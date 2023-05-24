"Русский Арт": лучшие наряды звезд с красной дорожки премии RU.TV

Серябкина в Юдашкине, Asti в Сергеенко: звезды поддержали наших дизайнеров на премии RU.TV
Александр Рогов, который задал модный ритм всей премии, пришел в белом длинном белом пальто и футуристических темных очках в форме бабочки.
Как признался стилист, он решил быть "белым холстом".
Александр Рогов, который задал модный ритм всей премии, пришел в белом длинном белом пальто и футуристических темных очках в форме бабочки.
Как признался стилист, он решил быть "белым холстом".
Одной из первых на дорожке появилась Ида Галич, которая в этот вечер была ведущей церемонии.
Блогер вышла к зрителям и фотографам в утонченном платье Валентина Юдашкина, вдохновленном стилем ар-деко.
"Я рада, что в этот год я все ближе с нашей культурой", — рассказала знаменитость.
Одной из первых на дорожке появилась Ида Галич, которая в этот вечер была ведущей церемонии.
Блогер вышла к зрителям и фотографам в утонченном платье Валентина Юдашкина, вдохновленном стилем ар-деко.
"Я рада, что в этот год я все ближе с нашей культурой", — рассказала знаменитость.
Певица Ольга Серябкина тоже отдала дань уважения ушедшему мэтру. Она пришла в черном платье от-кутюр 2016 года.
"Я очень люблю творения Валентина. С ними связаны мои самые яркие и громкие выходы. Первые клипы мы снимали в его платьях. И сегодня я поняла, что не буду ни в чем, кроме Валентина Юдашкина", — поделилась исполнительница.
Певица Ольга Серябкина тоже отдала дань уважения ушедшему мэтру. Она пришла в черном платье от-кутюр 2016 года.
"Я очень люблю творения Валентина. С ними связаны мои самые яркие и громкие выходы. Первые клипы мы снимали в его платьях. И сегодня я поняла, что не буду ни в чем, кроме Валентина Юдашкина", — поделилась исполнительница.
На этом "марафон Юдашкина" не закончился.
В одном из творений легендарного модельера также появилась певица Клава Кока.
Она выбрала полупрозрачное платье в пол, расшитое сотнями камней.
"Этот наряд был вдохновлен работами российского художника Марковского. Как только я его померила, покрылась мурашками. Мне показалось, что этот наряд здесь будет очень уместным", — отметила артистка.
На этом "марафон Юдашкина" не закончился.
В одном из творений легендарного модельера также появилась певица Клава Кока.
Она выбрала полупрозрачное платье в пол, расшитое сотнями камней.
"Этот наряд был вдохновлен работами российского художника Марковского. Как только я его померила, покрылась мурашками. Мне показалось, что этот наряд здесь будет очень уместным", — отметила артистка.
Не менее эффектно (но уже не в Юдашкине) выглядела Анна Asti. Она появилась в женственном наряде Ульяны Сергеенко.
Ее черное платье с глубоким декольте было дополнено элегантными цветами в духе жостовской росписи.
Не менее эффектно (но уже не в Юдашкине) выглядела Анна Asti. Она появилась в женственном наряде Ульяны Сергеенко.
Ее черное платье с глубоким декольте было дополнено элегантными цветами в духе жостовской росписи.
Певица Тося Чайкина прекрасно обыграла винтажное пальто Вячеслава Зайцева грубыми ботинками, современной футболкой и коротким платьем.
"Это пальто 1992 года. Спасибо, что был такой человек. И спасибо за то, что он оставил такое наследие", — отметила Чайкина.
Певица Тося Чайкина прекрасно обыграла винтажное пальто Вячеслава Зайцева грубыми ботинками, современной футболкой и коротким платьем.
"Это пальто 1992 года. Спасибо, что был такой человек. И спасибо за то, что он оставил такое наследие", — отметила Чайкина.
За рэпера Мота (Матвей Мельников) на дорожке пришлось отдуваться супруге Марии, которая ответственно подошла к выбору образа.
Модель и танцовщица пришла в длинном платье с красным верхом от Юлии Яниной. Свой образ она дополнила брейдами.
"На мне наряд 2017 года. Я его очень много раз хотела надеть, но постоянно он был где-то. Но сейчас так прекрасно совпало, что именно в это время он оказался в России, в Москве. И я очень горда стоять в нем", — рассказала Мария.
За рэпера Мота (Матвей Мельников) на дорожке пришлось отдуваться супруге Марии, которая ответственно подошла к выбору образа.
Модель и танцовщица пришла в длинном платье с красным верхом от Юлии Яниной. Свой образ она дополнила брейдами.
"На мне наряд 2017 года. Я его очень много раз хотела надеть, но постоянно он был где-то. Но сейчас так прекрасно совпало, что именно в это время он оказался в России, в Москве. И я очень горда стоять в нем", — рассказала Мария.
Блогер Карина Нигай появилась на красной дорожке в наряде от Олега Горчанина.
Знаменитость дополнила черное корсетное платье ажурными чулками и перчатками.
Нигай призналась, что они вместе с модельером вдохновлялись картиной русского художника Н. П. Чехова "Молодая вдова на могиле мужа".
"Если ты стильный, то ты в центре внимания. Твой образ должен выделяться", — рассказала блогер.
Блогер Карина Нигай появилась на красной дорожке в наряде от Олега Горчанина.
Знаменитость дополнила черное корсетное платье ажурными чулками и перчатками.
Нигай призналась, что они вместе с модельером вдохновлялись картиной русского художника Н. П. Чехова "Молодая вдова на могиле мужа".
"Если ты стильный, то ты в центре внимания. Твой образ должен выделяться", — рассказала блогер.
Как инь и ян выглядели на красной дорожке ведущие премии Оскар Кучера (слева) и Валдис Пельш (справа) в строгих классических костюмах белого и черного цветов.
Кучера дополнил свой смокинг черной бабочкой, а Пельш — галстуком с необычным геометрическим принтом.
Как инь и ян выглядели на красной дорожке ведущие премии Оскар Кучера (слева) и Валдис Пельш (справа) в строгих классических костюмах белого и черного цветов.
Кучера дополнил свой смокинг черной бабочкой, а Пельш — галстуком с необычным геометрическим принтом.
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) посетил премию с супругой Оксаной Самойловой и дочерьми Леей и Ариелой.
Жена рэпера надела кроп-топ с мини-юбкой. Она дополнила их объемной белой накидкой, которую сравнила с зефиром.
"Ты пироженка и еще пломбирчик!" — восхитился женой Джиган.
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) посетил премию с супругой Оксаной Самойловой и дочерьми Леей и Ариелой.
Жена рэпера надела кроп-топ с мини-юбкой. Она дополнила их объемной белой накидкой, которую сравнила с зефиром.
"Ты пироженка и еще пломбирчик!" — восхитился женой Джиган.