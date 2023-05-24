https://ria.ru/20230524/reorganizatsiya-1873727911.html

Ефимов: участок бывшей промзоны "Тушино" реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: участок бывшей промзоны "Тушино" реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 24.05.2023

Ефимов: участок бывшей промзоны "Тушино" реорганизуют по программе КРТ

Власти Москвы приняли обновленный план комплексного развития территории (КРТ) части бывшей промзоны "Тушино" площадью свыше 46 гектаров, сообщил заммэра по... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T09:10

2023-05-24T09:10

2023-05-24T09:16

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Власти Москвы приняли обновленный план комплексного развития территории (КРТ) части бывшей промзоны "Тушино" площадью свыше 46 гектаров, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он добавил, что новый план предусматривает увеличение объема общественно-деловой и промышленной застройки с учетом потребностей района. "В рамках обновленного проекта комплексного развития участка на нем должно быть построено 550 тысяч квадратных метров нежилых объектов. Изменения в проекте позволят увеличить число рабочих мест в два раза – до 15 тысяч. Также на треть - до почти 4 миллиардов рублей - увеличится ежегодный бюджетный эффект от реализации проекта, в который планируется инвестировать порядка 124 миллиардов рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в департаменте городского имущества Москвы, на территории бывшей промзоны будут построены две школы, два детских сада, медицинский центр и физкультурно-оздоровительный комплекс. Также около будет возведено около 550 тысяч квадратных метров жилья, часть которого будет передано для программы реновации. В настоящее время на неэффективно используемом участке расположены полуразрушенные производства, склады и автосервисы, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230522/reorganizatsiya-1873040592.html

москва

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Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва