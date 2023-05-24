https://ria.ru/20230524/razgovor-1873963047.html

Лавров и Чавушоглу по телефону обсудили сирийский вопрос

Лавров и Чавушоглу по телефону обсудили сирийский вопрос - РИА Новости, 24.05.2023

Лавров и Чавушоглу по телефону обсудили сирийский вопрос

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудил сирийский вопрос, сообщило турецкое... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T21:02

2023-05-24T21:02

2023-05-24T21:13

в мире

турция

сирия

сергей лавров

мевлют чавушоглу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793916587_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_76d48093a486cbb442ce725b1cffea38.jpg

АНКАРА, 24 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудил сирийский вопрос, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство."Сегодня (24 мая) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - сообщило ведомство."В ходе разговора обсуждались вопросы, связанные с прошедшей в Москве встречей квартета министров иностранных дел (Турция, РФ, Сирия и Иран) по Сирии", - уточнили в МИД Турции.Ранее в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России Сергея Лаврова, Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, Сирии Фейсала Микдада и Турции Мевлюта Чавушоглу. Переговоры прошли на фоне попыток по нормализации отношений и устранению противоречий между Дамаском и Анкарой.В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношениях двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.

https://ria.ru/20230522/bezhentsy-1873510017.html

https://ria.ru/20230524/siriya-1873810375.html

турция

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, сирия, сергей лавров, мевлют чавушоглу, россия