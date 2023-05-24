https://ria.ru/20230524/pozhar-1873758365.html

Пожар в школе в Гайане устроила ученица, у которой забрали телефон

Пожар в школе в Гайане устроила ученица, у которой забрали телефон - РИА Новости, 24.05.2023

Пожар в школе в Гайане устроила ученица, у которой забрали телефон

Пожар в школе-пансионате в южноамериканской Гайане, где погибли 20 детей, произошел в результате поджога одной из учениц, у которой конфисковали телефон,... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T02:39

2023-05-24T02:39

2023-05-24T06:54

в мире

гайана

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пожар в школе-пансионате в южноамериканской Гайане, где погибли 20 детей, произошел в результате поджога одной из учениц, у которой конфисковали телефон, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в правительстве. Как сообщает агентство, в официальном полицейском отчете говорится, что "студентка подозревается в том, что устроила разрушительный пожар, потому что у нее отобрали сотовый телефон". По словам неназванного чиновника, подросток признался в поджоге и находился под охраной полиции в районной больнице в городе Мадия. Ранее сообщалось о гибели 20 человек, еще несколько получили ранения. Пожар начался в ночь на понедельник в спальне для девочек в школе в городе Мадия - административном центре региона Потаро-Сипаруни в центральной части страны. Как свидетельствуют фотографии в местных СМИ, одноэтажное деревянное здание было полностью охвачено огнем. Пожар, как отмечают местные СМИ, произошел в результате поджога.

https://ria.ru/20230515/pozhar-1872017374.html

https://ria.ru/20230515/pozhar-1872017374.html

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в мире, гайана