https://ria.ru/20230524/poteri-1873906209.html

Киев за сутки потерял свыше ста военных на двух направлениях

Киев за сутки потерял свыше ста военных на двух направлениях - РИА Новости, 24.05.2023

Киев за сутки потерял свыше ста военных на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 100 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:00

2023-05-24T17:00

2023-05-24T17:08

специальная военная операция на украине

россия

киев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 100 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Двуречное, Першотравневое, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.В районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской народной республики, Торское и Григоровка Донецкой народной республики."В течение суток на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20230524/poteri-1873906546.html

https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873907502.html

россия

киев

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, киев, министерство обороны рф (минобороны рф)