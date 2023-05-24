https://ria.ru/20230524/razminirovanie-1873833989.html

Пушилин заявил, что в Артемовске находится много взрывоопасных предметов

Пушилин заявил, что в Артемовске находится много взрывоопасных предметов - РИА Новости, 24.05.2023

Пушилин заявил, что в Артемовске находится много взрывоопасных предметов

В Артемовске много взрывоопасных предметов и неразорвавшихся снарядов, очень много предстоит разминировать, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:28

2023-05-24T12:28

2023-05-24T12:42

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Артемовске много взрывоопасных предметов и неразорвавшихся снарядов, очень много предстоит разминировать, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Там очень много предстоит разминировать, и работы саперам предстоит очень и очень немало, ввиду того, что очень много взрывоопасных предметов, неразорвавшихся снарядов", - рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".Он добавил, что определенный опыт такой работы уже есть. Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям начнет работать в Артемовске уже в ближайшее время, несмотря на то, что разминирование будет продолжаться.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

артемовск

донецкая народная республика

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артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин