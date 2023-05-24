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Изнасиловавший школьницу житель Омской области получил 13 лет колонии
Изнасиловавший школьницу житель Омской области получил 13 лет колонии - РИА Новости, 24.05.2023
Изнасиловавший школьницу житель Омской области получил 13 лет колонии
Жителя Омской области, который отобрал у 13-летней девочки телефон, а после этого изнасиловал, приговорили к 13 годам колонии строгого режима, сообщила в... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:14
2023-05-24T10:14
2023-05-24T10:14
происшествия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 24 мая - РИА Новости. Жителя Омской области, который отобрал у 13-летней девочки телефон, а после этого изнасиловал, приговорили к 13 годам колонии строгого режима, сообщила в Telegram-канале пресс-служба регионального управления СК РФ. По данным следствия, вечером 22 сентября 2022 года в поселке Любинский Омской области 28-летний мужчина попросил у незнакомой 13-летней школьницы позвонить – и забрал себе телефон стоимостью около 21 тысячи рублей. Затем затащил ребенка в кусты и изнасиловал. "Приговором Любинского районного суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в релизе. Вину мужчина не признал, суда ожидал в СИЗО. Ему вменили статьи УК РФ "грабеж" и "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".
https://ria.ru/20230302/srok-1855268910.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Изнасиловавший школьницу житель Омской области получил 13 лет колонии
Жителю Омской области, отобравшему телефон у школьницы и изнасиловавшему ее, дали 13 лет