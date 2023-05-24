https://ria.ru/20230524/polsha-1873856552.html

Захарова предостерегла Польшу от героизации "проклятых солдат"

Захарова предостерегла Польшу от героизации "проклятых солдат" - РИА Новости, 24.05.2023

Захарова предостерегла Польшу от героизации "проклятых солдат"

Кампанию Польши по героизации послевоенного подполья, совершавшего многочисленные убийства, ждёт плачевный конец, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T13:50

2023-05-24T13:50

2023-05-24T17:01

в мире

польша

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Кампанию Польши по героизации послевоенного подполья, совершавшего многочисленные убийства, ждёт плачевный конец, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге МИД. "Польским Институтом национальной памяти развертывается активная работа по героизации участников послевоенного подполья, так называемых "проклятых солдат", которые после завершения войны не хотели возвращаться к мирной жизни и запятнали себя многочисленными убийствами сотрудников польских и советских правоохранительных органов, красноармейцев, а также гражданского населения", – сказала Захарова.Ранее стало известно, что в марте 2023 года Центральный банк Польши выпустил коллекционную серебряную монету с изображением Юзефа Курася – руководителя бандформирования, орудовавшего в послевоенные годы на польско-словацком приграничье. Захарова заключила, что польская кампания по оправданию бандформирований и переписыванию истории "закончится плачевно". В прошлом году ФСБ России опубликовало новые архивные документы, которые свидетельствуют, что боевики польской "Армии Крайовой", руководимые эмигрантским правительством в Лондоне, активно сотрудничали с гитлеровцами против Советского Союза, причем делали это вплоть до полного краха Третьего рейха. Часть польских нелегальных военизированных формирований, так называемой "Армии Крайовой", принимала участие и в карательных акциях против польских патриотов и советских партизан, а также в уничтожении мирного украинского и белорусского населения. После войны в Польской Народной Республике "аковцы" за сотрудничество с оккупантами получили прозвище "проклятых солдат". В нынешней Польше бандитов и карателей из "Армии Крайовой" чествуют как "героев", сообщали в ЦОС ФСБ.

https://ria.ru/20230524/belorussiya-1873839653.html

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в мире, польша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, вторая мировая война (1939-1945)