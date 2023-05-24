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В Краснодаре потушили пожар, возникший после взрыва газа
В Краснодаре потушили пожар, возникший после взрыва газа - РИА Новости, 24.05.2023
В Краснодаре потушили пожар, возникший после взрыва газа
Пожар, возникший в результате взрыва газа в многоэтажке Краснодара, полностью потушен, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T19:36
2023-05-24T19:36
2023-05-24T19:38
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Пожар, возникший в результате взрыва газа в многоэтажке Краснодара, полностью потушен, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов. Взрыв бытового газа произошел в среду вечером в доме на улице Клинической, 18. По данным краевого управления МЧС, пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Эвакуированы 56 человек. "Пожар в доме полностью потушили. Газовики и все необходимые службы заходят в пострадавшую квартиру и проверяют весь дом. Прокуратура Центрального округа также проводит проверку. После работы оперативных служб определим, как в сжатые сроки восстановить дом", - написал в телеграм-канале Наумов. Ранее он отметил, что в результате возгорания пострадал один человек, женщина доставлена в медучреждение с ожогами.
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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Краснодаре потушили пожар, возникший после взрыва газа
Мэр Краснодара Наумов: возникший после взрыва газа пожар в многоэтажке потушили