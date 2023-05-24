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Киев за сутки потерял свыше ста военных на двух направлениях - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:00 24.05.2023 (обновлено: 17:08 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/poteri-1873906209.html
Киев за сутки потерял свыше ста военных на двух направлениях
Киев за сутки потерял свыше ста военных на двух направлениях - РИА Новости, 24.05.2023
Киев за сутки потерял свыше ста военных на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 100 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:00
2023-05-24T17:08
специальная военная операция на украине
россия
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 100 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Двуречное, Першотравневое, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.В районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской народной республики, Торское и Григоровка Донецкой народной республики."В течение суток на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230524/poteri-1873906546.html
https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873907502.html
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россия, киев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев за сутки потерял свыше ста военных на двух направлениях

Киев за сутки потерял свыше ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 100 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Двуречное, Першотравневое, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
Вчера, 17:01
В районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской народной республики, Торское и Григоровка Донецкой народной республики.
"В течение суток на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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