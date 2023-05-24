Объявлены лауреаты премии телеканала RU.TV

МОСКВА, 24 май — РИА Новости. В этот вторник в "Крокус Сити Холле" прошла XII Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV, на которой вручили награды за самые яркие достижения в индустрии. Триумфатором премии стала певица Anna Asti. Она забрала четыре самовара, обойдя своих коллег в таких номинациях, как: "Лучшая певица", "Лучшая песня", "Прорыв года" и "Лучший концертный тур"."Спасибо, RU.TV! Спасибо за такую красоту и возможность за то, что мы можем в этом участвовать", — произнесла исполнительница со сцены, принимая награду за "Лучшую певицу". "Лучшим певцом" назвали Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли). "Артистом года" стал Дима Билан. В категории "Лучшая группа" статуэтка досталась коллективу Artik&Asti. Ему же была присуждена награда в номинации "Лучший дуэт" за трек "СО2", записанный с DJ Smash."Лучшим альбомом" назвали студийник Мари Краймбрери "Нас узнает весь мир. Pt2".В номинации "Лучший видеоклип" самовар достался Моту за ролик "Любовь как спецэффект". Лучшим в категории "Музыкальный блогер" стал Хабиб, известный слушателям по хиту "Ягода малинка". "Звездой нового поколения" назвали Клаву Коку. В этом году награда имела особый смысл: впервые RU.TV изменил правила голосования. Традиционных номинантов не было. Поклонники сами выбирали претендентов в каждой категории, вписывая имена артистов на сайте телеканала.
Лучшим в категории "Музыкальный блогер" стал Хабиб, известный слушателям по хиту "Ягода малинка".
"Звездой нового поколения" назвали Клаву Коку.
В этом году награда имела особый смысл: впервые RU.TV изменил правила голосования. Традиционных номинантов не было. Поклонники сами выбирали претендентов в каждой категории, вписывая имена артистов на сайте телеканала.
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