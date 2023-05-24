https://ria.ru/20230524/podslastiteli-1873878947.html
Тверские власти поддержали импортозамещающее производство подсластителей
Тверские власти поддержали импортозамещающее производство подсластителей - РИА Новости, 24.05.2023
Тверские власти поддержали импортозамещающее производство подсластителей
Предприятие "Формула Жизни" из города Лихославль Тверской области благодаря государственной финансовой поддержке по программе "Импортозамещение" начало... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:27
2023-05-24T15:27
2023-05-24T15:27
тверская область
тверь
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 24 мая – РИА Новости. Предприятие "Формула Жизни" из города Лихославль Тверской области благодаря государственной финансовой поддержке по программе "Импортозамещение" начало реализацию нового проекта по созданию отечественного производства подсластителей в таблетированной форме, сообщает пресс-служба регионального правительства."Проект отвечает ключевым задачам, поставленным губернатором Игорем Руденей, – открытие в регионе импортозамещающих производств, сохранение и создание новых рабочих мест, продолжение реализации инвестпроектов. Для этих целей в регионе действует программа "Импортозамещение", поддержку по которой предоставляет фонд развития промышленности Тверской области", - отметили в пресс-службе.Благодаря господдержке предприятие "Формула Жизни" приобрело специализированное оборудование для производства подсластителей – роторный таблеточный пресс, мультимельницу, автоматическую линию упаковки, пресс-формы для литья дозаторов и ленточных смесителей. На данный момент оборудование уже установлено, на нем выпущена пилотная партия продукции."Формула Жизни" занимается производством продукции диетического и диабетического питания, в том числе для федеральных торговых и аптечных сетей. В планах предприятия – занять минимум 20% в рыночном сегменте таблетированных подсластителей России и заменить аналогичную продукцию немецкого производителя.Запуск первой производственной линии данного предприятия состоялся в декабре 2014 года. Первым продуктом компании стали батончики мюсли EGO, которые были впервые произведены на территории России, а сам завод признан европейским аудитом лучшей производственной площадкой страны по производству данного вида продукции, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230523/podmoskove-1873606814.html
тверь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 24 мая – РИА Новости. Предприятие "Формула Жизни" из города Лихославль Тверской области благодаря государственной финансовой поддержке по программе "Импортозамещение" начало реализацию нового проекта по созданию отечественного производства подсластителей в таблетированной форме, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Проект отвечает ключевым задачам, поставленным губернатором Игорем Руденей
, – открытие в регионе импортозамещающих производств, сохранение и создание новых рабочих мест, продолжение реализации инвестпроектов. Для этих целей в регионе действует программа "Импортозамещение", поддержку по которой предоставляет фонд развития промышленности Тверской области", - отметили в пресс-службе.
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Благодаря господдержке предприятие "Формула Жизни" приобрело специализированное оборудование для производства подсластителей – роторный таблеточный пресс, мультимельницу, автоматическую линию упаковки, пресс-формы для литья дозаторов и ленточных смесителей. На данный момент оборудование уже установлено, на нем выпущена пилотная партия продукции.
"Формула Жизни" занимается производством продукции диетического и диабетического питания, в том числе для федеральных торговых и аптечных сетей. В планах предприятия – занять минимум 20% в рыночном сегменте таблетированных подсластителей России
и заменить аналогичную продукцию немецкого производителя.
Запуск первой производственной линии данного предприятия состоялся в декабре 2014 года. Первым продуктом компании стали батончики мюсли EGO, которые были впервые произведены на территории России, а сам завод признан европейским аудитом лучшей производственной площадкой страны по производству данного вида продукции, пояснили в пресс-службе.