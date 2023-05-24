Рейтинг@Mail.ru
Возле станции БКЛ "Каховская" завершили работы по благоустройству - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:15 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/raboty-1873777753.html
Возле станции БКЛ "Каховская" завершили работы по благоустройству
Возле станции БКЛ "Каховская" завершили работы по благоустройству - РИА Новости, 24.05.2023
Возле станции БКЛ "Каховская" завершили работы по благоустройству
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Каховская" на... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T09:15
2023-05-24T09:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794218266_122:0:1544:800_1920x0_80_0_0_3ce9da6b09a72011d26a3050b160df99.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Каховская" на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности территорий, прилегающих к станции БКЛ "Каховская". В результате реализации проекта сделали комфортные пешеходные маршруты и зоны отдыха для местных жителей. В границы работ вошли Севастопольская площадь, Большая Юшуньская и Азовская улицы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что расширили тротуары и заменили их покрытие общей площадью пять тысяч квадратных метров, обновили порядка 14 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части. "Полностью модернизировали систему освещения, всего установили почти 250 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, провели озеленение - высадили около 40 деревьев и более 600 кустарников. Одну из остановок общественного транспорта перенесли на более удобное место и заменили современным павильоном с зарядными слотами. Для автомобилистов обустроили удобные парковки на Севастопольской площади и Азовской улице", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в результате проведенного благоустройства между станциями метро "Севастопольская" и "Каховская" появился удобный пешеходный маршрут и общественное пространство. Кроме того, обновили сквер у дома 31 на Азовской улице. Он добавил, что полностью завершить работы возле станции БКЛ "Каховская" планируется в июне этого года.
https://ria.ru/20230523/blagoustroystvo-1873541450.html
https://ria.ru/20230522/lianozovo-1873323150.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794218266_300:0:1367:800_1920x0_80_0_0_63fe5833ef909dc5e0d0921db4d43600.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
Возле станции БКЛ "Каховская" завершили работы по благоустройству

Бирюков: возле станции БКЛ "Каховская" на юго-западе Москвы завершили благоустройство

© Официальный сайт Мэра МосквыСтанция БКЛ "Каховская". Проектное решение
Станция БКЛ Каховская. Проектное решение
© Официальный сайт Мэра Москвы
Станция БКЛ "Каховская". Проектное решение . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Каховская" на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности территорий, прилегающих к станции БКЛ "Каховская". В результате реализации проекта сделали комфортные пешеходные маршруты и зоны отдыха для местных жителей. В границы работ вошли Севастопольская площадь, Большая Юшуньская и Азовская улицы", - отметил Бирюков.
Поезд отправляется со станции - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Возле станции МЦД-4 "Поклонная" стартовали работы по благоустройству
Вчера, 09:20
Заместитель мэра рассказал, что расширили тротуары и заменили их покрытие общей площадью пять тысяч квадратных метров, обновили порядка 14 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части.
"Полностью модернизировали систему освещения, всего установили почти 250 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, провели озеленение - высадили около 40 деревьев и более 600 кустарников. Одну из остановок общественного транспорта перенесли на более удобное место и заменили современным павильоном с зарядными слотами. Для автомобилистов обустроили удобные парковки на Севастопольской площади и Азовской улице", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в результате проведенного благоустройства между станциями метро "Севастопольская" и "Каховская" появился удобный пешеходный маршрут и общественное пространство. Кроме того, обновили сквер у дома 31 на Азовской улице.
Он добавил, что полностью завершить работы возле станции БКЛ "Каховская" планируется в июне этого года.
Проект станции метро Лианозово
Работы по благоустройству начались возле станции метро "Лианозово" в Москве
22 мая, 09:15
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала