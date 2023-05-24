https://ria.ru/20230524/razgovor-1873963047.html
Лавров и Чавушоглу по телефону обсудили сирийский вопрос
Лавров и Чавушоглу по телефону обсудили сирийский вопрос - РИА Новости, 24.05.2023
Лавров и Чавушоглу по телефону обсудили сирийский вопрос
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудил сирийский вопрос, сообщило турецкое... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T21:02
2023-05-24T21:02
2023-05-24T21:13
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АНКАРА, 24 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудил сирийский вопрос, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство."Сегодня (24 мая) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - сообщило ведомство."В ходе разговора обсуждались вопросы, связанные с прошедшей в Москве встречей квартета министров иностранных дел (Турция, РФ, Сирия и Иран) по Сирии", - уточнили в МИД Турции.Ранее в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России Сергея Лаврова, Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, Сирии Фейсала Микдада и Турции Мевлюта Чавушоглу. Переговоры прошли на фоне попыток по нормализации отношений и устранению противоречий между Дамаском и Анкарой.В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношениях двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
https://ria.ru/20230522/bezhentsy-1873510017.html
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в мире, турция, сирия, сергей лавров, мевлют чавушоглу, россия
В мире, Турция, Сирия, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Россия
Лавров и Чавушоглу по телефону обсудили сирийский вопрос
МИД Турции: Чавушоглу переговорил с Лавровым по телефону, обсудили сирийский вопрос