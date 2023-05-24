Рейтинг@Mail.ru
Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в выходные - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/pogoda-1873841618.html
Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в выходные
Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в выходные - РИА Новости, 24.05.2023
Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в выходные
Солнечная и сухая погода с температурой до плюс 19 градусов ожидается в Москве в выходные, по предварительным прогнозам период дождей заканчивается, сообщила... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:50
2023-05-24T12:50
москва
общество
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873797317_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_604495169e6fb00c222a0c72e0e30fc0.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Солнечная и сухая погода с температурой до плюс 19 градусов ожидается в Москве в выходные, по предварительным прогнозам период дождей заканчивается, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "По предварительному прогнозу, период дождей заканчивается. В выходные погода будет солнечная, без осадков, воздух будет чуть более прохладным, дневная температура в районе плюс 17-19 градусов", - сказала Котилевская. По словам синоптика, в субботу ветер будет дуть северный, порывистый до 8-10 метров в секунду, а воскресенье он ослабеет. Атмосферное давление будет расти и составит в субботу 751 миллиметр ртутного столба, а в воскресенье - 754 миллиметр ртутного столба.
https://realty.ria.ru/20230524/derevya-1873417420.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873797317_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_fb01ae7bc3ab8e73c3eb9d18f1947214.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, погода
Москва, Общество, Погода
Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в выходные

В Москве в выходные ожидается солнечная и сухая погода и до плюс 19 градусов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Солнечная и сухая погода с температурой до плюс 19 градусов ожидается в Москве в выходные, по предварительным прогнозам период дождей заканчивается, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"По предварительному прогнозу, период дождей заканчивается. В выходные погода будет солнечная, без осадков, воздух будет чуть более прохладным, дневная температура в районе плюс 17-19 градусов", - сказала Котилевская.
По словам синоптика, в субботу ветер будет дуть северный, порывистый до 8-10 метров в секунду, а воскресенье он ослабеет. Атмосферное давление будет расти и составит в субботу 751 миллиметр ртутного столба, а в воскресенье - 754 миллиметр ртутного столба.
Весенняя погода в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Проехать на зеленый. Как деревья украшают главные магистрали Москвы
Вчера, 09:00
 
МоскваОбществоПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала