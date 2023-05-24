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Киев потерял до 150 военных на Донецком направлении
Киев потерял до 150 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 24.05.2023
Киев потерял до 150 военных на Донецком направлении
Потери украинской армии за сутки в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск на донецком направлении составили до 150 военнослужащих, РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:05
2023-05-24T17:05
2023-05-24T17:05
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Потери украинской армии за сутки в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск на донецком направлении составили до 150 военнослужащих, 8 единиц техники и два склада с боеприпасами, сообщили в среду в Минобороны России."На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Славянска и Григоровки в ДНР уничтожены склады боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии и 112-й бригады территориальной обороны войск Украины.
донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика
Киев потерял до 150 военных на Донецком направлении
Минобороны: Киев за сутки потерял до 150 военных на Донецком направлении