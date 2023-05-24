https://ria.ru/20230524/pozhar-1873758365.html
Пожар в школе в Гайане устроила ученица, у которой забрали телефон
Пожар в школе в Гайане устроила ученица, у которой забрали телефон - РИА Новости, 24.05.2023
Пожар в школе в Гайане устроила ученица, у которой забрали телефон
Пожар в школе-пансионате в южноамериканской Гайане, где погибли 20 детей, произошел в результате поджога одной из учениц, у которой конфисковали телефон,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T02:39
2023-05-24T02:39
2023-05-24T06:54
в мире
гайана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841756781_0:201:1926:1284_1920x0_80_0_0_58ab714627ae55ff6fdcb7c94e4ab586.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пожар в школе-пансионате в южноамериканской Гайане, где погибли 20 детей, произошел в результате поджога одной из учениц, у которой конфисковали телефон, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в правительстве. Как сообщает агентство, в официальном полицейском отчете говорится, что "студентка подозревается в том, что устроила разрушительный пожар, потому что у нее отобрали сотовый телефон". По словам неназванного чиновника, подросток признался в поджоге и находился под охраной полиции в районной больнице в городе Мадия. Ранее сообщалось о гибели 20 человек, еще несколько получили ранения. Пожар начался в ночь на понедельник в спальне для девочек в школе в городе Мадия - административном центре региона Потаро-Сипаруни в центральной части страны. Как свидетельствуют фотографии в местных СМИ, одноэтажное деревянное здание было полностью охвачено огнем. Пожар, как отмечают местные СМИ, произошел в результате поджога.
https://ria.ru/20230515/pozhar-1872017374.html
https://ria.ru/20230515/pozhar-1872017374.html
гайана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841756781_125:0:1837:1284_1920x0_80_0_0_6b50e8ed881213fbe3ce465a0b4d677b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гайана
Пожар в школе в Гайане устроила ученица, у которой забрали телефон
AFP: пожар в школе Гайаны, где погибли 20 детей, начала ученица, у которой забрали телефон
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пожар в школе-пансионате в южноамериканской Гайане, где погибли 20 детей, произошел в результате поджога одной из учениц, у которой конфисковали телефон, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в правительстве.
Как сообщает агентство, в официальном полицейском отчете говорится, что "студентка подозревается в том, что устроила разрушительный пожар, потому что у нее отобрали сотовый телефон".
Пожар на верфи в Анталье потушили
По словам неназванного чиновника, подросток признался в поджоге и находился под охраной полиции в районной больнице в городе Мадия.
Ранее сообщалось о гибели 20 человек, еще несколько получили ранения.
Пожар начался в ночь на понедельник в спальне для девочек в школе в городе Мадия - административном центре региона Потаро-Сипаруни в центральной части страны. Как свидетельствуют фотографии в местных СМИ, одноэтажное деревянное здание было полностью охвачено огнем. Пожар, как отмечают местные СМИ, произошел в результате поджога.
Пожар на верфи в Анталье потушили