https://ria.ru/20230524/pogoda-1873841618.html

Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в выходные

Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в выходные - РИА Новости, 24.05.2023

Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в выходные

Солнечная и сухая погода с температурой до плюс 19 градусов ожидается в Москве в выходные, по предварительным прогнозам период дождей заканчивается, сообщила... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:50

2023-05-24T12:50

2023-05-24T12:50

москва

общество

погода

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Солнечная и сухая погода с температурой до плюс 19 градусов ожидается в Москве в выходные, по предварительным прогнозам период дождей заканчивается, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "По предварительному прогнозу, период дождей заканчивается. В выходные погода будет солнечная, без осадков, воздух будет чуть более прохладным, дневная температура в районе плюс 17-19 градусов", - сказала Котилевская. По словам синоптика, в субботу ветер будет дуть северный, порывистый до 8-10 метров в секунду, а воскресенье он ослабеет. Атмосферное давление будет расти и составит в субботу 751 миллиметр ртутного столба, а в воскресенье - 754 миллиметр ртутного столба.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода