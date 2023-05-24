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В парламенте Армении произошла потасовка - РИА Новости, 24.05.2023
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13:06 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/potasovka-1873846154.html
В парламенте Армении произошла потасовка
В парламенте Армении произошла потасовка - РИА Новости, 24.05.2023
В парламенте Армении произошла потасовка
Потасовка произошла в среду во время пленарного заседания парламента Армении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:06
2023-05-24T13:06
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ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Потасовка произошла в среду во время пленарного заседания парламента Армении, передает корреспондент РИА Новости. Инцидент произошел после выступления депутата от оппозиционной фракции "Армения", бывшего мэра города Сисиан Артура Саркисяна в ходе обсуждения кандидатур на должность судьи Кассационного суда. Депутат обвинил одного из кандидатов - Армена Даниеляна - в своем незаконном аресте в ноябре 2021 года. На его слова грубо отреагировал член правящей фракции "Гражданский договор" Овик Агазарян. Произошла словесная перепалка, спикер парламента Ален Симонян вызвал в зал заседаний сотрудников службы безопасности, которые силой вывели оппозиционера. Этому пытались воспрепятствовать другие депутаты оппозиционных фракций. Сейчас в заседании объявлен перерыв.
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в мире, армения, артур саркисян, ереван
В мире, Армения, Артур Саркисян, Ереван
В парламенте Армении произошла потасовка

В парламенте Армении произошла потасовка во время пленарного заседания

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкЗаседание парламента Армении в Ереване
Заседание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Заседание парламента Армении в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Потасовка произошла в среду во время пленарного заседания парламента Армении, передает корреспондент РИА Новости.
Инцидент произошел после выступления депутата от оппозиционной фракции "Армения", бывшего мэра города Сисиан Артура Саркисяна в ходе обсуждения кандидатур на должность судьи Кассационного суда. Депутат обвинил одного из кандидатов - Армена Даниеляна - в своем незаконном аресте в ноябре 2021 года. На его слова грубо отреагировал член правящей фракции "Гражданский договор" Овик Агазарян.
Произошла словесная перепалка, спикер парламента Ален Симонян вызвал в зал заседаний сотрудников службы безопасности, которые силой вывели оппозиционера. Этому пытались воспрепятствовать другие депутаты оппозиционных фракций.
Сейчас в заседании объявлен перерыв.
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