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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 24.05.2023
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08:38 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/pogoda-1873772989.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 24.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Дожди, грозы и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T08:38
2023-05-24T08:38
общество
москва
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дожди, грозы и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня в Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, возможны грозы. Максимальная температура в Москве - плюс 20 - плюс 22 градуса, в Подмосковье - плюс 18 - плюс 23, ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, это близко к норме.
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москва
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общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Котилевская пообещала москвичам дожди, грозы и до плюс 22 градусов в среду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дожди, грозы и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
«
"Сегодня в Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, возможны грозы. Максимальная температура в Москве - плюс 20 - плюс 22 градуса, в Подмосковье - плюс 18 - плюс 23, ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый", - рассказала Котилевская.
По ее словам, атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, это близко к норме.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Центр "Фобос"
 
 
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