https://ria.ru/20230524/punkt-1873953387.html

Депутаты Тамбовщины пообещали помощь пункту отбора контрактников

Депутаты Тамбовщины пообещали помощь пункту отбора контрактников - РИА Новости, 24.05.2023

Депутаты Тамбовщины пообещали помощь пункту отбора контрактников

Депутаты готовы оказать помощь в обустройстве пункта отбора на военную службу по контракту в городе Тамбове, заявил председатель Тамбовской областной Думы... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T19:51

2023-05-24T19:51

2023-05-24T19:51

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Депутаты готовы оказать помощь в обустройстве пункта отбора на военную службу по контракту в городе Тамбове, заявил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.Как сообщает пресс-служба областной Думы, Матушкин и его коллеги по Думе посетили пункт отбора и оценили в каких условиях проходит набор "контрактников". Начальник пункта отбора на военную службу по контракту Евгений Миньков рассказал о том, что в связи с проведением специальной военной операции количество желающих служить по контракту увеличилось. Соответственно, появилась необходимость увеличения штата пункта отбора, чтобы процесс был организован быстро и чётко.В ходе визита председатель областной думы поинтересовался, чем можно помочь пункту отбора в плане укрепления материальной базы."Мы видим, что хорошо организована работа, но нет предела совершенству. У депутатов есть желание оказать помощь, чтобы условия приёма по контракту граждан, у которых появилось стремление защищать нашу Родину и быть ей полезными, стали еще лучше", - отметил Матушкин.По словам представителей пункта отбора, канцелярские товары, техника для копирования и сканирования документов, необходимое офисное оборудование – то, что всегда требуется в работе."Депутаты, особенно члены фракции партии "Единая Россия", всегда живо откликаются на такие просьбы. К примеру, на собственные средства депутаты помогали приобрести вещи первой необходимости и предметы быта людям, которые были вынуждены покинуть свои дома и приехать в Россию, в частности в Тамбовскую область. Депутаты неоднократно приезжали в пункты временного размещения граждан, чтобы узнать, в чем они нуждаются. Также депутаты на постоянной основе собирают средства для помощи военнослужащим, принимающим участие в СВО", – сказал Матушкин.

https://ria.ru/20230428/podderzhka-1868446216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, тамбовская областная дума, сво, спецоперация