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В Ростове-на-дону задержали подозреваемого в педофилии 51-летнего мужчину - РИА Новости, 24.05.2023
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20:41 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/podozrevaemyy-1873960645.html
В Ростове-на-дону задержали подозреваемого в педофилии 51-летнего мужчину
В Ростове-на-дону задержали подозреваемого в педофилии 51-летнего мужчину - РИА Новости, 24.05.2023
В Ростове-на-дону задержали подозреваемого в педофилии 51-летнего мужчину
Сотрудники уголовного розыска Ростова-на-Дону задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней девочки,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T20:41
2023-05-24T20:41
происшествия
ростов-на-дону
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая – РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска Ростова-на-Дону задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней девочки, сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ. "Сотрудниками отдела полиции № 1 УМВД России по городу Ростову-на-Дону задержан 51-летний мужчина, подозреваемый в развратных действиях", - говорится в сообщении. Как установили в полиции, на одной из улиц Ростова-на-Дону мужчина начал приставать к несовершеннолетней. Мимо шел прохожий, который заметил это и вмешался: оттолкнул мужчину в сторону, а затем проводил девочку домой и рассказал о случившемся матери потерпевшей, которая сообщила об этом в полицию. Сотрудники угрозыска организовали поиски злоумышленника и вскоре задержали его. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта "б" части 4 статьи 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). В настоящее время мужчина, подозреваемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетней, задержан сотрудниками полиции в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, уточнили в региональном ГУ МВД РФ.
https://ria.ru/20230414/zaderzhanie-1865376608.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия
В Ростове-на-дону задержали подозреваемого в педофилии 51-летнего мужчину

Полиция в Ростове-на-дону задержала подозреваемого в педофилии 51-летнего мужчину

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая – РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска Ростова-на-Дону задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней девочки, сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ.
"Сотрудниками отдела полиции № 1 УМВД России по городу Ростову-на-Дону задержан 51-летний мужчина, подозреваемый в развратных действиях", - говорится в сообщении.
Как установили в полиции, на одной из улиц Ростова-на-Дону мужчина начал приставать к несовершеннолетней. Мимо шел прохожий, который заметил это и вмешался: оттолкнул мужчину в сторону, а затем проводил девочку домой и рассказал о случившемся матери потерпевшей, которая сообщила об этом в полицию. Сотрудники угрозыска организовали поиски злоумышленника и вскоре задержали его.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта "б" части 4 статьи 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
В настоящее время мужчина, подозреваемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетней, задержан сотрудниками полиции в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, уточнили в региональном ГУ МВД РФ.
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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