https://ria.ru/20230524/podderzhka-1873782406.html

В Бразилии и Чили исключили рост поддержки Киева, пишут СМИ

В Бразилии и Чили исключили рост поддержки Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2023

В Бразилии и Чили исключили рост поддержки Киева, пишут СМИ

В Бразилии и Чили исключают усиление поддержки Киева на фоне визита в страны Латинской Америки главы МИД Британии Джеймса Клеверли, пишет газета Politico со... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T09:50

2023-05-24T09:50

2023-05-24T09:50

в мире

бразилия

китай

чили

джеймс клеверли

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Бразилии и Чили исключают усиление поддержки Киева на фоне визита в страны Латинской Америки главы МИД Британии Джеймса Клеверли, пишет газета Politico со ссылкой на местных чиновников. Ранее сообщалось, что Клеверли отправился в десятидневное турне по странам Латинской Америки. Как пишет издание, неназванный бразильский чиновник накануне приезда Клеверли "исключил любое усиление поддержки Киева". "В идеально мире британцы хотели бы, чтобы Бразилия присоединилась к санкциям. Но они достаточно умны, чтобы понимать, что такой вещи, как идеальный мир, не существует, и все так, как есть", - приводит издание слова чиновника. Как отмечается, другой чиновник, на этот раз из Чили, отвечая на вопрос, сможет ли Великобритания убедить его страну предоставить военную помощь Украине, заявил: "Этого не произойдет, совсем нет. Это вопрос, который должен решаться ведущими державами, а не то, что мы можем сделать с конца света". По данным Politico, официально в центре визита Клеверли в страны Латинской Америки находятся темы двусторонней торговли, а также развития британо-латиноамериканского сотрудничества по энергетическим и экологическим вопросам. Но представители двух стран, которые он посетил, заявили, что глава МИД Британии также заинтересован в обсуждении их соответствующих подходов к России и Китаю. Говоря о теме Китая, бразильский чиновник заявил, что Бразилия хочет сохранить свое "пространство для автономии" и что она ожидает, что Клеверли будет дипломатичным в своем обмене мнениями с бразильским коллегой на встрече в среду. "Британцы пытаются найти правильный баланс в своих отношениях с Китаем в свете своих интересов, как и Бразилия ... Было бы нелепо, если бы министр иностранных дел поехал в Бразилию и попросил Бразилию меньше торговать с Китаем. Он знает, что это было бы плохой идеей", - заявил чиновник. В тоже время чилийский чиновник отметил, что "разочарован" тем, что Клеверли не предложил больше, чтобы добиться расположения народа Чили. "Если вы хотите конкурировать с Китаем, вы должны платить. Вы должны принести что-то взамен... Я ожидал более конкретных обязательств, но этого не произошло", - заявил он.

https://ria.ru/20230524/briks-1873761940.html

https://ria.ru/20230523/briks-1873523374.html

https://ria.ru/20230522/sammit-1873434772.html

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китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, бразилия, китай, чили, джеймс клеверли