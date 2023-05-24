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Пожар в школе в Гайане устроила ученица, у которой забрали телефон - РИА Новости, 24.05.2023
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02:39 24.05.2023 (обновлено: 06:54 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/pozhar-1873758365.html
Пожар в школе в Гайане устроила ученица, у которой забрали телефон
Пожар в школе в Гайане устроила ученица, у которой забрали телефон - РИА Новости, 24.05.2023
Пожар в школе в Гайане устроила ученица, у которой забрали телефон
Пожар в школе-пансионате в южноамериканской Гайане, где погибли 20 детей, произошел в результате поджога одной из учениц, у которой конфисковали телефон,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T02:39
2023-05-24T06:54
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пожар в школе-пансионате в южноамериканской Гайане, где погибли 20 детей, произошел в результате поджога одной из учениц, у которой конфисковали телефон, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в правительстве. Как сообщает агентство, в официальном полицейском отчете говорится, что "студентка подозревается в том, что устроила разрушительный пожар, потому что у нее отобрали сотовый телефон". По словам неназванного чиновника, подросток признался в поджоге и находился под охраной полиции в районной больнице в городе Мадия. Ранее сообщалось о гибели 20 человек, еще несколько получили ранения. Пожар начался в ночь на понедельник в спальне для девочек в школе в городе Мадия - административном центре региона Потаро-Сипаруни в центральной части страны. Как свидетельствуют фотографии в местных СМИ, одноэтажное деревянное здание было полностью охвачено огнем. Пожар, как отмечают местные СМИ, произошел в результате поджога.
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в мире, гайана
В мире, Гайана
Пожар в школе в Гайане устроила ученица, у которой забрали телефон

AFP: пожар в школе Гайаны, где погибли 20 детей, начала ученица, у которой забрали телефон

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Тушение пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пожар в школе-пансионате в южноамериканской Гайане, где погибли 20 детей, произошел в результате поджога одной из учениц, у которой конфисковали телефон, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в правительстве.
Как сообщает агентство, в официальном полицейском отчете говорится, что "студентка подозревается в том, что устроила разрушительный пожар, потому что у нее отобрали сотовый телефон".
Пожар в здании верфи в порту турецкой Антальи
Пожар на верфи в Анталье потушили
15 мая, 21:43
По словам неназванного чиновника, подросток признался в поджоге и находился под охраной полиции в районной больнице в городе Мадия.
Ранее сообщалось о гибели 20 человек, еще несколько получили ранения.
Пожар начался в ночь на понедельник в спальне для девочек в школе в городе Мадия - административном центре региона Потаро-Сипаруни в центральной части страны. Как свидетельствуют фотографии в местных СМИ, одноэтажное деревянное здание было полностью охвачено огнем. Пожар, как отмечают местные СМИ, произошел в результате поджога.
Пожар в здании верфи в порту турецкой Антальи
Пожар на верфи в Анталье потушили
15 мая, 21:43
 
В миреГайана
 
 
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