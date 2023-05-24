https://ria.ru/20230524/podslastiteli-1873878947.html

Тверские власти поддержали импортозамещающее производство подсластителей

Тверские власти поддержали импортозамещающее производство подсластителей - РИА Новости, 24.05.2023

Тверские власти поддержали импортозамещающее производство подсластителей

Предприятие "Формула Жизни" из города Лихославль Тверской области благодаря государственной финансовой поддержке по программе "Импортозамещение" начало... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T15:27

2023-05-24T15:27

2023-05-24T15:27

тверская область

тверь

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 24 мая – РИА Новости. Предприятие "Формула Жизни" из города Лихославль Тверской области благодаря государственной финансовой поддержке по программе "Импортозамещение" начало реализацию нового проекта по созданию отечественного производства подсластителей в таблетированной форме, сообщает пресс-служба регионального правительства."Проект отвечает ключевым задачам, поставленным губернатором Игорем Руденей, – открытие в регионе импортозамещающих производств, сохранение и создание новых рабочих мест, продолжение реализации инвестпроектов. Для этих целей в регионе действует программа "Импортозамещение", поддержку по которой предоставляет фонд развития промышленности Тверской области", - отметили в пресс-службе.Благодаря господдержке предприятие "Формула Жизни" приобрело специализированное оборудование для производства подсластителей – роторный таблеточный пресс, мультимельницу, автоматическую линию упаковки, пресс-формы для литья дозаторов и ленточных смесителей. На данный момент оборудование уже установлено, на нем выпущена пилотная партия продукции."Формула Жизни" занимается производством продукции диетического и диабетического питания, в том числе для федеральных торговых и аптечных сетей. В планах предприятия – занять минимум 20% в рыночном сегменте таблетированных подсластителей России и заменить аналогичную продукцию немецкого производителя.Запуск первой производственной линии данного предприятия состоялся в декабре 2014 года. Первым продуктом компании стали батончики мюсли EGO, которые были впервые произведены на территории России, а сам завод признан европейским аудитом лучшей производственной площадкой страны по производству данного вида продукции, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230523/podmoskove-1873606814.html

тверь

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя