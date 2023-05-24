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Пушилин заявил, что в Артемовске находится много взрывоопасных предметов - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 24.05.2023 (обновлено: 12:42 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/razminirovanie-1873833989.html
Пушилин заявил, что в Артемовске находится много взрывоопасных предметов
Пушилин заявил, что в Артемовске находится много взрывоопасных предметов - РИА Новости, 24.05.2023
Пушилин заявил, что в Артемовске находится много взрывоопасных предметов
В Артемовске много взрывоопасных предметов и неразорвавшихся снарядов, очень много предстоит разминировать, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:28
2023-05-24T12:42
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Артемовске много взрывоопасных предметов и неразорвавшихся снарядов, очень много предстоит разминировать, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Там очень много предстоит разминировать, и работы саперам предстоит очень и очень немало, ввиду того, что очень много взрывоопасных предметов, неразорвавшихся снарядов", - рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".Он добавил, что определенный опыт такой работы уже есть. Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям начнет работать в Артемовске уже в ближайшее время, несмотря на то, что разминирование будет продолжаться.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
артемовск
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артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин заявил, что в Артемовске находится много взрывоопасных предметов

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что в Артемовске предстоит большая работа по разминированию

© AP Photo / LibkosПоврежденные многоэтажные дома в Артемовске
Поврежденные многоэтажные дома в Артемовске - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Libkos
Поврежденные многоэтажные дома в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Артемовске много взрывоопасных предметов и неразорвавшихся снарядов, очень много предстоит разминировать, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Там очень много предстоит разминировать, и работы саперам предстоит очень и очень немало, ввиду того, что очень много взрывоопасных предметов, неразорвавшихся снарядов", - рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".
Он добавил, что определенный опыт такой работы уже есть. Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям начнет работать в Артемовске уже в ближайшее время, несмотря на то, что разминирование будет продолжаться.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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