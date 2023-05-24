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Депутаты Тамбовщины пообещали помощь пункту отбора контрактников
Депутаты Тамбовщины пообещали помощь пункту отбора контрактников - РИА Новости, 24.05.2023
Депутаты Тамбовщины пообещали помощь пункту отбора контрактников
Депутаты готовы оказать помощь в обустройстве пункта отбора на военную службу по контракту в городе Тамбове, заявил председатель Тамбовской областной Думы... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T19:51
2023-05-24T19:51
2023-05-24T19:51
тамбовская область
тамбовская область
тамбовская областная дума
сво
спецоперация
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Депутаты готовы оказать помощь в обустройстве пункта отбора на военную службу по контракту в городе Тамбове, заявил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.Как сообщает пресс-служба областной Думы, Матушкин и его коллеги по Думе посетили пункт отбора и оценили в каких условиях проходит набор "контрактников". Начальник пункта отбора на военную службу по контракту Евгений Миньков рассказал о том, что в связи с проведением специальной военной операции количество желающих служить по контракту увеличилось. Соответственно, появилась необходимость увеличения штата пункта отбора, чтобы процесс был организован быстро и чётко.В ходе визита председатель областной думы поинтересовался, чем можно помочь пункту отбора в плане укрепления материальной базы."Мы видим, что хорошо организована работа, но нет предела совершенству. У депутатов есть желание оказать помощь, чтобы условия приёма по контракту граждан, у которых появилось стремление защищать нашу Родину и быть ей полезными, стали еще лучше", - отметил Матушкин.По словам представителей пункта отбора, канцелярские товары, техника для копирования и сканирования документов, необходимое офисное оборудование – то, что всегда требуется в работе."Депутаты, особенно члены фракции партии "Единая Россия", всегда живо откликаются на такие просьбы. К примеру, на собственные средства депутаты помогали приобрести вещи первой необходимости и предметы быта людям, которые были вынуждены покинуть свои дома и приехать в Россию, в частности в Тамбовскую область. Депутаты неоднократно приезжали в пункты временного размещения граждан, чтобы узнать, в чем они нуждаются. Также депутаты на постоянной основе собирают средства для помощи военнослужащим, принимающим участие в СВО", – сказал Матушкин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, тамбовская областная дума, сво, спецоперация
Тамбовская область, Тамбовская область, Тамбовская областная Дума, СВО, Спецоперация
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Депутаты готовы оказать помощь в обустройстве пункта отбора на военную службу по контракту в городе Тамбове, заявил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.
Как сообщает пресс-служба областной Думы, Матушкин и его коллеги по Думе посетили пункт отбора и оценили в каких условиях проходит набор "контрактников". Начальник пункта отбора на военную службу по контракту Евгений Миньков рассказал о том, что в связи с проведением специальной военной операции количество желающих служить по контракту увеличилось. Соответственно, появилась необходимость увеличения штата пункта отбора, чтобы процесс был организован быстро и чётко.
В ходе визита председатель областной думы поинтересовался, чем можно помочь пункту отбора в плане укрепления материальной базы.
«
"Мы видим, что хорошо организована работа, но нет предела совершенству. У депутатов есть желание оказать помощь, чтобы условия приёма по контракту граждан, у которых появилось стремление защищать нашу Родину и быть ей полезными, стали еще лучше", - отметил Матушкин.
По словам представителей пункта отбора, канцелярские товары, техника для копирования и сканирования документов, необходимое офисное оборудование – то, что всегда требуется в работе.
"Депутаты, особенно члены фракции партии "Единая Россия
", всегда живо откликаются на такие просьбы. К примеру, на собственные средства депутаты помогали приобрести вещи первой необходимости и предметы быта людям, которые были вынуждены покинуть свои дома и приехать в Россию
, в частности в Тамбовскую область
. Депутаты неоднократно приезжали в пункты временного размещения граждан, чтобы узнать, в чем они нуждаются. Также депутаты на постоянной основе собирают средства для помощи военнослужащим, принимающим участие в СВО", – сказал Матушкин.
Тамбовщина будет расширять меры поддержки участникам СВО и членам их семей