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"Русский Арт": лучшие наряды звезд с красной дорожки премии RU.TV - РИА Новости, 24.05.2023
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Шоубиз
 
13:28 24.05.2023 (обновлено: 15:35 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/premiya-1873806278.html
"Русский Арт": лучшие наряды звезд с красной дорожки премии RU.TV
"Русский Арт": лучшие наряды звезд с красной дорожки премии RU.TV - РИА Новости, 24.05.2023
"Русский Арт": лучшие наряды звезд с красной дорожки премии RU.TV
В столичном "Крокус Сити Холле" прошла церемония награждения XII музыкальной премией канала RU.TV. В этот вторник более ста знаменитостей прошлись по красной... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:28
2023-05-24T15:35
фото
шоубиз
валентин юдашкин
джиган (денис устименко-вайнштейн)
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новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 24 май — РИА Новости. В столичном "Крокус Сити Холле" прошла церемония награждения XII музыкальной премией канала RU.TV. В этот вторник более ста знаменитостей прошлись по красной дорожке в нарядах, объединенных общей темой: "Русский Арт". Ее для события придумал стилист Александр Рогов. О том, кто лучше всех справился с его задачей, рассказываем в фотоленте Ria.ru.
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Александра Липатова
Александра Липатова
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, валентин юдашкин, джиган (денис устименко-вайнштейн), валдис пельш, новости шоу-бизнеса, знаменитости, ида галич, ольга серябкина
Фото, Шоубиз, Валентин Юдашкин, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), Валдис Пельш, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Ида Галич, Ольга Серябкина
"Русский Арт": лучшие наряды звезд с красной дорожки премии RU.TV

Серябкина в Юдашкине, Asti в Сергеенко: звезды поддержали наших дизайнеров на премии RU.TV

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 май — РИА Новости. В столичном "Крокус Сити Холле" прошла церемония награждения XII музыкальной премией канала RU.TV. В этот вторник более ста знаменитостей прошлись по красной дорожке в нарядах, объединенных общей темой: "Русский Арт". Ее для события придумал стилист Александр Рогов. О том, кто лучше всех справился с его задачей, рассказываем в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Александр Рогов, который задал модный ритм всей премии, пришел в белом длинном белом пальто и футуристических темных очках в форме бабочки.

Как признался стилист, он решил быть "белым холстом".

Стилист Александр Рогов на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве

Александр Рогов, который задал модный ритм всей премии, пришел в белом длинном белом пальто и футуристических темных очках в форме бабочки.

Как признался стилист, он решил быть "белым холстом".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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1 из 10
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Одной из первых на дорожке появилась Ида Галич, которая в этот вечер была ведущей церемонии.

Блогер вышла к зрителям и фотографам в утонченном платье Валентина Юдашкина, вдохновленном стилем ар-деко.

"Я рада, что в этот год я все ближе с нашей культурой", — рассказала знаменитость.

Телеведущая Ида Галич на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве

Одной из первых на дорожке появилась Ида Галич, которая в этот вечер была ведущей церемонии.

Блогер вышла к зрителям и фотографам в утонченном платье Валентина Юдашкина, вдохновленном стилем ар-деко.

"Я рада, что в этот год я все ближе с нашей культурой", — рассказала знаменитость.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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2 из 10
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Певица Ольга Серябкина тоже отдала дань уважения ушедшему мэтру. Она пришла в черном платье от-кутюр 2016 года.

"Я очень люблю творения Валентина. С ними связаны мои самые яркие и громкие выходы. Первые клипы мы снимали в его платьях. И сегодня я поняла, что не буду ни в чем, кроме Валентина Юдашкина", — поделилась исполнительница.

Певица Ольга Серябкина на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве

Певица Ольга Серябкина тоже отдала дань уважения ушедшему мэтру. Она пришла в черном платье от-кутюр 2016 года.

"Я очень люблю творения Валентина. С ними связаны мои самые яркие и громкие выходы. Первые клипы мы снимали в его платьях. И сегодня я поняла, что не буду ни в чем, кроме Валентина Юдашкина", — поделилась исполнительница.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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3 из 10
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

На этом "марафон Юдашкина" не закончился.

В одном из творений легендарного модельера также появилась певица Клава Кока.

Она выбрала полупрозрачное платье в пол, расшитое сотнями камней.

"Этот наряд был вдохновлен работами российского художника Марковского. Как только я его померила, покрылась мурашками. Мне показалось, что этот наряд здесь будет очень уместным", — отметила артистка.

Певица Клава Кока на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве

На этом "марафон Юдашкина" не закончился.

В одном из творений легендарного модельера также появилась певица Клава Кока.

Она выбрала полупрозрачное платье в пол, расшитое сотнями камней.

"Этот наряд был вдохновлен работами российского художника Марковского. Как только я его померила, покрылась мурашками. Мне показалось, что этот наряд здесь будет очень уместным", — отметила артистка.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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4 из 10
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Не менее эффектно (но уже не в Юдашкине) выглядела Анна Asti. Она появилась в женственном наряде Ульяны Сергеенко.

Ее черное платье с глубоким декольте было дополнено элегантными цветами в духе жостовской росписи.

Певица Анна Асти на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве

Не менее эффектно (но уже не в Юдашкине) выглядела Анна Asti. Она появилась в женственном наряде Ульяны Сергеенко.

Ее черное платье с глубоким декольте было дополнено элегантными цветами в духе жостовской росписи.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© Фото : Andrew Bayda

Певица Тося Чайкина прекрасно обыграла винтажное пальто Вячеслава Зайцева грубыми ботинками, современной футболкой и коротким платьем.

"Это пальто 1992 года. Спасибо, что был такой человек. И спасибо за то, что он оставил такое наследие", — отметила Чайкина.

Певица Тося Чайкина на XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV

Певица Тося Чайкина прекрасно обыграла винтажное пальто Вячеслава Зайцева грубыми ботинками, современной футболкой и коротким платьем.

"Это пальто 1992 года. Спасибо, что был такой человек. И спасибо за то, что он оставил такое наследие", — отметила Чайкина.

© Фото : Andrew Bayda
6 из 10
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

За рэпера Мота (Матвей Мельников) на дорожке пришлось отдуваться супруге Марии, которая ответственно подошла к выбору образа.

Модель и танцовщица пришла в длинном платье с красным верхом от Юлии Яниной. Свой образ она дополнила брейдами.

"На мне наряд 2017 года. Я его очень много раз хотела надеть, но постоянно он был где-то. Но сейчас так прекрасно совпало, что именно в это время он оказался в России, в Москве. И я очень горда стоять в нем", — рассказала Мария.

Рэпер Мот (Матвей Мельников) и его супруга Мария Мельникова на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве

За рэпера Мота (Матвей Мельников) на дорожке пришлось отдуваться супруге Марии, которая ответственно подошла к выбору образа.

Модель и танцовщица пришла в длинном платье с красным верхом от Юлии Яниной. Свой образ она дополнила брейдами.

"На мне наряд 2017 года. Я его очень много раз хотела надеть, но постоянно он был где-то. Но сейчас так прекрасно совпало, что именно в это время он оказался в России, в Москве. И я очень горда стоять в нем", — рассказала Мария.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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7 из 10
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Блогер Карина Нигай появилась на красной дорожке в наряде от Олега Горчанина.

Знаменитость дополнила черное корсетное платье ажурными чулками и перчатками.

Нигай призналась, что они вместе с модельером вдохновлялись картиной русского художника Н. П. Чехова "Молодая вдова на могиле мужа".

"Если ты стильный, то ты в центре внимания. Твой образ должен выделяться", — рассказала блогер.

Блогер Карина Нигай на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве

Блогер Карина Нигай появилась на красной дорожке в наряде от Олега Горчанина.

Знаменитость дополнила черное корсетное платье ажурными чулками и перчатками.

Нигай призналась, что они вместе с модельером вдохновлялись картиной русского художника Н. П. Чехова "Молодая вдова на могиле мужа".

"Если ты стильный, то ты в центре внимания. Твой образ должен выделяться", — рассказала блогер.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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8 из 10
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Как инь и ян выглядели на красной дорожке ведущие премии Оскар Кучера (слева) и Валдис Пельш (справа) в строгих классических костюмах белого и черного цветов.

Кучера дополнил свой смокинг черной бабочкой, а Пельш — галстуком с необычным геометрическим принтом.

Актер Оскар Кучера (слева) и телеведущий Валдис Пельш на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве

Как инь и ян выглядели на красной дорожке ведущие премии Оскар Кучера (слева) и Валдис Пельш (справа) в строгих классических костюмах белого и черного цветов.

Кучера дополнил свой смокинг черной бабочкой, а Пельш — галстуком с необычным геометрическим принтом.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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9 из 10
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) посетил премию с супругой Оксаной Самойловой и дочерьми Леей и Ариелой.

Жена рэпера надела кроп-топ с мини-юбкой. Она дополнила их объемной белой накидкой, которую сравнила с зефиром.

"Ты пироженка и еще пломбирчик!" — восхитился женой Джиган.

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) в супругой Оксаной Самойловой и дочерми Леей и Ариелой на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) посетил премию с супругой Оксаной Самойловой и дочерьми Леей и Ариелой.

Жена рэпера надела кроп-топ с мини-юбкой. Она дополнила их объемной белой накидкой, которую сравнила с зефиром.

"Ты пироженка и еще пломбирчик!" — восхитился женой Джиган.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ШоубизФотоВалентин ЮдашкинДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Валдис ПельшНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиИда ГаличОльга Серябкина
 
 
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