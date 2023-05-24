"Русский Арт": лучшие наряды звезд с красной дорожки премии RU.TV

Одной из первых на дорожке появилась Ида Галич, которая в этот вечер была ведущей церемонии.

Блогер вышла к зрителям и фотографам в утонченном платье Валентина Юдашкина, вдохновленном стилем ар-деко.

"Я рада, что в этот год я все ближе с нашей культурой", — рассказала знаменитость.