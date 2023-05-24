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Возле станции БКЛ "Каховская" завершили работы по благоустройству
Возле станции БКЛ "Каховская" завершили работы по благоустройству - РИА Новости, 24.05.2023
Возле станции БКЛ "Каховская" завершили работы по благоустройству
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Каховская" на... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T09:15
2023-05-24T09:15
2023-05-24T09:15
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Каховская" на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности территорий, прилегающих к станции БКЛ "Каховская". В результате реализации проекта сделали комфортные пешеходные маршруты и зоны отдыха для местных жителей. В границы работ вошли Севастопольская площадь, Большая Юшуньская и Азовская улицы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что расширили тротуары и заменили их покрытие общей площадью пять тысяч квадратных метров, обновили порядка 14 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части. "Полностью модернизировали систему освещения, всего установили почти 250 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, провели озеленение - высадили около 40 деревьев и более 600 кустарников. Одну из остановок общественного транспорта перенесли на более удобное место и заменили современным павильоном с зарядными слотами. Для автомобилистов обустроили удобные парковки на Севастопольской площади и Азовской улице", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в результате проведенного благоустройства между станциями метро "Севастопольская" и "Каховская" появился удобный пешеходный маршрут и общественное пространство. Кроме того, обновили сквер у дома 31 на Азовской улице. Он добавил, что полностью завершить работы возле станции БКЛ "Каховская" планируется в июне этого года.
https://ria.ru/20230523/blagoustroystvo-1873541450.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
Возле станции БКЛ "Каховская" завершили работы по благоустройству
Бирюков: возле станции БКЛ "Каховская" на юго-западе Москвы завершили благоустройство
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Каховская" на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности территорий, прилегающих к станции БКЛ "Каховская". В результате реализации проекта сделали комфортные пешеходные маршруты и зоны отдыха для местных жителей. В границы работ вошли Севастопольская площадь, Большая Юшуньская и Азовская улицы", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что расширили тротуары и заменили их покрытие общей площадью пять тысяч квадратных метров, обновили порядка 14 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части.
"Полностью модернизировали систему освещения, всего установили почти 250 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, провели озеленение - высадили около 40 деревьев и более 600 кустарников. Одну из остановок общественного транспорта перенесли на более удобное место и заменили современным павильоном с зарядными слотами. Для автомобилистов обустроили удобные парковки на Севастопольской площади и Азовской улице", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в результате проведенного благоустройства между станциями метро "Севастопольская" и "Каховская" появился удобный пешеходный маршрут и общественное пространство. Кроме того, обновили сквер у дома 31 на Азовской улице.
Он добавил, что полностью завершить работы возле станции БКЛ "Каховская" планируется в июне этого года.
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