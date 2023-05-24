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В Бразилии и Чили исключили рост поддержки Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2023
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09:50 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/podderzhka-1873782406.html
В Бразилии и Чили исключили рост поддержки Киева, пишут СМИ
В Бразилии и Чили исключили рост поддержки Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2023
В Бразилии и Чили исключили рост поддержки Киева, пишут СМИ
В Бразилии и Чили исключают усиление поддержки Киева на фоне визита в страны Латинской Америки главы МИД Британии Джеймса Клеверли, пишет газета Politico со... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T09:50
2023-05-24T09:50
в мире
бразилия
китай
чили
джеймс клеверли
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Бразилии и Чили исключают усиление поддержки Киева на фоне визита в страны Латинской Америки главы МИД Британии Джеймса Клеверли, пишет газета Politico со ссылкой на местных чиновников. Ранее сообщалось, что Клеверли отправился в десятидневное турне по странам Латинской Америки. Как пишет издание, неназванный бразильский чиновник накануне приезда Клеверли "исключил любое усиление поддержки Киева". "В идеально мире британцы хотели бы, чтобы Бразилия присоединилась к санкциям. Но они достаточно умны, чтобы понимать, что такой вещи, как идеальный мир, не существует, и все так, как есть", - приводит издание слова чиновника. Как отмечается, другой чиновник, на этот раз из Чили, отвечая на вопрос, сможет ли Великобритания убедить его страну предоставить военную помощь Украине, заявил: "Этого не произойдет, совсем нет. Это вопрос, который должен решаться ведущими державами, а не то, что мы можем сделать с конца света". По данным Politico, официально в центре визита Клеверли в страны Латинской Америки находятся темы двусторонней торговли, а также развития британо-латиноамериканского сотрудничества по энергетическим и экологическим вопросам. Но представители двух стран, которые он посетил, заявили, что глава МИД Британии также заинтересован в обсуждении их соответствующих подходов к России и Китаю. Говоря о теме Китая, бразильский чиновник заявил, что Бразилия хочет сохранить свое "пространство для автономии" и что она ожидает, что Клеверли будет дипломатичным в своем обмене мнениями с бразильским коллегой на встрече в среду. "Британцы пытаются найти правильный баланс в своих отношениях с Китаем в свете своих интересов, как и Бразилия ... Было бы нелепо, если бы министр иностранных дел поехал в Бразилию и попросил Бразилию меньше торговать с Китаем. Он знает, что это было бы плохой идеей", - заявил чиновник. В тоже время чилийский чиновник отметил, что "разочарован" тем, что Клеверли не предложил больше, чтобы добиться расположения народа Чили. "Если вы хотите конкурировать с Китаем, вы должны платить. Вы должны принести что-то взамен... Я ожидал более конкретных обязательств, но этого не произошло", - заявил он.
https://ria.ru/20230524/briks-1873761940.html
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в мире, бразилия, китай, чили, джеймс клеверли
В мире, Бразилия, Китай, Чили, Джеймс Клеверли
В Бразилии и Чили исключили рост поддержки Киева, пишут СМИ

Politico: в Бразилии исключили рост поддержки Киева на фоне визита главы МИД Британии

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Бразилии и Чили исключают усиление поддержки Киева на фоне визита в страны Латинской Америки главы МИД Британии Джеймса Клеверли, пишет газета Politico со ссылкой на местных чиновников.
Ранее сообщалось, что Клеверли отправился в десятидневное турне по странам Латинской Америки.
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Как пишет издание, неназванный бразильский чиновник накануне приезда Клеверли "исключил любое усиление поддержки Киева".
"В идеально мире британцы хотели бы, чтобы Бразилия присоединилась к санкциям. Но они достаточно умны, чтобы понимать, что такой вещи, как идеальный мир, не существует, и все так, как есть", - приводит издание слова чиновника.
Как отмечается, другой чиновник, на этот раз из Чили, отвечая на вопрос, сможет ли Великобритания убедить его страну предоставить военную помощь Украине, заявил: "Этого не произойдет, совсем нет. Это вопрос, который должен решаться ведущими державами, а не то, что мы можем сделать с конца света".
По данным Politico, официально в центре визита Клеверли в страны Латинской Америки находятся темы двусторонней торговли, а также развития британо-латиноамериканского сотрудничества по энергетическим и экологическим вопросам. Но представители двух стран, которые он посетил, заявили, что глава МИД Британии также заинтересован в обсуждении их соответствующих подходов к России и Китаю.
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Говоря о теме Китая, бразильский чиновник заявил, что Бразилия хочет сохранить свое "пространство для автономии" и что она ожидает, что Клеверли будет дипломатичным в своем обмене мнениями с бразильским коллегой на встрече в среду.
"Британцы пытаются найти правильный баланс в своих отношениях с Китаем в свете своих интересов, как и Бразилия ... Было бы нелепо, если бы министр иностранных дел поехал в Бразилию и попросил Бразилию меньше торговать с Китаем. Он знает, что это было бы плохой идеей", - заявил чиновник.
В тоже время чилийский чиновник отметил, что "разочарован" тем, что Клеверли не предложил больше, чтобы добиться расположения народа Чили.
"Если вы хотите конкурировать с Китаем, вы должны платить. Вы должны принести что-то взамен... Я ожидал более конкретных обязательств, но этого не произошло", - заявил он.
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