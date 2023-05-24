https://ria.ru/20230524/pozhar-1873884317.html
В Архангельске загорелись четыре дома
В Архангельске загорелись четыре дома - РИА Новости, 24.05.2023
В Архангельске загорелись четыре дома
Четыре дома, два из которых жилые, загорелись на площади порядка одной тысячи квадратных метров в Архангельске, тушение пожара осложняет плотная застройка,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:36
2023-05-24T15:36
2023-05-24T15:37
происшествия
архангельск
россия
жилье
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Четыре дома, два из которых жилые, загорелись на площади порядка одной тысячи квадратных метров в Архангельске, тушение пожара осложняет плотная застройка, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На улице Свободы в Архангельске горят два двухэтажных нежилых и два жилых многоквартирных дома на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, ликвидация пожара осложняется плотной застройкой. Проводится наращивание сил и средств в целях недопущения распространения огня на соседние жилые строения.
https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html
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происшествия, архангельск, россия, жилье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Архангельск, Россия, Жилье, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Архангельске загорелись четыре дома
В Архангельске загорелись два жилых многоквартирных дома и два нежилых