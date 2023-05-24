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Во Владивостоке спасли из пожара женщину с детьми - РИА Новости, 24.05.2023
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12:34 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/pozhar-1873836256.html
Во Владивостоке спасли из пожара женщину с детьми
Во Владивостоке спасли из пожара женщину с детьми - РИА Новости, 24.05.2023
Во Владивостоке спасли из пожара женщину с детьми
Женщину с двумя детьми спасли при пожаре в девятиэтажном доме во Владивостоке, ещё 10 человек эвакуированы, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:34
2023-05-24T12:34
происшествия
владивосток
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Женщину с двумя детьми спасли при пожаре в девятиэтажном доме во Владивостоке, ещё 10 человек эвакуированы, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю. По данным ведомства, сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Котельникова во Владивостоке поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 11.50 (04.50 мск), через восемь минут на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных из окна квартиры на 5-м этаже "шел густой черный дым". "Старший инструктор газодымозащитной службы (ГДЗС) Павел Константинов, командир отделения Юрий Хлистко и командир отделения Алексей Киприн при помощи спасательных устройств вывели женщину с двумя детьми из квартиры на 8-м этаже, которая была отрезана дымом... (Также) пожарными было эвакуировано 10 человек... Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Причина пожара и ущерб устанавливаются, квартира на 5-м этаже частично повреждена огнем на площади около 1,5 квадратных метра, закопчены стены и потолки. В тушении задействовали 3 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава.
https://ria.ru/20230523/pozhar-1873697469.html
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Во Владивостоке спасли из пожара женщину с детьми

Во Владивостоке пожарные спасли из огня в девятиэтажном доме женщину с двумя детьми

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Женщину с двумя детьми спасли при пожаре в девятиэтажном доме во Владивостоке, ещё 10 человек эвакуированы, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю.
По данным ведомства, сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Котельникова во Владивостоке поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 11.50 (04.50 мск), через восемь минут на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных из окна квартиры на 5-м этаже "шел густой черный дым".
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"Старший инструктор газодымозащитной службы (ГДЗС) Павел Константинов, командир отделения Юрий Хлистко и командир отделения Алексей Киприн при помощи спасательных устройств вывели женщину с двумя детьми из квартиры на 8-м этаже, которая была отрезана дымом... (Также) пожарными было эвакуировано 10 человек... Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Причина пожара и ущерб устанавливаются, квартира на 5-м этаже частично повреждена огнем на площади около 1,5 квадратных метра, закопчены стены и потолки.
В тушении задействовали 3 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава.
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