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ВС России поразили украинский командный пункт в районе Авдеевки - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:06 24.05.2023 (обновлено: 17:09 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/punkt-1873907298.html
ВС России поразили украинский командный пункт в районе Авдеевки
ВС России поразили украинский командный пункт в районе Авдеевки - РИА Новости, 24.05.2023
ВС России поразили украинский командный пункт в районе Авдеевки
Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт украинских военных в районе Авдеевки в ДНР,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:06
2023-05-24T17:09
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт украинских военных в районе Авдеевки в ДНР, заявили в среду в сводке Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что всего оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 93 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах.
https://ria.ru/20230524/poteri-1873906546.html
россия
авдеевка
донецкая народная республика
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россия, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили украинский командный пункт в районе Авдеевки

ВС России поразили командно-наблюдательный пункт украинских военных в районе Авдеевки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт украинских военных в районе Авдеевки в ДНР, заявили в среду в сводке Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что всего оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 93 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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