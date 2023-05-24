Рейтинг@Mail.ru
"Стреляют себе в ногу". Путин вынес вердикт Западу - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 24.05.2023 (обновлено: 19:52 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/politika-1873933883.html
"Стреляют себе в ногу". Путин вынес вердикт Западу
"Стреляют себе в ногу". Путин вынес вердикт Западу - РИА Новости, 24.05.2023
"Стреляют себе в ногу". Путин вынес вердикт Западу
В Москве проходит двухдневный Евразийский экономический форум. На пленарном заседании главы государств — членов ЕАЭС рассказали о перспективах объединения в... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T19:21
2023-05-24T19:52
россия
украина
европа
владимир путин
александр лукашенко
касым-жомарт токаев
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873916241_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4db6430fbd1cadee8e38765fafb1b5d8.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Москве проходит двухдневный Евразийский экономический форум. На пленарном заседании главы государств — членов ЕАЭС рассказали о перспективах объединения в современных условиях. О чем именно шла речь — в материале РИА Новости.О многополярном миреНа глобальной арене происходят фундаментальные изменения, и все больше государств берут курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, придерживаются собственной модели развития, подчеркнул Владимир Путин. Те, кто выступает за однополярность, "стреляют себе в ногу", поскольку вынуждены подчиняться диктату, считает президент России.ЕАЭС демонстрирует, что многополярный подход дает результат. "Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП Евразийского союза за 2022 год сократился, но лишь на 1,6 процента", — напомнил Путин. Хотя на Западе прогнозировали обвал. Не случилось этого и в российской экономике.Президент отметил, что ЕАЭС продолжает активную работу с Китаем, чтобы связать свои процессы с пекинской инициативой "Один пояс — один путь". Это должно привести к формированию Большого евразийского партнерства.Москва по-прежнему открыта для сотрудничества с любыми сторонами, но на некоторые оказывают давление. "Ни для кого не секрет, что наши западные оппоненты пытаются уговорами, посулами различными, шантажом заставить многих наших партнеров свернуть выгодное сотрудничество с Россией, при этом совершенно их не волнует, какие убытки это принесет соответствующим государствам и их народам", — пояснил Путин."Они (США. — Прим. ред.) такой экономической политикой только усиливают нисходящий тренд своего собственного развития — как я уже сказал, просто стреляют себе в ногу", — повторил президент.Об УкраинеУпомянул Путин двойственное поведение и других внешних акторов. Например, Киев извлекает выгоду от поставок энергоресурсов из России."Две нитки газопровода через Украину. Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит", — указал глава государства.Россия же строго выполняет все взятые на себя обязательства и заключенные договоренности — в полном объеме и в срок.О логистике и ценахВ ЕАЭС придают большое значение усовершенствованию транспортной инфраструктуры. В частности — созданию новых цепочек поставок."Особо упомяну ситуацию в транспортно-логистической сфере. Очевидно, что сегодня возросла актуальность выстраивания новых устойчивых логистических цепочек и ускоренного развития международных маршрутов. Этой работе мы придаем большое значение, как в рамках ЕАЭС, так и за его пределами, в том числе по проекту коридора "Север — Юг", — подчеркнул Путин.Затронул он и проблему энергетического кризиса в Европе, где, как отметил президент, цены на энергоносители сейчас приближаются к экономически обоснованным. Вины Москвы в кризисных явлениях не было: это на совести Запада. "Северный поток — 1" взорвали, "Северный поток — 2" не открыли. Газовый маршрут "Ямал — Европа" через Польшу закрыли. Мы, что ли, закрыли?" — задал риторический вопрос российский лидер. О национальных валютахДецентрализация мировой финансовой системы способствует деполитизации экономики, продолжил Путин. Россия держит курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчетах и намерена еще активнее работать с партнерами для полного перехода на национальные денежные единицы."Важно координировать совместные усилия по формированию такой новой децентрализованной мировой финансовой системы", — добавил президент.Децентрализованная мировая экономика, по его мнению, будет "меньше зависеть от кризисных явлений в тех странах, которые до сих пор располагают таким преимуществом, как мировые резервные валюты", это повысит безопасность расчетов.О чем говорили партнеры по ЕАЭСДругие руководители также высоко оценили результаты и перспективы экономического союза.Александр Лукашенко напомнил, что идея ЕАЭС родилась фактически на кухне у Владимира Путина. Тогда и в Киеве хотели присоединиться. "Аж 28 документов мы разработали вместе с Украиной, но потом Украина от этого процесса, как я и предполагал, отошла", — сказал белорусский лидер. По его словам, именно Путин сделал акцент на экономике, хотя организации хотели придать и некое военное измерение."Мы развиваем интеграцию не в целях конфронтации, президент Путин часто об этом говорит. Мы хотим создать многополярное равноправное безопасное пространство для жизнедеятельности. Если мы этого не сделаем, будем плестись в хвосте, и о нас постоянно будут вытирать ноги", — объяснил Лукашенко.Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, отметил уникальный характер ЕАЭС. По его мнению, сейчас нужно сосредоточиться на полной реализации базовых принципов экономического союза.Киргизский президент Садыр Жапаров указал на гуманитарный аспект ЕАЭС: "В нашем объединении человек находится в фокусе внимания". Важно способствовать свободе передвижения, образования, трудоустройства, уточнил он.Армению на пленарном заседании представлял вице-премьер Мгер Григорян. Высокие темпы развития в мире требуют ценных новаторских идей, сказал он. Для инноваций нужно создавать "благоприятную среду" — прежде всего посредством инвестиций в образование и науку.Завтра состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета — на уровне глав государств. Там детально обсудят намеченные планы развития ЕАЭС.
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873916241_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6e5c5f20756eae2162791e262057c73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, европа, владимир путин, александр лукашенко, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз
Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Евразийский экономический союз

"Стреляют себе в ногу". Путин вынес вердикт Западу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Москве проходит двухдневный Евразийский экономический форум. На пленарном заседании главы государств — членов ЕАЭС рассказали о перспективах объединения в современных условиях. О чем именно шла речь — в материале РИА Новости.

О многополярном мире

На глобальной арене происходят фундаментальные изменения, и все больше государств берут курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, придерживаются собственной модели развития, подчеркнул Владимир Путин. Те, кто выступает за однополярность, "стреляют себе в ногу", поскольку вынуждены подчиняться диктату, считает президент России.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
ЕАЭС демонстрирует, что многополярный подход дает результат. "Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП Евразийского союза за 2022 год сократился, но лишь на 1,6 процента", — напомнил Путин. Хотя на Западе прогнозировали обвал. Не случилось этого и в российской экономике.
Президент отметил, что ЕАЭС продолжает активную работу с Китаем, чтобы связать свои процессы с пекинской инициативой "Один пояс — один путь". Это должно привести к формированию Большого евразийского партнерства.
© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля
Москва по-прежнему открыта для сотрудничества с любыми сторонами, но на некоторые оказывают давление. "Ни для кого не секрет, что наши западные оппоненты пытаются уговорами, посулами различными, шантажом заставить многих наших партнеров свернуть выгодное сотрудничество с Россией, при этом совершенно их не волнует, какие убытки это принесет соответствующим государствам и их народам", — пояснил Путин.
"Они (США. — Прим. ред.) такой экономической политикой только усиливают нисходящий тренд своего собственного развития — как я уже сказал, просто стреляют себе в ногу", — повторил президент.

Об Украине

Упомянул Путин двойственное поведение и других внешних акторов. Например, Киев извлекает выгоду от поставок энергоресурсов из России.
"Две нитки газопровода через Украину. Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит", — указал глава государства.
Россия же строго выполняет все взятые на себя обязательства и заключенные договоренности — в полном объеме и в срок.

О логистике и ценах

В ЕАЭС придают большое значение усовершенствованию транспортной инфраструктуры. В частности — созданию новых цепочек поставок.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчастник Евразийского экономического форума в Москве
Участник Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Участник Евразийского экономического форума в Москве
"Особо упомяну ситуацию в транспортно-логистической сфере. Очевидно, что сегодня возросла актуальность выстраивания новых устойчивых логистических цепочек и ускоренного развития международных маршрутов. Этой работе мы придаем большое значение, как в рамках ЕАЭС, так и за его пределами, в том числе по проекту коридора "Север — Юг", — подчеркнул Путин.
Затронул он и проблему энергетического кризиса в Европе, где, как отметил президент, цены на энергоносители сейчас приближаются к экономически обоснованным. Вины Москвы в кризисных явлениях не было: это на совести Запада. "Северный поток — 1" взорвали, "Северный поток — 2" не открыли. Газовый маршрут "Ямал — Европа" через Польшу закрыли. Мы, что ли, закрыли?" — задал риторический вопрос российский лидер.

О национальных валютах

Децентрализация мировой финансовой системы способствует деполитизации экономики, продолжил Путин. Россия держит курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчетах и намерена еще активнее работать с партнерами для полного перехода на национальные денежные единицы.
"Важно координировать совместные усилия по формированию такой новой децентрализованной мировой финансовой системы", — добавил президент.
Децентрализованная мировая экономика, по его мнению, будет "меньше зависеть от кризисных явлений в тех странах, которые до сих пор располагают таким преимуществом, как мировые резервные валюты", это повысит безопасность расчетов.

О чем говорили партнеры по ЕАЭС

Другие руководители также высоко оценили результаты и перспективы экономического союза.
Александр Лукашенко напомнил, что идея ЕАЭС родилась фактически на кухне у Владимира Путина. Тогда и в Киеве хотели присоединиться. "Аж 28 документов мы разработали вместе с Украиной, но потом Украина от этого процесса, как я и предполагал, отошла", — сказал белорусский лидер. По его словам, именно Путин сделал акцент на экономике, хотя организации хотели придать и некое военное измерение.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
"Мы развиваем интеграцию не в целях конфронтации, президент Путин часто об этом говорит. Мы хотим создать многополярное равноправное безопасное пространство для жизнедеятельности. Если мы этого не сделаем, будем плестись в хвосте, и о нас постоянно будут вытирать ноги", — объяснил Лукашенко.
Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, отметил уникальный характер ЕАЭС. По его мнению, сейчас нужно сосредоточиться на полной реализации базовых принципов экономического союза.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций стран — членов Евразийского экономического союза
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций стран-членов Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций стран — членов Евразийского экономического союза
Киргизский президент Садыр Жапаров указал на гуманитарный аспект ЕАЭС: "В нашем объединении человек находится в фокусе внимания". Важно способствовать свободе передвижения, образования, трудоустройства, уточнил он.
Армению на пленарном заседании представлял вице-премьер Мгер Григорян. Высокие темпы развития в мире требуют ценных новаторских идей, сказал он. Для инноваций нужно создавать "благоприятную среду" — прежде всего посредством инвестиций в образование и науку.
Завтра состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета — на уровне глав государств. Там детально обсудят намеченные планы развития ЕАЭС.
 
РоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоКасым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала