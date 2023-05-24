https://ria.ru/20230524/politika-1873933883.html

"Стреляют себе в ногу". Путин вынес вердикт Западу

"Стреляют себе в ногу". Путин вынес вердикт Западу - РИА Новости, 24.05.2023

"Стреляют себе в ногу". Путин вынес вердикт Западу

В Москве проходит двухдневный Евразийский экономический форум. На пленарном заседании главы государств — членов ЕАЭС рассказали о перспективах объединения в... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T19:21

2023-05-24T19:21

2023-05-24T19:52

россия

украина

европа

владимир путин

александр лукашенко

касым-жомарт токаев

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Москве проходит двухдневный Евразийский экономический форум. На пленарном заседании главы государств — членов ЕАЭС рассказали о перспективах объединения в современных условиях. О чем именно шла речь — в материале РИА Новости.О многополярном миреНа глобальной арене происходят фундаментальные изменения, и все больше государств берут курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, придерживаются собственной модели развития, подчеркнул Владимир Путин. Те, кто выступает за однополярность, "стреляют себе в ногу", поскольку вынуждены подчиняться диктату, считает президент России.ЕАЭС демонстрирует, что многополярный подход дает результат. "Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП Евразийского союза за 2022 год сократился, но лишь на 1,6 процента", — напомнил Путин. Хотя на Западе прогнозировали обвал. Не случилось этого и в российской экономике.Президент отметил, что ЕАЭС продолжает активную работу с Китаем, чтобы связать свои процессы с пекинской инициативой "Один пояс — один путь". Это должно привести к формированию Большого евразийского партнерства.Москва по-прежнему открыта для сотрудничества с любыми сторонами, но на некоторые оказывают давление. "Ни для кого не секрет, что наши западные оппоненты пытаются уговорами, посулами различными, шантажом заставить многих наших партнеров свернуть выгодное сотрудничество с Россией, при этом совершенно их не волнует, какие убытки это принесет соответствующим государствам и их народам", — пояснил Путин."Они (США. — Прим. ред.) такой экономической политикой только усиливают нисходящий тренд своего собственного развития — как я уже сказал, просто стреляют себе в ногу", — повторил президент.Об УкраинеУпомянул Путин двойственное поведение и других внешних акторов. Например, Киев извлекает выгоду от поставок энергоресурсов из России."Две нитки газопровода через Украину. Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит", — указал глава государства.Россия же строго выполняет все взятые на себя обязательства и заключенные договоренности — в полном объеме и в срок.О логистике и ценахВ ЕАЭС придают большое значение усовершенствованию транспортной инфраструктуры. В частности — созданию новых цепочек поставок."Особо упомяну ситуацию в транспортно-логистической сфере. Очевидно, что сегодня возросла актуальность выстраивания новых устойчивых логистических цепочек и ускоренного развития международных маршрутов. Этой работе мы придаем большое значение, как в рамках ЕАЭС, так и за его пределами, в том числе по проекту коридора "Север — Юг", — подчеркнул Путин.Затронул он и проблему энергетического кризиса в Европе, где, как отметил президент, цены на энергоносители сейчас приближаются к экономически обоснованным. Вины Москвы в кризисных явлениях не было: это на совести Запада. "Северный поток — 1" взорвали, "Северный поток — 2" не открыли. Газовый маршрут "Ямал — Европа" через Польшу закрыли. Мы, что ли, закрыли?" — задал риторический вопрос российский лидер. О национальных валютахДецентрализация мировой финансовой системы способствует деполитизации экономики, продолжил Путин. Россия держит курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчетах и намерена еще активнее работать с партнерами для полного перехода на национальные денежные единицы."Важно координировать совместные усилия по формированию такой новой децентрализованной мировой финансовой системы", — добавил президент.Децентрализованная мировая экономика, по его мнению, будет "меньше зависеть от кризисных явлений в тех странах, которые до сих пор располагают таким преимуществом, как мировые резервные валюты", это повысит безопасность расчетов.О чем говорили партнеры по ЕАЭСДругие руководители также высоко оценили результаты и перспективы экономического союза.Александр Лукашенко напомнил, что идея ЕАЭС родилась фактически на кухне у Владимира Путина. Тогда и в Киеве хотели присоединиться. "Аж 28 документов мы разработали вместе с Украиной, но потом Украина от этого процесса, как я и предполагал, отошла", — сказал белорусский лидер. По его словам, именно Путин сделал акцент на экономике, хотя организации хотели придать и некое военное измерение."Мы развиваем интеграцию не в целях конфронтации, президент Путин часто об этом говорит. Мы хотим создать многополярное равноправное безопасное пространство для жизнедеятельности. Если мы этого не сделаем, будем плестись в хвосте, и о нас постоянно будут вытирать ноги", — объяснил Лукашенко.Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, отметил уникальный характер ЕАЭС. По его мнению, сейчас нужно сосредоточиться на полной реализации базовых принципов экономического союза.Киргизский президент Садыр Жапаров указал на гуманитарный аспект ЕАЭС: "В нашем объединении человек находится в фокусе внимания". Важно способствовать свободе передвижения, образования, трудоустройства, уточнил он.Армению на пленарном заседании представлял вице-премьер Мгер Григорян. Высокие темпы развития в мире требуют ценных новаторских идей, сказал он. Для инноваций нужно создавать "благоприятную среду" — прежде всего посредством инвестиций в образование и науку.Завтра состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета — на уровне глав государств. Там детально обсудят намеченные планы развития ЕАЭС.

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россия, украина, европа, владимир путин, александр лукашенко, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз