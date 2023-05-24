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При пожаре в частном доме в башкирском селе погибли четыре человека - РИА Новости, 24.05.2023
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06:50 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/pozhar-1873766039.html
При пожаре в частном доме в башкирском селе погибли четыре человека
При пожаре в частном доме в башкирском селе погибли четыре человека - РИА Новости, 24.05.2023
При пожаре в частном доме в башкирском селе погибли четыре человека
Трое взрослых и один ребенок погибли в пожаре в частном доме в Благоварском районе Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T06:50
2023-05-24T06:50
происшествия
жилье
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 24 мая - РИА Новости. Трое взрослых и один ребенок погибли в пожаре в частном доме в Благоварском районе Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, в ночью на среду сгорел жилой дом, сарай и баня в частном подворье в селе Старокучурбаево. "В ходе тушения пожара обнаружены тела четырех погибших. Предположительно 3 взрослых и 1 ребенок, личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
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происшествия, жилье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в частном доме в башкирском селе погибли четыре человека

МЧС: при пожаре в частном доме в башкирском селе погибли четыре человека

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкПожарная машина в селе
Пожарная машина в селе - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Пожарная машина в селе. Архивное фото
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УФА, 24 мая - РИА Новости. Трое взрослых и один ребенок погибли в пожаре в частном доме в Благоварском районе Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в ночью на среду сгорел жилой дом, сарай и баня в частном подворье в селе Старокучурбаево.
"В ходе тушения пожара обнаружены тела четырех погибших. Предположительно 3 взрослых и 1 ребенок, личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
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