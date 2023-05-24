https://ria.ru/20230524/politika-1873908023.html
Путин рассказал об изменениях на глобальной арене
Путин рассказал об изменениях на глобальной арене - РИА Новости, 24.05.2023
Путин рассказал об изменениях на глобальной арене
Глубокие, фундаментальные изменения происходят на глобальной арене, все больше государств придерживаются собственного независимого развития, укрепления... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:09
2023-05-24T17:09
2023-05-24T17:42
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владимир путин
латинская америка
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глубокие, фундаментальные изменения происходят на глобальной арене, все больше государств придерживаются собственного независимого развития, укрепления национального суверенитета и проведения независимой внутренней и внешней политики, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, что на глобальной арене происходят действительно глубокие, фундаментальные перемены. Все больше государств берет курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, придерживаются собственной модели развития", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании второго евразийского экономического форума.Глава государства добавил, что все эти страны выступают за построение новой, справедливой архитектуры международных экономических отношений, стремятся конструктивно влиять на мировые процессы, расширять сеть партнерских связей, основанных на взаимной выгоде, уважении и учете интересов друг друга."Это звучит несколько банально или как штамп, на самом деле, это на практике происходит, в действительности, в реальной жизни. Важно, что с этими подходами солидарно большинство участников международного общения. Я хочу это подчеркнуть. Вот с таким подходом солидарно большинство участников международного общения и это не пустые слова, так и есть на самом деле", - отметил президент.Путин также подчеркнул, что РФ активно сотрудничает с крупными международными объединениями, такими как БРИКС, Шанхайской организацией сотрудничества, Ассоциацией государств юго-восточной Азии, Советом сотрудничества арабских государств персидского залива, многосторонними организациями Латинской Америки и Африки.
https://ria.ru/20230419/zapad-1866189280.html
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россия, в мире, владимир путин, латинская америка, африка, брикс, ассоциация государств юго-восточной азии
Россия, В мире, Владимир Путин, Латинская Америка, Африка, БРИКС, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
Путин рассказал об изменениях на глобальной арене
Путин: все больше стран придерживаются собственного независимого пути развития
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глубокие, фундаментальные изменения происходят на глобальной арене, все больше государств придерживаются собственного независимого развития, укрепления национального суверенитета и проведения независимой внутренней и внешней политики, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы видим, что на глобальной арене происходят действительно глубокие, фундаментальные перемены. Все больше государств берет курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, придерживаются собственной модели развития", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании второго евразийского экономического форума.
Запад начал осознавать свою смертельную ошибку
Глава государства добавил, что все эти страны выступают за построение новой, справедливой архитектуры международных экономических отношений, стремятся конструктивно влиять на мировые процессы, расширять сеть партнерских связей, основанных на взаимной выгоде, уважении и учете интересов друг друга.
"Это звучит несколько банально или как штамп, на самом деле, это на практике происходит, в действительности, в реальной жизни. Важно, что с этими подходами солидарно большинство участников международного общения. Я хочу это подчеркнуть. Вот с таким подходом солидарно большинство участников международного общения и это не пустые слова, так и есть на самом деле", - отметил президент.
Путин также подчеркнул, что РФ активно сотрудничает с крупными международными объединениями, такими как БРИКС
, Шанхайской организацией сотрудничества, Ассоциацией государств юго-восточной Азии
, Советом сотрудничества арабских государств персидского залива, многосторонними организациями Латинской Америки
и Африки
.
Запад — не враг. Россия изменила внешнюю политику