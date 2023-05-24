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Прием заявок на господдержку сертификации промпродукции начнется 29 мая - РИА Новости, 24.05.2023
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16:39 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/rets-1873902123.html
Прием заявок на господдержку сертификации промпродукции начнется 29 мая
Прием заявок на господдержку сертификации промпродукции начнется 29 мая - РИА Новости, 24.05.2023
Прием заявок на господдержку сертификации промпродукции начнется 29 мая
Прием заявок на участие в отборе на получение господдержки сертификации промпродукции для экспортеров начнется на сайте ГИСП 29 мая, сообщает Российский... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:39
2023-05-24T16:39
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Прием заявок на участие в отборе на получение господдержки сертификации промпродукции для экспортеров начнется на сайте ГИСП 29 мая, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."29 мая 2023 года в 09:00 мск начнется прием заявок от российских экспортеров на участие в отборе на компенсацию расходов, связанных с сертификацией соответствия российской промышленной продукции требованиям внешних рынков. Соответствующее объявление размещено на платформе государственной информационной системы промышленности Минпромторга России (ГИСП) и сайте Российского экспортного центра", - говорится в сообщении.Прием заявок будет проходить в электронном виде на платформе ГИСП и продлится до 18.00 мск 15 августа 2023 года.В рамках отбора экспортеры могут компенсировать до 80% от фактических расходов на оценку соответствия продукции требованиям, предъявляемым на внешних рынках. Компенсируются затраты за период с 1 января 2022 года по 30 июня 2023 года (для лекарств – с 1 января 2020 года). Обязательное условие - наличие сертификата соответствия, который получен с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года и действует на дату подачи заявки.Компенсировать расходы смогут экспортеры, которые получили сертификаты на продукцию, включенную в Перечень продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, утвержденный приказом Минпромторга России от 15 декабря 2022 г. № 5253.Подробное описание и актуальную информацию по данной программе поддержки можно найти на сайте РЭЦ."Компенсация расходов на сертификацию - это одна из востребованных мер поддержки, которая очень актуальна для экспортеров, открывающих для себя сейчас новые рынки. Подтверждение соответствия российской продукции требованиям, предъявляемым зарубежными покупателями упрощает освоение таких рынков и стимулирует рост экспорта промышленной продукции, в том числе по приоритетным для нас направлениям", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
https://ria.ru/20230523/rets-1873708233.html
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российский экспортный центр (рэц), россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия

Прием заявок на господдержку сертификации промпродукции начнется 29 мая

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РЭЦ
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Прием заявок на участие в отборе на получение господдержки сертификации промпродукции для экспортеров начнется на сайте ГИСП 29 мая, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"29 мая 2023 года в 09:00 мск начнется прием заявок от российских экспортеров на участие в отборе на компенсацию расходов, связанных с сертификацией соответствия российской промышленной продукции требованиям внешних рынков. Соответствующее объявление размещено на платформе государственной информационной системы промышленности Минпромторга России (ГИСП) и сайте Российского экспортного центра", - говорится в сообщении.
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Прием заявок будет проходить в электронном виде на платформе ГИСП и продлится до 18.00 мск 15 августа 2023 года.
В рамках отбора экспортеры могут компенсировать до 80% от фактических расходов на оценку соответствия продукции требованиям, предъявляемым на внешних рынках. Компенсируются затраты за период с 1 января 2022 года по 30 июня 2023 года (для лекарств – с 1 января 2020 года). Обязательное условие - наличие сертификата соответствия, который получен с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года и действует на дату подачи заявки.
Компенсировать расходы смогут экспортеры, которые получили сертификаты на продукцию, включенную в Перечень продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, утвержденный приказом Минпромторга России от 15 декабря 2022 г. № 5253.
Подробное описание и актуальную информацию по данной программе поддержки можно найти на сайте РЭЦ.
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"Компенсация расходов на сертификацию - это одна из востребованных мер поддержки, которая очень актуальна для экспортеров, открывающих для себя сейчас новые рынки. Подтверждение соответствия российской продукции требованиям, предъявляемым зарубежными покупателями упрощает освоение таких рынков и стимулирует рост экспорта промышленной продукции, в том числе по приоритетным для нас направлениям", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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