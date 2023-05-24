https://ria.ru/20230524/pomosch-1873819057.html

Пострадавшей от пожара семье бойца СВО из Кирова привезли гумпомощь

Пострадавшей от пожара семье бойца СВО из Кирова привезли гумпомощь - РИА Новости, 24.05.2023

Пострадавшей от пожара семье бойца СВО из Кирова привезли гумпомощь

Гуманитарную помощь – от бытовой техники до одежды – предоставили оставшейся из-за пожара без дома многодетной семье военнослужащего, который находится сейчас в РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:42

2023-05-24T11:42

2023-05-24T11:42

надежные люди

кировская область

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Гуманитарную помощь – от бытовой техники до одежды – предоставили оставшейся из-за пожара без дома многодетной семье военнослужащего, который находится сейчас в зоне СВО, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. Тринадцатого мая в Омутнинске сгорел дом семьи участника СВО, в которой воспитываются пятеро детей 3, 5, 9, 11 и 18 лет. Глава региона Александр Соколов поручил администрации губернатора и правительства Кировской области оперативно подключиться к решению проблемы. "Пока семья живет у родственников. Руководство региона договорилось с командованием части о внеплановом отпуске для многодетного отца, также оказывается помощь с восстановлением документов. К сбору вещей и бытовой техники также присоединились благотворительный фонд "За Вятку", неравнодушные граждане. Сегодня машину с гуманитарной помощью отправили в Омутнинск для передачи семье", - говорится в сообщении. Губернатор Кировской области купил для многодетной семьи большой плазменный телевизор, члены правительства области и завод "Искож" помогли с ноутбуком и микроволновкой, магазин "Наша техника" предоставил холодильник, магазин "Балерс" – кухонную посуду и утварь, мультиварку. Также неравнодушные кировчане передали для семьи диван, кровать, компьютерный стол, одежду, постельное белье. Фонд "За Вятку" продолжает сбор вещей для семьи.

https://ria.ru/20230523/pomosch-1873638203.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кировская область, александр соколов