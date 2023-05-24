https://ria.ru/20230524/premiya-1873823728.html

Объявлены лауреаты премии телеканала RU.TV

Объявлены лауреаты премии телеканала RU.TV - РИА Новости, 24.05.2023

Объявлены лауреаты премии телеканала RU.TV

В этот вторник в "Крокус Сити Холле" прошла XII Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV, на которой вручили награды за самые яркие достижения в индустрии. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:03

2023-05-24T12:03

2023-05-24T13:32

шоубиз

новости шоу-бизнеса

знаменитости

дима билан (виктор белан)

клава кока

крокус сити холл

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873823454_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_1a20fd714baafe7d9b610b41713bb1f3.jpg

МОСКВА, 24 май — РИА Новости. В этот вторник в "Крокус Сити Холле" прошла XII Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV, на которой вручили награды за самые яркие достижения в индустрии. Триумфатором премии стала певица Anna Asti. Она забрала четыре самовара, обойдя своих коллег в таких номинациях, как: "Лучшая певица", "Лучшая песня", "Прорыв года" и "Лучший концертный тур"."Спасибо, RU.TV! Спасибо за такую красоту и возможность за то, что мы можем в этом участвовать", — произнесла исполнительница со сцены, принимая награду за "Лучшую певицу". "Лучшим певцом" назвали Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли). "Артистом года" стал Дима Билан. В категории "Лучшая группа" статуэтка досталась коллективу Artik&Asti. Ему же была присуждена награда в номинации "Лучший дуэт" за трек "СО2", записанный с DJ Smash."Лучшим альбомом" назвали студийник Мари Краймбрери "Нас узнает весь мир. Pt2".В номинации "Лучший видеоклип" самовар достался Моту за ролик "Любовь как спецэффект". Лучшим в категории "Музыкальный блогер" стал Хабиб, известный слушателям по хиту "Ягода малинка". "Звездой нового поколения" назвали Клаву Коку. В этом году награда имела особый смысл: впервые RU.TV изменил правила голосования. Традиционных номинантов не было. Поклонники сами выбирали претендентов в каждой категории, вписывая имена артистов на сайте телеканала.

https://ria.ru/20230407/zhara-1863692663.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, дима билан (виктор белан), клава кока, крокус сити холл, москва