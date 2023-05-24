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Пострадавшей от пожара семье бойца СВО из Кирова привезли гумпомощь - РИА Новости, 24.05.2023
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Надежные люди
 
11:42 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/pomosch-1873819057.html
Пострадавшей от пожара семье бойца СВО из Кирова привезли гумпомощь
Пострадавшей от пожара семье бойца СВО из Кирова привезли гумпомощь - РИА Новости, 24.05.2023
Пострадавшей от пожара семье бойца СВО из Кирова привезли гумпомощь
Гуманитарную помощь – от бытовой техники до одежды – предоставили оставшейся из-за пожара без дома многодетной семье военнослужащего, который находится сейчас в РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:42
2023-05-24T11:42
надежные люди
кировская область
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Гуманитарную помощь – от бытовой техники до одежды – предоставили оставшейся из-за пожара без дома многодетной семье военнослужащего, который находится сейчас в зоне СВО, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. Тринадцатого мая в Омутнинске сгорел дом семьи участника СВО, в которой воспитываются пятеро детей 3, 5, 9, 11 и 18 лет. Глава региона Александр Соколов поручил администрации губернатора и правительства Кировской области оперативно подключиться к решению проблемы. "Пока семья живет у родственников. Руководство региона договорилось с командованием части о внеплановом отпуске для многодетного отца, также оказывается помощь с восстановлением документов. К сбору вещей и бытовой техники также присоединились благотворительный фонд "За Вятку", неравнодушные граждане. Сегодня машину с гуманитарной помощью отправили в Омутнинск для передачи семье", - говорится в сообщении. Губернатор Кировской области купил для многодетной семьи большой плазменный телевизор, члены правительства области и завод "Искож" помогли с ноутбуком и микроволновкой, магазин "Наша техника" предоставил холодильник, магазин "Балерс" – кухонную посуду и утварь, мультиварку. Также неравнодушные кировчане передали для семьи диван, кровать, компьютерный стол, одежду, постельное белье. Фонд "За Вятку" продолжает сбор вещей для семьи.
https://ria.ru/20230523/pomosch-1873638203.html
кировская область
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60
353
60
кировская область, александр соколов
Надежные люди, Кировская область, Александр Соколов
Пострадавшей от пожара семье бойца СВО из Кирова привезли гумпомощь

Пострадавшей от пожара многодетной семье бойца спецоперации из Кирова привезли гумпомощь

© Фото : пресс-центр Правительства Кировской областиФонд "За Вятку" направил в Омутнинск машину с необходимой техникой, мебелью и одеждой для семьи военнослужащего, чей дом сгорел в пожаре
Фонд За Вятку направил в Омутнинск машину с необходимой техникой, мебелью и одеждой для семьи военнослужащего, чей дом сгорел в пожаре - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : пресс-центр Правительства Кировской области
Фонд "За Вятку" направил в Омутнинск машину с необходимой техникой, мебелью и одеждой для семьи военнослужащего, чей дом сгорел в пожаре
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Гуманитарную помощь – от бытовой техники до одежды – предоставили оставшейся из-за пожара без дома многодетной семье военнослужащего, который находится сейчас в зоне СВО, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
Тринадцатого мая в Омутнинске сгорел дом семьи участника СВО, в которой воспитываются пятеро детей 3, 5, 9, 11 и 18 лет. Глава региона Александр Соколов поручил администрации губернатора и правительства Кировской области оперативно подключиться к решению проблемы.
«
"Пока семья живет у родственников. Руководство региона договорилось с командованием части о внеплановом отпуске для многодетного отца, также оказывается помощь с восстановлением документов. К сбору вещей и бытовой техники также присоединились благотворительный фонд "За Вятку", неравнодушные граждане. Сегодня машину с гуманитарной помощью отправили в Омутнинск для передачи семье", - говорится в сообщении.
Губернатор Кировской области купил для многодетной семьи большой плазменный телевизор, члены правительства области и завод "Искож" помогли с ноутбуком и микроволновкой, магазин "Наша техника" предоставил холодильник, магазин "Балерс" – кухонную посуду и утварь, мультиварку. Также неравнодушные кировчане передали для семьи диван, кровать, компьютерный стол, одежду, постельное белье.
Фонд "За Вятку" продолжает сбор вещей для семьи.
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
В Приморье собрали больше миллиона рублей на аукционе для участников СВО
23 мая, 15:16
 
Надежные людиКировская областьАлександр Соколов
 
 
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