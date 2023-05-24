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Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в выходные
Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в выходные - РИА Новости, 24.05.2023
Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в выходные
Солнечная и сухая погода с температурой до плюс 19 градусов ожидается в Москве в выходные, по предварительным прогнозам период дождей заканчивается, сообщила... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:50
2023-05-24T12:50
2023-05-24T12:50
москва
общество
погода
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Солнечная и сухая погода с температурой до плюс 19 градусов ожидается в Москве в выходные, по предварительным прогнозам период дождей заканчивается, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "По предварительному прогнозу, период дождей заканчивается. В выходные погода будет солнечная, без осадков, воздух будет чуть более прохладным, дневная температура в районе плюс 17-19 градусов", - сказала Котилевская. По словам синоптика, в субботу ветер будет дуть северный, порывистый до 8-10 метров в секунду, а воскресенье он ослабеет. Атмосферное давление будет расти и составит в субботу 751 миллиметр ртутного столба, а в воскресенье - 754 миллиметр ртутного столба.
https://realty.ria.ru/20230524/derevya-1873417420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, погода
Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в выходные
В Москве в выходные ожидается солнечная и сухая погода и до плюс 19 градусов
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Солнечная и сухая погода с температурой до плюс 19 градусов ожидается в Москве в выходные, по предварительным прогнозам период дождей заканчивается, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"По предварительному прогнозу, период дождей заканчивается. В выходные погода будет солнечная, без осадков, воздух будет чуть более прохладным, дневная температура в районе плюс 17-19 градусов", - сказала Котилевская.
По словам синоптика, в субботу ветер будет дуть северный, порывистый до 8-10 метров в секунду, а воскресенье он ослабеет. Атмосферное давление будет расти и составит в субботу 751 миллиметр ртутного столба, а в воскресенье - 754 миллиметр ртутного столба.
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