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Объявлены лауреаты премии телеканала RU.TV - РИА Новости, 24.05.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:03 24.05.2023 (обновлено: 13:32 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/premiya-1873823728.html
Объявлены лауреаты премии телеканала RU.TV
Объявлены лауреаты премии телеканала RU.TV - РИА Новости, 24.05.2023
Объявлены лауреаты премии телеканала RU.TV
В этот вторник в "Крокус Сити Холле" прошла XII Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV, на которой вручили награды за самые яркие достижения в индустрии. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:03
2023-05-24T13:32
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МОСКВА, 24 май — РИА Новости. В этот вторник в "Крокус Сити Холле" прошла XII Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV, на которой вручили награды за самые яркие достижения в индустрии. Триумфатором премии стала певица Anna Asti. Она забрала четыре самовара, обойдя своих коллег в таких номинациях, как: "Лучшая певица", "Лучшая песня", "Прорыв года" и "Лучший концертный тур"."Спасибо, RU.TV! Спасибо за такую красоту и возможность за то, что мы можем в этом участвовать", — произнесла исполнительница со сцены, принимая награду за "Лучшую певицу". "Лучшим певцом" назвали Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли). "Артистом года" стал Дима Билан. В категории "Лучшая группа" статуэтка досталась коллективу Artik&amp;Asti. Ему же была присуждена награда в номинации "Лучший дуэт" за трек "СО2", записанный с DJ Smash."Лучшим альбомом" назвали студийник Мари Краймбрери "Нас узнает весь мир. Pt2".В номинации "Лучший видеоклип" самовар достался Моту за ролик "Любовь как спецэффект". Лучшим в категории "Музыкальный блогер" стал Хабиб, известный слушателям по хиту "Ягода малинка". "Звездой нового поколения" назвали Клаву Коку. В этом году награда имела особый смысл: впервые RU.TV изменил правила голосования. Традиционных номинантов не было. Поклонники сами выбирали претендентов в каждой категории, вписывая имена артистов на сайте телеканала.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, дима билан (виктор белан), клава кока, крокус сити холл, москва
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Дима Билан (Виктор Белан), Клава Кока, Крокус Сити Холл, Москва
Объявлены лауреаты премии телеканала RU.TV

В Москве назвали имена лауреатов XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкXII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
XII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 24 май — РИА Новости. В этот вторник в "Крокус Сити Холле" прошла XII Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV, на которой вручили награды за самые яркие достижения в индустрии.
Триумфатором премии стала певица Anna Asti. Она забрала четыре самовара, обойдя своих коллег в таких номинациях, как: "Лучшая певица", "Лучшая песня", "Прорыв года" и "Лучший концертный тур".
«
"Спасибо, RU.TV! Спасибо за такую красоту и возможность за то, что мы можем в этом участвовать", — произнесла исполнительница со сцены, принимая награду за "Лучшую певицу".
"Лучшим певцом" назвали Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли). "Артистом года" стал Дима Билан.
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"Певец Jony (Джахид Гусейнли) на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
Певец Jony (Джахид Гусейнли) на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
Певец Jony (Джахид Гусейнли) на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"Певец Дима Билан на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
Певец Дима Билан на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
Певец Дима Билан на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
2 из 2
Певец Jony (Джахид Гусейнли) на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
1 из 2
Певец Дима Билан на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
2 из 2
В категории "Лучшая группа" статуэтка досталась коллективу Artik&Asti. Ему же была присуждена награда в номинации "Лучший дуэт" за трек "СО2", записанный с DJ Smash.
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash) на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash) на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash) на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
"Лучшим альбомом" назвали студийник Мари Краймбрери "Нас узнает весь мир. Pt2".
В номинации "Лучший видеоклип" самовар достался Моту за ролик "Любовь как спецэффект".
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"Рэпер Мот (Матвей Мельников) и его супруга Мария Мельникова на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
Рэпер Мот (Матвей Мельников) и его супруга Мария Мельникова на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
Рэпер Мот (Матвей Мельников) и его супруга Мария Мельникова на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"Певица Клава Кока на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
Певица Клава Кока на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
Певица Клава Кока на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"Певица Мари Краймбрери на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
Певица Мари Краймбрери на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
Певица Мари Краймбрери на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
3 из 3
Рэпер Мот (Матвей Мельников) и его супруга Мария Мельникова на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
1 из 3
Певица Клава Кока на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
2 из 3
Певица Мари Краймбрери на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
3 из 3
Лучшим в категории "Музыкальный блогер" стал Хабиб, известный слушателям по хиту "Ягода малинка".
"Звездой нового поколения" назвали Клаву Коку.
В этом году награда имела особый смысл: впервые RU.TV изменил правила голосования. Традиционных номинантов не было. Поклонники сами выбирали претендентов в каждой категории, вписывая имена артистов на сайте телеканала.
Певица Клава Кока, победившая в номинации Digita-артист, после VI церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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