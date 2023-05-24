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Депутат ЕП объяснил, почему не будут расследовать подрыв "Северных потоков"
Депутат ЕП объяснил, почему не будут расследовать подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 24.05.2023
Депутат ЕП объяснил, почему не будут расследовать подрыв "Северных потоков"
Германия и ЕС не допустят расследования диверсии на "Северных потоках", сказал депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек в интервью "Известиям". РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:01
2023-05-24T10:01
2023-05-24T10:03
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Германия и ЕС не допустят расследования диверсии на "Северных потоках", сказал депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек в интервью "Известиям"."Власти Германии и ЕС в целом не допустят проведения расследования касательно диверсий, поскольку они не намерены ремонтировать трубопроводы. <…> Меньше всего автономии у немецкого руководства, которое имеет обязательства перед США, ограничено в действиях как со стороны НАТО, так и с ЕС", - объяснил Бек.Евродепутат добавил, что даже если ЕС не закупает российские нефть и газ напрямую, он импортирует ее энергоресурсы через третьи государства, причем, намного дороже. Таким образом, энергетическая зависимость Европы от Москвы сохраняется.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
https://ria.ru/20230522/germaniya-1873431814.html
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в мире, цены на нефть, германия, сша, европа, сеймур херш, евросоюз, европарламент, нато, северный поток
В мире, Цены на нефть, Германия, США, Европа, Сеймур Херш, Евросоюз, Европарламент, НАТО, Северный поток
Депутат ЕП объяснил, почему не будут расследовать подрыв "Северных потоков"
Евродепутат Бек: ЕС и Германия не допустят расследования ЧП на "Северных потоках"