосования 62 делегации проголосовали против российской резолюции, 13 поддержали ее и 61 воздержался. Российский проект резолюции, опубликованный на сайте ВОЗ, призывал стороны конфликта на Украине соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и напоминал о принципах нейтралитета, беспристрастности и независимости при оказании гуманитарной помощи всем заинтересованным сторонам, не упоминая о продолжающемся конфликте. Вместо этого была принята резолюция о признании чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине, где на Россию возлагают ответственность за это. При этом документ поддержало менее половины стран-участниц. За проголосовали делегации 80 государств. Против выступили девять стран, 52 воздержались, а представители 53 стран вообще отсутствовали при голосовании, передает корреспондент РИА Новости. Всемирная ассамблея здравоохранения ВОЗ 21-30 мая проводит в Женеве свое ежегодное совещание для обсуждения глобальных приоритетов в сфере общественного здравоохранения.
https://ria.ru/20230524/pandemiya-1873758215.html
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в мире, женева (город), воз
В мире, Женева (город), ВОЗ
ВОЗ отклонила резолюцию России по урегулированию ЧС на Украине
ВОЗ отклонила политически нейтральную резолюцию России по ЧС в здравоохранении на Украине
ЖЕНЕВА, 24 мая - РИА Новости. Государства-члены ВОЗ отклонили предложенную Россией политически нейтральную резолюцию о признании чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине без упоминая конфликта, приняв вместо этого встречную резолюцию с осуждением действий Москвы, при этом ее поддержало меньше половины делегаций, следует из результатов голосования на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения ВОЗ.
Ранее возглавляющий российскую делегацию замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил, что российская сторона подготовила проект политически нейтральной резолюции, которая позволит всем странам эффективно взаимодействовать в интересах урегулирования чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине и повысит эффективность данного направления работы ВОЗ.
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В ходе голосования 62 делегации проголосовали против российской резолюции, 13 поддержали ее и 61 воздержался.
Российский проект резолюции, опубликованный на сайте ВОЗ, призывал стороны конфликта на Украине соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и напоминал о принципах нейтралитета, беспристрастности и независимости при оказании гуманитарной помощи всем заинтересованным сторонам, не упоминая о продолжающемся конфликте.
Вместо этого была принята резолюция о признании чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине, где на Россию возлагают ответственность за это. При этом документ поддержало менее половины стран-участниц. За проголосовали делегации 80 государств. Против выступили девять стран, 52 воздержались, а представители 53 стран вообще отсутствовали при голосовании, передает корреспондент РИА Новости.
Всемирная ассамблея здравоохранения ВОЗ
21-30 мая проводит в Женеве
свое ежегодное совещание для обсуждения глобальных приоритетов в сфере общественного здравоохранения.
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