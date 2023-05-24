https://ria.ru/20230524/pozhar-1873766039.html

При пожаре в частном доме в башкирском селе погибли четыре человека

При пожаре в частном доме в башкирском селе погибли четыре человека - РИА Новости, 24.05.2023

При пожаре в частном доме в башкирском селе погибли четыре человека

Трое взрослых и один ребенок погибли в пожаре в частном доме в Благоварском районе Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T06:50

2023-05-24T06:50

2023-05-24T06:50

происшествия

жилье

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 24 мая - РИА Новости. Трое взрослых и один ребенок погибли в пожаре в частном доме в Благоварском районе Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, в ночью на среду сгорел жилой дом, сарай и баня в частном подворье в селе Старокучурбаево. "В ходе тушения пожара обнаружены тела четырех погибших. Предположительно 3 взрослых и 1 ребенок, личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230523/pozhar-1873697469.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)