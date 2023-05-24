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ВС России поразили украинский командный пункт в районе Авдеевки
ВС России поразили украинский командный пункт в районе Авдеевки - РИА Новости, 24.05.2023
ВС России поразили украинский командный пункт в районе Авдеевки
Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт украинских военных в районе Авдеевки в ДНР,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:06
2023-05-24T17:06
2023-05-24T17:09
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт украинских военных в районе Авдеевки в ДНР, заявили в среду в сводке Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что всего оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 93 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах.
https://ria.ru/20230524/poteri-1873906546.html
россия
авдеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили украинский командный пункт в районе Авдеевки
ВС России поразили командно-наблюдательный пункт украинских военных в районе Авдеевки